Ла(йно)сощі чи круасуші? Яка їжа вас здивує цього року

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Останніми роками ми спостерігаємо поширення не лише дуже гарних, а й відверто чудернацьких трендів у їжі.

Наприклад, минулого року дехто шаленів від активованого вугілля.

Втім, цього року у вашому шлунку - або принаймні у Instagram - може опинитися їжа, при вигляді якої виникатиме одне питання: "Що це в біса таке?".

Ла(йно)сощі

Очолює список "Я не впевнений, що хочу навіть близько підносити це до рота" ... морозиво у формі купки лайна.

Ні, це не жарт.

Такий дивний тренд виник у токійському кафе, яке продає морозиво у формі емодзі з купкою лайна. Ці солодощі, відомі під назвою "unchi-kun" (так у Японії ввічливо називають акт дефекації, на честь героя тамагочі), мають їстівні очі та широку усмішку та подаються у "ріжку" в формі унітазу.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що смакує воно як "насичений, ароматний шоколад" - що ж, хоч це радує. Інші компанії також підхопили "лайновий" тренд, поза сумнівом, натхненний незмінною популярністю емодзі, - і почали виготовляти інші ласощі відповідної форми - наприклад, льодяники...

... чи гігантську гумку зі смаком коли:

Так і кортить поласувати, правда ж?

Посмажте мені морозива

Коли-небудь чули про роли з морозива? Ці солодощі, також відомі як смажене морозиво, роблять шляхом згортання тонкого шару морозива у складні завитки. Цей тренд виник у Таїланді і минулого року поширився по всьому світу - не в останню чергу завдяки надзвичайно популярним відео, що показують процес приготування.

Однак новинку оцінили не всі. Деякі скаржаться на те, що у такому вигляді ви отримаєте менше морозива за більші гроші:

Втім, соцмережі продовжують шаленіти від таких десертів - лише у Instagram хештег #rolledicecream використали майже 145 тис. разів.

Круасуші

Якщо раніше любителі смачненького могли годинами стояти в черзі за гібридом круасана та пончика під назвою Cronut (створеним Домініком Анселем у Нью-Йорку), у 2019-му на зміну йому прийшли... круасуші.

Так, ви все правильно прочитали: круасан + суші = круасуші.

Ця японсько-французька їжа у стилі ф'южн (створена у лос-анджелеській пекарні) є шматочком суші з лосося (разом з васабі та імбиром), загорнутим у французьку випічку. Вуаля!

Однак такі кулінарні винаходи також до вподоби не всім:

Серед інших гібридів, які могли б здобути популярнісь у 2019 році - "Philly taco" - величезний шматок м'яса, загорнутий у шматок піци з сиром.

Можливо, допоможе від похмілля?

Дорогоцінні закуски

Цей рік також обіцяє порадувати гурманів "золотим дотиком Мідаса" - їстівне золото можна зустріти буквально на усьому.

Минулого року нам подавали курячі крильця із золотим напиленням - вартістю $45 за 10 штук:

Цього року не дивуйтеся знайти золото на будь-чому - зокрема там, де воно, відверто кажучи, геть не потрібне - адже відчути його на смак ви все одного не зможете.

Наприклад, на цьому стейку вартістю 400 доларів США.

Якщо ж для вас (як і для більшості) такі ціни занадто кусючі - ви можете придбати їстівний золотий спрей і дати волю власній фантазії.

І знову вегани

Ви не могли не помітити, що популярність веганської кухні цього року продовжує зростати - чого варті лише веганські роли з сосисками від Greggs.

Серед інших веганських трендів, на які можемо чекати цього року - бургери "з кров'ю" (точніше - з буряковим соком), але без м'яса, які відтепер можна знайти на полицях супермаркетів у Великобританії.

Або ж можете спробувати створити кулінарний шедевр власноруч - посмаживши на грилі стейк з кавуна.

Але наш фаворит - веганське смажене яйце. Насправді існує декілька різних способів створення такого дива, але найпопулярнішим став ось такий рецепт, який отримав тисячі вподобань.

Це блюдо з гарбуза з чорною сіллю не лише виглядає як витвір мистецтва, але, мабуть, і смакує чудово.

Кому сирного чаю?

Кожен рік дарує нам якісь нові чудернацькі напої - і 2019-й не став виключенням.

Як щодо сирного чаю? У ньому немає чеддера чи брі, натомість холодний зелений чай вкриває пінка з молока та вершкового сиру - ще й посипана згори дрібкою солі.

Також є веганські молочні коктейлі - насправді зроблені з хумуса.

Не кажучи вже про "пивний" рамен, який не містить алкоголю.

Смачного! (І сподіваємося, що вас не знудило).