Чи збалансована у ваших дітей "ігрова дієта"?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чи можуть іграшки допомогти дитячому самовираженню?

Два покоління: батьки та діти. Одні з них одержимі технологіями, мають погану концентрацію уваги, їм важко говорити про свої емоції. Інші - їхні діти.

Незважаючи на власну залежність від соціальних мереж або виклики повсякденного життя, батьки відчайдушно прагнуть, щоб їхні діти мали більш збалансоване життя. Батьки хочуть, щоб діти менше часу проводили перед екраном, більше грали з друзями або зацікавились настільною грою, яку їм купили на Різдво.

Ці вимоги, не завжди підкріплені дослідженнями, підтримують та розвивають у школах, у багатьох з яких проводять так звані сеанси тренування уваги навіть для наймолодших дітей, допомагаючи їм заспокоїтись та підготуватись до навчання після біганини на дитячому майданчику.

Ці тенденції підхопили й виробники іграшок, яким таке заспокоєння може принести прибуток.

"Все, що заохочує емоційну гру, має цінуватися", - говорить Наташа Крукс з Британської асоціації іграшок і хобі (BTHA). За її словами, тренування уваги - новий тренд у цьому секторі.

"Це може допомогти дітям краще спати і більше обговорювати свої емоції", - додає вона.

Нові іграшки відповідної тематики цього тижня можна побачити на іграшковому ярмарку BTHA в Лондоні.

Одна з фірм, яка почала такі виробляти - Magic Box Toys.

Її представник Фернандо дель Ріо привіз на ярмарок Moji Pops - нові колекціні іграшки, які створили у Британії цього березня. Кожна фігурка має один з 12 різних виразів обличчя.

Image caption Moji Pops - нові популярні колекційні фігурки

За словами пана дель Ріо, іграшки мають допомогти дітям виражати емоції.

Мета полягає в тому, щоб заохотити їх говорити про те, як вони почуваються, і розповідати історії, використовуючи фігурки. Цільова аудиторія - діти від чотирьох до восьми років.

Як бути більш уважним

Помічайте буденні речі - залучіть свої відчуття: наприклад, подумайте про їжу, яку ви їсте, і відчуйте рух повітря, коли йдете

Займайтесь регулярно - наприклад, під час ранкової поїздки на роботу або в обідню прогулянку

Спробуйте подивитись на речі під новим кутом. Для цього достатньо просто вибрати інше місце в школі, коледжі або на робочій зустрічі, або піти у нове місце на обід

Слідкуйте за своїми думками - розглядайте їх як "ментальні події", які приходять і йдуть у вашому мозку, як автобуси

Називайте свої думки та почуття, щоб краще їх усвідомити - наприклад, відзначаючи "ось це - тривога"

Поряд із повсякденними практиками, можете виділити час для усвідомленої медитації, йоги або тайчи

Джерело: NHS

Поряд із Фернандо дель Ріо - Кріс Карпентер, який з геофізика став розробником ігор. Він демонструє колоди карток, які тренують дитячий мозок, хоча самі діти цього не усвідомлюють.

У цю гру кілька дітей можуть грати одночасно, їм не потрібно чекати своєї черги.

Деякі діти грають краще, ніж їхні батьки, говорить він, адже з віком ми частково перестаємо використовувати певні ділянки свого мозку.

Такі ігри розраховані на те, щоб покращити концентрацію уваги - на противагу ТБ, де серії стають все коротшими, або швидким іграм на смартфоні.

За словами одного з експертів, найкраща порада для батьків - забезпечити дітям "збалансовану ігрову дієту", у якій будуть цифрові, творчі та пізнавальні завдання, замість того, щоб забороняти певні види активності.

"У такому збалансованому підході є місце для різних видів ігор. Батькам не варто демонізувати екрани", - говорить доктор Аманда Гуммер, засновник організації Fundamentally Children.

За її словами, дітей варто привчати зокрема до повільних ігор.

"Нашому мозку потрібен час, щоб консолідуватися, - каже вона. Тому нам усім варто максимально використовувати "природні можливості" для уповільнення. Це може бути що завгодно, від прогулянки до школи до виконання монотонних хатніх справ, читання чи моделювання.

Image caption Junko одночасно розважає дітей і допомагає боротися із засміченням довкілля пластиком

Такий підхід має сподобатись Пітеру Роупу - графічному дизайнеру, який створив Junko - набори деталей з брухту, з яких можна збирати автомобілі та човни. У таких наборах є колеса, шасі, та весла, всі зроблені у Британії з переробленої пластмаси з дитячих валіз.

Ідея стартапу виникла у пана Роупа, коли він збирав моделі зі своїми дітьми, і вони не могли знайти для них робочі колеса.

"На перше місце тут виходить творчість. Ми думаємо, що роботи вистачить на весь вечір, а наступного дня діти зможуть їх розфарбувати", - каже він.

Іграшки, які гарантують розваги на півдня, стимулюють дитячу фантазію і до того ж допомагають позбуватися зайвого пластику - тобто, задовольняють усім вимогам сучасних екологічно свідомих і заклопотаних батьків.

Лишилося лише відтягнути дітей від телефонів.

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