Кандидати у президенти: хто вони?

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В Україні продовжують висувати кандидатів у президенти України. До 3 лютого партії і самовисуванці можуть подавати документи до Центральної виборчої комісії.

Останній день реєстрації кандидатів - 8 лютого. 8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів, що братимуть участь у президентських виборах. Саме до цього дня претенденти матимуть право зняти свою кандидатуру. Станом на 28 січня ЦВК зареєструвала 22 кандидати у президенти.

ВВС News Україна відстежує хід реєстрації. Хто вони - кандидати у президенти, - ви зможете бачити в одному матеріалі, який постійно оновлюється.

Руслан Кошулинський, 49 років, заступник голови партії "Свобода"

ЦВК зареєструвала Руслана Кошулинського як висуванця партії.

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Руслан Кошулинський народився у Львові, після школи закінчив кооперативний технікум, працював кухарем. Вищу освіту здобув у 37 років, у Тернопільському економічному університеті, за спеціальністю "право". Є членом "Свободи" із 1996 року, був помічником лідера партії Олега Тягнибока у парламенті. Із 2008 року - заступник голови партії. У 2012-2014 роках був віце-спікером Верховної Ради, потрапивши до парламенту за списком "Свободи".

Із осені 2014-го, протягом року воював у зоні АТО, повернувшись, брав участь у виборах мера Львова. Поступився Андрію Садовому у другому турі голосування, отримавши понад 36% підтримки.

Зараз - депутат Львівської міськради. На виборах президента є спільним кандидатом від націоналістичних партій - "Свободи", С-14, ОУН, КУН, "Правий сектор".

Олександр Данилюк, 37 років, адвокат, голова "Центру оборонних реформ"

Центрвиборчком зареєстрував Олександра Данилюка як самовисуванця.

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Олександр Данилюк народився в Києві, навчався у Київському національному економічному університеті за фахом "правознавство". Брав активну участь в акціях "Україна вставай!" та "Україна без Кучми". У 2010-му оголосив себе організатором "Податкового майдану". Тоді ж став координатором громадянського руху "Спільна справа".

У січні 2014 року МВС оголосило Данилюка в розшук за підозрою в тероризмі після того, як рух "Спільна справа" захопив приміщення Міненерго та МінАПК під час Євромайдану. Згодом стало відомо, що він нелегально перетнув державний кордон України та виїхав до Лондона. 26 лютого 2014 року обвинувачення з нього зняли.

Із липня по листопад 2014 року Данилюк був радником міністра оборони, залишивши цю посаду, коли його призначили на чолі новоствореного Центру оборонних реформ.

Ілля Кива, 41 рік, екс-керівник департаменту Нацполіції України

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Центрвиборчком зареєстрував Іллю Киву як висуванця Соціалістичної партії України.

Ілля Кива народився на Полтавщині, має освіту педагога та юриста. Спочатку працював на промислових підприємствах, після закінчення Національної юридичної академії ім.Ярослава Мудрого та отримання звання майора міліції подальшу трудову діяльність пов'язав із правоохоронними органами. Працював у Полтавській області, а після початку конфлікту на сході України був одним і керівників поліції у Донецькій області, потім - на Херсонщині. Нетривалий час був командиром батальйону "Полтавщина" в зоні АТО.

У 2015 році очолив департамент протидії наркозлочинності Нацполіції, але після відмови проходити переатестацію і психологічне тестування через рік був звільнений з посади. У 2014 році невдало балотувався до Верховної Ради в одномандатному округу Херсона. У липні 2017-го оголосив, що очолив Соціалістичну партію України, у той час як навколо лідерства в СПУ тривалий час тривають суперечки.

Олександр Мороз, 74 роки, екс-спікер парламенту, голова Соціалістичної партії Олександра Мороза

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Олександр Мороз народився на Київщині, закінчив Українську сільськогосподарську академію та Вищу партшколу при ЦК КПУ. До 1976 року працював за спеціальністю інженера, потім перейшов на партійну роботу до Київського обкому КПУ. У 1990 році, ставши депутатом Верховної Ради УРСР, очолив у ній комуністичну більшість. Після проголошення Незалежності і заборони Компартії створив Соціалістичну партію і став її керівником. Двічі був головою парламенту, кілька разів балотувався на виборах президента, найкращий результат - третє місце у 1994 році, із 13% підтримки. У 1996-му як спікер Ради відіграв ключову роль в ухваленні Конституції.

Олександр Мороз у 2000 році першим оприлюднив "плівки Мельниченка", що призвело до "касетного скандалу" і масових акцій протесту проти президента Леоніда Кучми. У 2006-му став головою парламенту за підтримки Партії регіонів і КПУ, всупереч коаліційній угоді з "Нашою Україною" та блоком Юлії Тимошенко. Це призвело у подальшому до розпуску парламенту і падіння рейтингу СПУ та самого Мороза - на виборах президента у 2010 році його підтримало близько 0,4% виборців. Згодом його партія зазнала розколу, кілька людей оголосили, що є лідерами СПУ. Олександр Мороз, вважаючи, що партія по-рейдерськи захоплена, зареєстрував у мін'юсті свою, Соцпартію Олександра Мороза.

Дмитро Добродомов, 42 роки, народний депутат

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Дмитро Добродомов народився у 1977 у Львові. Навчався на електромеханічному факультеті університету "Львівська політехніка", згодом закінчив факультет післядипломного навчання науково-педагогічних працівників Львівського національного університету за спеціальністю "Журналістика".

Більшу частину кар'єри працював у журналістиці: з 1998 по 2007 - у видавничому домі "Експрес", у 2008 - в "Агенції журналістських розслідувань". У 2010 стає генеральним продюсером телеканалу ZIK, де також виступає автором і ведучим. У 2012 обіймає посаду гендиректора ZIK.

У 2014 році Добродомов був обраний народним депутатом України. На виборах до парламенту він балотувався як самовисуванець

Аркадій Корнацький, 65 років, народний депутат

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Аркадій Корнацький народився на Миколаївщині у 1953 році. Закінчив факультет економіки та права Університету дружби народів імені Патріса Лумумби в Москві, де здобув освіту за спеціальністю "Міжнародне право" і "Перекладач англійської мови".

Після завершення навчання певний час продовжував жити і працювати у Москві. Після повернення до України у 1998 році займається бізнесом. У 2005 отримує українське громадянство. У 2008 стає радником голови Секретаріату президента.

У 2012 році він брав участь у парламентських виборах на 132-му окрузі і програв кандидатові від "Партії регіонів". Корнацький заявив про фальсифікації, і зрештою ЦВК результати голосування не визнало. Під час перевиборів у 2013 році знову програє.

На парламентських виборах 2014 року балотується по тому ж округу віж "Блоку Петра Порошенка", перемагає і вперше стає народним депутатом.

Юлія Тимошенко, 58 років, лідер партії Батьківщина

Центрвиборчком зареєстрував Юлії Тимошенко як висуванця її партії.

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Юлія Тимошенко народилася у Дніпропетровську у 1960 році. Там же у 1984 завершила університет за спеціальністю інженер-економіст. У 1990-х займалася бізнесом, пов'язаним із енергоресурсами, в 1995 очолює компанію "Єдині енергетичні системи України" (ЄЕСУ).

У 1997 Тимошенко вперше обралася народним депутатом, у 1999 році створила Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". На початку 2000-х Тимошенко бере активну участь в акціях протесту "Україна без Кучми". У 2004 році відмовляється боротися за пост президента на користь Віктора Ющенка. Після Помаранчевої революції очолила перший "післяреволюційний" уряд, але затрималася у ньому недовго - вже за кілька місяців Ющенко відправив Тимошенко у відставку і назвав її призначення своєю "найбільшою помилкою".

На парламентських виборах у 2006 році БЮТ здобуває 22% голосів, але все одно опиняється в опозиції. Після позачергових виборів 2007 року Тимошенко знову стає прем'єр-міністром.

На президентських виборах 2010 року Тимошенко поступається Віктору Януковичу. Незабаром проти неї відкривають низку карних справ за зловживання на посаді: від закупівлі авто для сільської медицини до підписання газових угод із Росією. У серпні 2011 її арештовують, а у жовтні засуджують до семи років в'язниці. На волю Тимошенко вийшла 22 лютого 2014 року, після втечі Віктора Януковича з України.

На президентських виборах 2014 року вона набрала 12,84% голосів.

Олександр Вілкул, 44 роки, депутат парламенту

Олександр Вілкул кандидатом у президенти зареєстрований від партії "Опозиційний блок - Партія миру і розвитку".

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Олександр Вілкул народився у Кривому Розі, закінчив Криворізький технічний університет за спеціальністю гірничий інженер. Починав кар'єру на Південному гірничо-збагачувальному комбінаті, згодом був одним із керівників цього підприємства. Потім працював на підприємствах, що входять до "Метінвест Холдинг" Ріната Ахметова, у тому числі був гендиректором "Північного гірничо-збагачувального комбінату". Його батько - Юрій Вілкул - мер Кривого Рогу останні майже 10 років.

У 2005 році Олександр Вілкул боровся за пост мера Дніпра (на той час - Дніпропетровська), але у другому турі програв Борису Філатову. Депутат парламенту від Партії регіонів - із 2006 року. У 2010-му був призначений главою Дніпропетровської облдержадміністрації, а у 2012-му - віце-прем'єр-міністром в уряді Миколи Азарова. Був на цій посаді до усунення Віктора Януковича з посади президента. На дострокових виборах парламенту восени 2014 року пройшов до Верховної Ради за списком партії "Опозиційний блок".

Олег Ляшко, 46 років, депутат парламенту, лідер Радикальної партії

Центрвиборчком зареєстрував Олега Ляшка як висуванця його партії.

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Народився у Чернігові, закінчив Харківський державний педуніверситет та Київський університет ім. Шевченка за спеціальністю "міжнародний бізнес". У 1990-х працював у журналістиці, зокрема головним редактором газети "Політика".

У 2000-х Ляшко двічі проходив до Верховної Ради за списком Блоку Юлії Тимошенко. У 2010 його виключили з фракції БЮТ за співпрацю з коаліцією президента Януковича. Після цього він розпочав свій власний проект - Радикальну партію. На парламентських виборах 2012 року вона набрала 1%, але сам Ляшко зумів пройти до Ради через свій округ в Чернігівській області.

На позачергових парламентських виборах 2014 року Радикальна партія отримала вже 7%. Зараз до фракції входить 21 депутат. Спочатку Радикальна партія приєдналася до провладної коаліції, але вже у 2015 вийшла з неї: тоді, як заявив політик, його політична сила перейшла до опозиції.

Юрій Бойко, 60 років, депутат парламенту, лідер "Опозиційної платформи - За життя"

Центрвиборчком зареєстрував Юрія Бойка як самовисуванця.

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Юрій Бойко народився на Донеччині, освіту здобув у Москві, за фахом - хімік-технолог. Почавши працювати як майстер хімічного заводу "Зоря" у Рубіжному, згодом став гендиректором цього підприємства. Обіймав керівні посади на підприємствах ПЕК, зокрема, "УкрТатнафта", "Укртранснафта". Три роки, до 2005, керував держкомпанією "Нафтогаз України".

Згодом був міністром енергетики та віце-прем'єром в уряді Миколи Азарова. Опозиція звинувачувала Юрія Бойка у причетності до компанії "РосУкрЕнерго", яка була монополістом на газовому ринку України і діяла, як твердили її опоненти, в інтересах Росії.

Вважається близьким до опального олігарха Дмитра Фірташа. ГПУ веде кримінальну справу про так звані "вишки Бойка" - плавучі бурові установки у Чорному морі, які, за даними ГПУ, були придбані за завищеними цінами у посередника. У цій справі Бойко - свідок. Однак через анексію Криму і захоплення вишок Росією слідство у справі загальмоване.

Має звання "Героя України". Був одним із очільників Партії регіонів. Після втечі Віктора Януковича з України навесні 2014-го Юрія Бойка виключили з партії - після того, як він подав документи на реєстрацію кандидатом у президенти. Згодом він став депутатом парламенту і очолив фракцію "Опозиційного блоку".

Незадовго до початку виборчої кампанії підписав угоду із партією "За життя!" Вадима Рабіновича, що призвело до розколу "Опоблоку" і появи партії "Опозиційна платформа - За життя", в якій Юрій Бойко - співголова і до якої долучився, зокрема, Віктор Медведчук.

Олександр Шевченко, 47 років, депутат парламенту

Кандидатом у президенти Олександра Шевченка висунула партія УКРОП.

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Олександр Шевченко народився на Івано-Франківщині, закінчив Чернівецький університет ім.Федьковича за спеціальністю "радіотехніка". З 2004-го, протягом десяти років був директором компанії "Скорзонера", яка є власником гірськолижного курорту "Буковель", зараз є почесним президентом цього туристичного комплексу. Був автором ідеї про створення в "Буковелі" умов для проведення зимових олімпійських ігор.

У 2014 році став депутатом Верховної Ради від мажоритарного округу в Івано-Франківській області. У парламенті входив до фракції блоку Петра Порошенка, але у 2015-му вийшов з неї. Партія УКРОП, яку пов'язують із Ігорем Коломойським, висунула його кандидатом у президенти за результатами праймеріз - внутрішнього партійного голосування.

Роман Насіров, 39 років, екс-голова Державної фіскальної служби України

Зареєстрований кандидатом у президенти як самовисуванець.

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Роман Насіров народився у Чернігові, має освіту економіста та юриста. Його кар'єра впродовж 2005-2013 років була пов'язана із компаніями, які займаються торгівлею цінними паперами. До обрання в парламент у 2014-му за списком блоку Петра Порошенка керував Державною продовольчою зерновою корпорацією України, а в 2015-му очолив Державну фіскальну службу України.

У березні 2017-го НАБУ затримало Романа Насірова у рамках розслідування кримінальної справи депутата ВРУ Олександра Онищенка. Згодом звинувачення були висунуті і самому Насірову - у заподіянні збитків державі у розмірі два мільярди гривень. Розслідування також виявило наявність у нього британського громадянства.

Уряд звільнив Романа Насірова з посади на початку 2018 року. Сам екс-чиновник усі звинувачення відкидає і через суд домігся рішення про порушення під час його звільнення. Найгучнішим скандалом у справі Насірова стали спроби доставити його до суду для обрання запобіжного заходу - він відмовлявся залишати лікарню, а потім брав участь у засіданні суду, лежачи на ношах. Кримінальна справа не завершена.

Геннадій Балашов, 57 років, бізнесмен, лідер партії "5.10"

Кандидатом у президенти його висунула партія "5.10".

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Геннадій Балашов народився і здобув освіту економіста у Дніпрі (колишній Дніпропетровськ). Після навчання свій бізнес будував на торгівлі, у тому числі комісійними товарами. Створив у Дніпропетровську мережі універмагів, дискотек та інших розважальних закладів. У 2002 році заснував і очолив у Києві елітне агентство нерухомості "Липки". Практикує як бізнес-тренер, стрес-менеджер, був ведучим на теле- і радіоканалах.

Наприкінці 90-х і у подальшому був членом різних партій - "Міжрегіональний блок реформ", "Яблуко", Народно-демократичної, "Красива Україна". Був депутатом ВРУ у 1998-2002 роках, потім ще кілька разів невдало балотувався до парламенту, а також був претендентом на посаду мера столиці. У 2014-му створив і очолив партію "5.10", яка домагається скасувати більшість податків в Україні і запровадити замість них 5% податку з продажу і 10% податку на прибуток.

Ольга Богомолець, 52 роки, депутат Верховної Ради України

Ольгу Богомолець Центрвиборчком зареєстрував як самовисуванця.

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Ольга Богомолець народилася у Києві, в родині відомої лікарської династії. Ім'я її прадіда, Олександра Богомольця, носить Національний медичний університет, який вона теж закінчила. Нині Ольга Богомолець - доктор медичних наук, голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я. Ольга Богомолець є засновником Клініки лазерної медицини, яку вона очолювала у 2003- 2014 роках.

У 2004-2005 роках була особистим лікарем Віктора Ющенка, а також координатором медичної служби Майдану під час Помаранчевої революції та Євромайдану у 2013-2014 роках. Брала участь у виборах президента у 2014 році, посіла восьме місце серед 20 кандидатів, отримавши 2% підтримки виборців. На дочасних виборах парламенту стала депутатом від блоку Петра Порошенка. Послідовно критикує медичну реформу в Україні і міністра охорони здоров'я Уляну Супрун.

Анатолій Гриценко, 61 рік, лідер партії "Громадянська позиція", екс-міністр оборони

Анатолія Гриценка висунула кандидатом у президенти його партія.

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Анатолій Гриценко народився на Черкащині, навчався у суворовському училищі, потім - у Київському вищому військовому авіаучилищі. Пройшов шлях від військовослужбовця та воєнного аналітика до міністра оборони й голови парламентського комітету. На президентських виборах 2004 року працював у штабі Віктора Ющенка. У 2005-2007 роках - міністр оборони в урядах трьох прем'єрів: Юлії Тимошенко, Юрія Єханурова та Віктора Януковича. У 2010 році вперше балотувався на посаду президента, але набрав лише трохи більше ніж 1%. Неуспішною була і спроба його партії "Громадянська позиція" потрапити до Верховної Ради восени 2014 року.

Анатолій Гриценко проголошує ключовим завданням боротьбу з корупцією. Пропонує змінити Конституцію так, щоб президент країни очолював виконавчу владу. Конфлікт на Донбасі та питання Криму пропонує вирішувати через чотиристоронні переговори України, Росії, США та представників Євросоюзу.

Євген Мураєв, 43 роки, депутат парламенту, лідер партії "Наші"

Євгена Мураєва висунула кандидатом у президенти його партія.

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Євген Мураєв народився на Харківщині, має економічну та юридичну освіти, двічі обиравася до Верховної Ради. До того, як став членом парламенту, був депутатом Харківської облради, за часів президентства Віктора Януковича - главою держадміністрації у рідному Зміївському районі. Починав бізнес із торгівлі паливно-мастильними матеріалами, згодом став гендиректором "Східної фінансової групи", до якої входить низка підприємств. Є власником інтернет-видання MIGnews, телеканалу NewsOne, харківського інтернет-каналу "Робінзон ТБ". За часів Януковича входив до депутатської групи "За мир та стабільність", у нинішньому парламенті - фракції "Опозиційного блоку". Вийшов з неї, а також залишив партію "За життя!" Вадима Рабіновича і створив власну партію "Наші".

Війну на Донбасі називає "громадянським конфліктом", вигідним чинній владі. Так само вважає вигідною Банковій анексію Криму, бо переконаний, що влада не зацікавлена у поверненні п'яти мільйонів виборців, які її не підтримують. Водночас визнає Крим українським. Революцію гідності називав "державним переворотом", є противником декомунізації. Олега Сенцова називав "терористом для частини населення". За ці слова вибачався, однак залишився при своїй думці, що влада "кинула Олега разом з Кримом".

Віталій Купрій, 45 років, депутат Верховної Ради України

Центрвиборчком зареєстрував безпартійного Віталія Купрія як самовисуванця.

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Віталій Купрій народився на Дніпропетровщині, закінчив кілька вишів за спеціальностями економіст, перекладач та юрист. Займався бізнесом з 90-х років - це була торгівля оргтехнікою, відеоапаратурою та одягом. Згодом у Віталія Купрія з'явився інший бізнес - нерухомість та реклама. Був депутатом у рідному місті Кам'янське.

На позачергових виборах до Верховної Ради у 2014 році виграв у мажоритарному окрузі в Дніпропетровській області за підтримки блоку Петра Порошенка. Але у фракції БПП пробув недовго, заявивши про незгоду з діяльністю цієї політичної сили. Згодом увійшов до партії УКРОП, але у липні 2018-го залишив її. Це сталося після того, як за результатами праймеріз, у якому він брав участь, кандидатом від партії обрали іншу особу. Очолює громадську організацію "Всеукраїнське об'єднання правників "Маємо Право!". Головними завданнями президента бачить подолання корупції та захист прав людей.

Андрій Садовий, 50 років, мер Львова, лідер партії "Самопоміч"

Андрія Садового кандидатом на посаду президента висунула його партія.

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Андрій Садовий народився у Львові, освіту здобув в університеті "Львівська політехніка". Усе життя живе і працює у рідному місті, на час виборчої кампанії з дружиною і п'ятьма дітьми обіцяв переїхати до Києва. Починав трудову діяльність на заводі "Львівприлад", у 1993-му став одним із засновників радіо "Люкс", згодом - головою наглядової ради компанії "Галицькі інвестиції" - однієї з перших інвестиційних компаній в Україні, яка мала ліцензію на здійснення операцій з цінними паперами. У 1997-2005 роках головою правління "Південьзахіделектромережбуду", головою ради ЗАТ "Телерадіокомпанія "Люкс".

Міським головою Львова вперше став у 2006 році і обіймає цю посаду досі. У грудні 2012 року очолив партію "Самопоміч". Після усунення від влади Віктора Януковича Андрію Садовому пропонували посаду віце-прем'єр-міністра в уряді Арсенія Яценюка, проте він відмовився і оголосив, що "Самопоміч" братиме участь у парламентських виборах. Він очолив партійний список партії, яка потрапила до Верховної Ради, але до парламенту працювати не пішов.

Віталій Скоцик, 47 років, економіст, екс-голова Аграрної партії України

На президентські вибори іде як самовисуванець.

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Віталій Скоцик народився на Рівненщині, освіту здобув в Українській сільськогосподарській академії. Має ступінь доктора економічних наук. У 90-х роках викладав у Національному аграрному університеті, потім із 1997 по 2009 рік працював в American Machinery Company (АMAKO-Україна), у тому числі генеральним директором. АМАКО є одним із найбільших дилерів з продажу сільгосптехніки. Згодом перейшов до агрокомпанії із британськими інвестиціями Landkom International, де також працював гендиректором. У 2012 році підприємство припинило роботу через борги перед постачальником сільгосптехніки - тією ж таки компанією АMAKO. Невдовзі він знову повернувся до цієї компанії, на посаду голови наглядової ради.

У вересні 2014 року Віталія Скоцика обрали головою Аграрної партії України, членом якої він був ще із 2009-го. Але у вересні 2018-го усунули з посади "через порушення статуту" і "дискредитацію керівництва" партії. Сам політик заявляв про "рейдерське захоплення" партії.

Валентин Наливайченко, 52 роки, екс-голова СБУ, лідер партії "Справедливість"

Валентина Наливайченка кандидатом у президенти висунула його партія.

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Валентин Наливайченко народився у Запоріжжі, закінчив Київський національний університет ім.Шевченка за спеціальністю перекладач англійської мови, недовго викладав в одному зі столичних вишів. У 1991-1994 роках навчався у Червонопрапорному інституті КДБ ім. Андропова у Москві. Твердить, що був відрахований із закладу за власним бажанням та повернувся у розпорядження СБУ. Повернувшись із Москви в Україну, 12 років працював на дипломатичній службі - у посольствах України у Фінляндії, США, Білорусі, а також у МЗС України. За часів президентства Віктора Ющенка був заступником міністра закордонних справ України. Три роки, до березня 2010 року, був головою Служби безпеки України. За його керівництва СБУ відкрила для вільного доступу історичні архіви, які стосуються політичних репресій та Голодомору.

У 2010 році став членом партії "Наша Україна", у 2012-му приєднався до партії "УДАР" Віталія Кличка і за його списком був обраний депутатом парламенту. Після Євромайдану знову очолив СБУ, але пробув на посаді недовго - у червні 2015 Рада проголосувала за його відставку. У 2016 році створив і очолив партію "Справедливість". Підтримував "Рух нових сил" і його лідера Міхеїла Саакашвілі, зокрема, брав участь у перетині кордону разом із екс-президентом Грузії, який правоохоронні органи визнали незаконним. Вважає опозиційні партії "Батьківщина", "Громадянська позиція", "Самопоміч", УКРОП союзниками своєї партії.

Сергій Каплін, 39 років, депутат Верховної Ради України

Сергія Капліна висунула кандидатом у президенти Соціал-демократична партія, яку він очолює.

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Сергій Каплін народився на Полтавщині, закінчив Київський національний університет ім.Шевченка. Твердить, що почав працювати із 19 років, ставши тоді радником голови Держкомітету України з питань розвитку підприємництва та регуляторної політики. Був помічником депутата парламенту, членом правління УСПП, у 21 рік - виконавчим директором Кременчуцького шкірно-лимарного комбінату. Журналісти припускають, що ці посади могли дістатися йому завдяки батькові, який в середині 1990-х був радником прем'єр-міністра Валерія Пустовойтенка.

У 2010-2011 роках керував Кременчуцькою парторганізацією "Фронту змін" Арсенія Яценюка, але уже в 2012-му на парламентських виборах його обрали депутатом по мажоритарному округу Полтави від партії "УДАР" Віталія Кличка. У 2014-му, на позачергових виборах переміг на тому ж окрузі як кандидат від Блоку Петра Порошенка. У 2015 році створив Партію простих людей, а в 2016-му перейменував її у Соціал-демократичну партію. Через два роки на з'їзді Соціалістичної партії був обраний її головою, але навколо цієї посади не згасає скандал: на лідерство претендує кілька людей.

Ігор Шевченко, 48 років, юрист, екс-міністр екології

Йде на вибори як самовисуванець.

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Народився у Кіровоградській області, закінчив Київський інститут міжнародних відносин. Працював у кількох юридичних фірмах, а до 2007 року був засновником і керівником юридичної компанії "Шевченко, Дідковський і Партнери", потім продав свою частку у фірмі і займався громадською і благодійною діяльністю. Згідно із документами, поданими до ЦВК, Ігор Шевченко очолює чотири громадські і благодійні організації.

Працював міністром екології у 2014-2015 роках за квотою партії "Батьківщина", в уряді Арсенія Яценюка. У липні 2015-го Верховна Рада звільнила його з посади за поданням прем'єра через "неналежне виконання обов'язків" і "корупційні дії". Йому, зокрема, закидали лобіювання інтересів бізнесмена Олександра Онищенка, проти якого зараз порушена кримінальна справа. Однак сам Шевченко це категорично заперечував, твердячи, що мав конфлікт із керівником уряду. Підозри у корупції були зняті у судовому порядку.

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