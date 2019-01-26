Секрет стрункості? Вчені знайшли гени, які відповідають за худорлявість

Копирайт изображения Getty Images

Вчені кажуть, що знайшли відповідь на питання, чому при однаковому харчуванні деякі люди залишаються худими, а інші швидко набирають зайві кілограми. Вся справа в генах.

Результати дослідження, опубліковані в журналі PLOS Genetics, свідчать про те, що є гени, які фактично гарантують своїм власникам стрункість.

Як підкреслюють дослідники, для деяких щасливчиків стрункість - це не результат правильного харчування і занять спортом, а генетична даність.

За кілька останніх десятиліть дослідники знайшли сотні генів, які відповідають за схильність людини до повноти. Однак досліджень, присвячених генам, що відповідають за стрункість, проводилося набагато менше.

Під час дослідження вчені вивчили генетичні дані понад 1 600 струнких і здорових мешканців Британії з індексом маси тіла нижче 18. Також вчені вивчили дані 2 тисяч осіб, які страждають на важку форму ожиріння, і 10 400 людей з нормальною масою тіла.

Учасники дослідження також мали відповісти на питання, що стосуються їх харчування і способу життя.

Як з'ясували вчені, в огрядних людей, як правило, був набір генів, які стимулюють збільшення маси тіла. У той час як у худих учасників дослідження не тільки були відсутні гени, що призводять до швидкого набору зайвих кілограмів, або їх було значно менше, але й присутні ті гени, які відповідають за здорову худорлявість.

"Не поспішайте з критикою"

Автор дослідження, професор Кембриджського університету Садаф Фаруки закликала не критикувати повних людей за нездоровий спосіб життя і переїдання.

"Це дослідження показує, що худі люди є худими, тому що у них менше тих генів, які сприяють надмірній вазі, а не тому, що вони ведуть більш правильний спосіб життя, як вважають деякі", - говорить Садаф Фаруки.

Копирайт изображения Getty Images

"Дуже легко робити висновки і критикувати людей за зайву вагу, але, як показують нам наукові дані, тут все набагато складніше. У нас значно менше можливостей контролювати свою вагу, ніж ми хотіли б думати", - говорить вона.

Вчені кажуть, що на наступному етапі дослідження вони спробують з'ясувати, яке саме поєднання генів гарантує здорову худорлявість.

Ще більш довгостроковим завданням учених є з'ясування того, як нові знання про гени, що відповідають за худорлявість, можуть допомогти в розробці нових методів схуднення.

Гени чи спосіб життя?

Коментуючи результати дослідження, професор дієтології в Королівському коледжі Лондона Том Сандерс сказав: "Це важливе дослідження, яке підтверджує, що схильність до ожиріння є генетично обумовленою. Також дослідження показує, що худі люди генетично відрізняються від більшості людей".

Однак, за його словами, не варто поспішати пояснювати все "поганою" або "гарною генетикою".

"У більшості випадків зайві кілограми накопичуються вже в дорослому житті - і пов'язані вони переважно з малорухомим способом життя і надмірним споживанням висококалорійних продуктів", - додає Том Сандерс.

Як підкреслює експерт, третина мешканців більшості країн залишаються стрункими і в зрілому віці.

"Часто зайву вагу обумовлюють генами, але є й інші чинники - спосіб життя, мікрофлора кишечника - все це також впливає на вагу", - говорить він.

Лікарі підкреслюють, що, незалежно від того, якими генами вас наділила природа, здорове фізичне навантаження і розумну дієту ще ніхто не відміняв.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.