Порошенко, Гриценко чи Зеленський: куди піде виборець Вакарчука

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Святослав Вакарчук зняв інтригу, чи балотуватиметься в президенти, проте створив нову - чи підтримає іншого кандидата і до кого піде виборець популярного співака?

За тиждень до завершення висування кандидатів на президентські вибори Святослав Вакарчук нарешті дав чітку відповідь, чи буде балотуватись.

До цього він усіляко натякав, що йти у політику таки збирається, проте уникав чіткої відповіді на питання, у якому форматі - на президентські чи парламентські вибори та з якою командою.

Перша відповідь вже є: у президенти він не балотуватиметься. Усе решта - досі таємниця.

"Разом з моєю командою, я працюватиму над тим, щоб проєвропейські сили перемогли", - сказав Святослав Вакарчук. Проте не розповів, чи підтримає іншого кандидата й чи має на увазі похід на парламентські вибори.

ВВС News Україна поспілкувалася з провідними українськими соціологами та експертами, які дали свій прогноз, до кого може перейти виборець Святослава Вакарчука і наскільки ефективною може бути його публічна підтримка когось з кандидатів.

Мовчазний лідер

Про Святослава Вакарчука як лідера президентських перегонів заговорили ще навесні 2017 року. Тоді у пресу почали потрапляти дані закритих опитувань, в яких лідер гурту "Океан Ельзи" був у трійці найпопулярніших претендентів на президентське крісло.

Згодом відкриті соціологічні опитування підтвердили - поруч з Петром Порошенком та Юлією Тимошенко співак був найрейтинговішим кандидатом з підтримкою у 12%.

Сам він тоді якраз вивчав політологію та викладав у Стенфордському університеті й уникав прямих відповідей щодо походу в політику.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Під час Помаранчевої революції. Зараз експерти сумніваються у публічній підтримці Святославом Вакарчуком Петра Порошенка чи Юлії Тимошенко, але не виключають цього

Весь цей час він тримав інтригу, а його потенційний рейтинг поступово танув.

На початку листопада 2018 року він вже мав всього 5%, а останні грудневі опитування давали йому близько 2-3%.

За останніми опитуваннями, з умовного проєвропейського табору найвищий рейтинг мають Юлія Тимошенко (16,1%), Петро Порошенко (13,8%), Володимир Зеленський (8,8%), Анатолій Гриценко (6,8%) та Олег Ляшко (6,9%). У мера Львова Андрія Садового рівень підтримки вже складав менше, ніж у Вакарчука.

Кого підтримає виборець Вакарчука?

"Скоріше за все, ті, хто збирався голосувати за Вакарчука, просто не підуть на вибори", - припустила у розмові з ВВС News Україна відомий соціолог та директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна.

Вона вважає, що певна частина електорату Вакарчука може стати виборцями Анатолія Гриценка. Але звертає увагу, що виборець Вакарчука - це молодь, яка просто може не піти голосувати.

Пані Бекешкіна не погоджується з тезою, що молодь, яка готова голосувати за Вакарчука, дуже швидко переорієнтується на Володимира Зеленського.

"Виборець Вакарчука - це загалом не виборець Зеленського", - вважає пані Бекешкіна.

Натомість керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович не виключає, що частина електорату Святослава Вакарчука може піти до Володимира Зеленського і Петра Порошенка.

"Вакарчук в останніх замірах вже мав невеликий відсоток підтримки. Основними перетоками електорату по лінії молоді є Володимир Зеленський, а по лінії Західної України та Галичини - це переважно Петро Порошенко", - вважає пан Антипович.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Нова інтрига від Святослава Вакарчука - чи підтримає він когось на президентських виборах

Останні опитування показують, що базовим регіоном підтримки Вакарчука залишалась Галичина.

Анатолій Гриценко також може отримати певну частку, проте суттєво меншу, вважає пан Антипович.

"Святослав Вакарчук - це ліберальні погляди, боротьба з корупцією, а Анатолій Гриценко місцями досить традиційними і навіть радянськими методами підходить до розв'язання проблем країни", - вважає експерт.

Проте і Петро Порошенко, за його словами, надто багато не отримає - він уособлює владу, тому головні ідеї Вакарчука про боротьбу з корупцією і нових людей у владі з цим образом Порошенка не надто узгоджуються.

Часткове перетікання до Зеленського Олексій Антипович схильний пояснювати молодістю електорату, який все ж може переключитись від одного відомого артиста до іншого.

"Але це дуже умовні прогнози, бо в основному електорат Вакарчука взагалі може не прийти на вибори", - не виключив Олексій Антипович.

Слухняний виборець?

Поки ще немає впевненості, що Святослав Вакарчук чітко і публічно підтримає когось з кандидатів.

"Публічна заява про підтримку кандидата може бути вагомим аргументом для частини виборців", - вважає пані Бекешкіна. Проте вона нагадує, що, за останніми даними, його президентський рейтинг складав близько 3%.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Мер Львова Андрій Садовий вже запросив земляка до співпраці на парламентських виборах

Вона радить не переоцінювати чинник Вакарчука. "Певних шансів це додасть, але не вирішальних", - додала експерт.

Соціолог наполягає, що публічна підтримка - це великий моральний важіль і буде важливим, чи зможе Вакарчук довести і пояснити, чому треба буде голосувати за конкретного кандидата.

"Вакарчук має моральний авторитет, але в такій ситуації цей моральний авторитет можна і втратити", - відповіла експерт на питання, чи може Вакарчук допомогти Петру Порошенку перемогти.

Ірина Бекешкіна вважає, що найбільше публічна підтримка могла б додати Гриценку, але в того набагато старший електорат і молодь Вакарчука може до нього не піти.

Не надто вірить в ефективність публічної підтримки Вакарчуком іншого кандидата і Олексій Антипович.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Анатолій Гриценко неодноразово казав про прагнення до політичного об'єднання зі Святославом Вакарчуком

"Уявімо, що Вакарчук скаже голосувати за Порошенка - молодь прийде і проголосує? Навряд чи, швидше лишиться і не піде голосувати", - вважає експерт.

Пан Антипович вказує, що на електоральному полі немає подібних Вакарчуку політиків, тому швидше його виборець розпорошиться або лишиться вдома.

"Але коли відіграватиме роль кожна десята відсотка, то боротьба за електорат Вакарчука точно буде", - додав експерт.

Олексій Антипович радить дочекатись першого опитування, в якому вже не фігуруватиме Вакарчук. І ці цифри точніше засвідчать, куди може піти його електорат.

Не рейтинг, а моральний вплив

Голова Комітету виборців Олексій Кошель у розмові з ВВС News Україна нагадує, що всі головні потенційні кандидати тільки розпочинають активну фазу кампанії з новими гаслами і ідеями.

Пан Кошель наполягає, що Вакарчук за останній рік перетворився зі співака на впливово представника громадянського суспільства.

"З його авторитетом і громадською позицією він не буде два місяці мовчати. Він буде привертати увагу до євроінтеграції, членства в НАТО та продовження реформ. Ось ця діяльність Вакарчука може мати великий прямий вплив на кампанію. Чи буде агітувати за когось персонально - ще складно сказати", - вважає Олексій Кошель.

Він не виключає, що просування тез Вакарчука може приблизно однаково зіграти і на руку Порошенку, і Тимошенко, і Гриценку, адже вони мають багато спільного у тезах про євроінтеграцію та реформи.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Святослав Вакарчук під час виборчої кампанії у 2007 році на підтримку блоку НУНС

Що ж до Андрія Садового, то пан Кошель швидше очікує закликів до "об'єднавчих процесів", натякаючи на розмови про узгодження і висунення спільної кандидатури в опозиційному таборі, зокрема, між Гриценком та Садовим.

Також голова Комітету виборців не погоджується зі скептиками, які говорять про порівняно низькі актуальні рейтинги Вакарчука.

"Кількість симпатиків, які орієнтуються на нього як на громадського лідера та морального авторитета досить висока", - стверджує Олексій Кошель.

Він не виключає, що активна участь Вакарчука у кампанії якогось кандидата може принести йому більше, ніж його нинішня електоральна підтримка.

"Вплив Вакарчука буде залежати від того, наскільки кандидати зможуть залучити інших активних представників громадянського суспільства, але зараз Вакарчук дійсно має дуже сильний голос", - резюмував пан Кошель.

Українські експерти давно передбачали, що головним завданням для Святослава Вакарчука на президентських виборах може бути пошук надійного союзника на осінні парламентські вибори або розкрутка власного руху. Можливо, підтримка когось з кандидатів у президенти може бути частиною цієї стратегії.

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