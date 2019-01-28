Фітнес-трекери завищують кількість спалених калорій

Популярні бренди трекерів можуть завищувати кількість спалених при ходьбі калорій, виявили дослідження.

Науковці з університету Аберіствіту (Уельс) виявили, що всі пристрої ціною від 25 до 100 доларів давали неточні дані під час ходьби та бігу.

Доктор Рис Тетчер сказав, що пристрої мали "тенденцію" до завищення показників.

Компанія-виробник трекерів Fitbit заявила, що її продукт створений на основі "великої кількості досліджень", а інші компанії твердять, що їхні трекери "не є медичними приладами".

У ході тестів дослідники вимірювали кількість кисню, яку людина використала протягом десяти хвилин ходьби та бігу на біговій доріжці, перш ніж порівнювати результати з різними фітнес-трекерами.

Image caption Під час дослідження добровольці робили вправи з кисневим монітором для точного вимірювання використаних калорій

Fitbit Charge 2, який є одним з найбільш поширених фітнес-трекерів на ринку Британії, був дуже точним у вимірюванні спалених калорій під час бігу, применшуючи показники на 4%. Але при вимірюванні ходьби він завищував дані більш ніж на 50%.

Дешевші пристрої - Letscom HR і Letsfit - применшили кількість спалених калорій під час роботи на 33% і 40% відповідно.

Але обидва були більш точні під час ходіння. Letscom перебільшив показники на 15,7%, тоді як Letsfit був лише на 2% вище реальних показників.

"Якщо ви хочете знати точну кількість калорій, яку ви спалюєте під час тренування, то немає значення, який пристрій використовуєте, ви повинні інтерпретувати дані з певною обережністю", - сказав BBC X-Ray доктор Тетчер.

Image caption Доктор Рис Тетчер з університету Аберіствіту

Він додав, що неточності не є важливими, якщо дані використовуються як мотиваційний інструмент або для відстеження прогресу.

Fitbit заявив, що впевнений у точності свого продукту.

Letscom і Letsfit сказали, що точність їхніх пристроїв залежить від таких даних, як висота і довжина кроку, до того ж вони не є науковими пристроями, а дають лише приблизні дані.

Трекер Charge 2 від американської компанії Fitbit вийшов ще у 2016. Зараз в Україні його можна придбати за 4000 гривень, а наступне покоління Charge 3 - за 5 500 гривень.

Letscom HR - бюджетний трекер від американської компанії, який не продається в Україні, вартість у популярних онлайн магазинах США коливається в межах 30 доларів.

Трекери Letsfit - коштують від 30 доларів, залежно від моделі, але в Україні не продаються.

Варто зазначити, що функції фітнес-трекерів є у смарт-годинників від Apple - Watch Series 4, який коштує в Україні від 12-13 тисяч гривень та Samsung - Galaxy Watch, який коштує близько 9 000 гривень.

Популярністю в Україні також користуються смарт-браслети Band 3 китайського бренду Xiaomi, які коштують близько 900 гривень.

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