Культогляд: Леді Гага проспала власну номінацію на Оскар

Цього тижня в культогляді розповідаємо про таке:

Що Леді Гага думає про Оскар?

Як Майкл Джексон провернувся на сцену?

Скільки коштують квитки на концерти репера Дрейка?

Як акторка Кейт Хадсон виховує своїх дітей?

Леді Гага: "Я просто розплакалася"

Номінація на премію Оскар за гру у фільмі "Народження зірки" настільки зворушила Леді Гагу, що вона розплакалася. Про це співачка й акторка розповіла в інтерв'ю The New York Times.

Оголошення списку номінантів вона проспала, і дізналася про них вранці від свого менеджера.

"Я прокинулася о пів на дев'яту і нічого про це не знала", - сказала Леді Гага.

"Я просто розплакалася", - зізналася вона.

Виконавиця головної ролі у стрічці каже, що залужити визнання оскарівського комітету за свою роботу як музиканта, і водночас акторки, багато для неї означає.

У розмові з виданням Леді Гага відзначила талант свого партнера по знімальному майданчику Бредлі Купера, для якого ця стрічка стала режисерським дебютом.

"Я запам'ятаю цей період свого життя як такий, коли я стала кимось іншим, і Бредлі став іншим, і ми прожили життя разом з нашими персонажами і закохалися", - сказала Леді Гага New York Times.

Джексон завойовує театр

У США гратимуть мюзикл про життя поп-короля Майкла Джексона, повідомляє The Hollywood Reporter.

Прем'єра вистави під назвою "Не зупиняйся доки не отримаєш все" (Don't Stop Till You Get Enough), названа на честь першого синглу співака, відбудеться у театрі Джеймса Недерлендера в Чикаго 29 жовтня.

Головна увага у мюзиклі буде зосереджена на ключових кар'єрних досягненнях Джексона в роки його молодості.

На Бродвеї виставу можна буде побачити не раніше 2020 року, пише видання.

Дрейк гніває фанатів

Дрейк розгнівав фанатів, оголосивши про своє європейське турне.

Прихильників репера з Канади обурили ціна на квитки, зокрема на шоу у Лондоні, повідомляє The Evening Standard.

Вартість квитка у фан-зоні стартує від 120 фунтів, сидячого у секторі - від 174 фунтів.

"Я люблю Дрейка, але 140 фунтів - це просто смішно. Два квитки варті поїздки на вікенд кудись", - цитує видання твіт одного з фанатів.

Інший фанат згадав про один з останніх кліпів Дрейка, в якому той роздає готівку і написав у соцмережі: "Я бачив як ти роздавав готівку у God's Plan, Тож навіщо тобі стільки грошей?"

Турне Assassination Vacation стартує 10 березня у Манчестері. В його рамках Дрейк виступить з 22 шоу у Великій Британії, Ірландії, Парижі, Антверпені та Амстердамі. Продаж квитків стартує 25 січня.

Гендерно-нейтральне виховання

Без гендерних упереджень намагається виховувати свою доньку американська акторка Кейт Хадсон.

Про це зірка фільму "Як позбутися хлопця за 10 днів" розповіла в інтерв'ю виданню Aol.

У жовтні акторка народила третю дитину - дівчинку.

"Я думаю, що у вихованні дітей потрібен індивідуальний підхід та він не має залежати від статі", - каже Кейт Хадсон.

Поки що, каже вона, її донька занадто маленька і невідомо, як вона вирішить себе ідентифікувати у майбутньому. В даний момент, вона поводиться дуже по-дівчачому і це так не схоже на її двох старших братів, каже акторка.

