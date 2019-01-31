Постійний біль у горлі може бути симптомом раку

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Лікарі, чиї пацієнти скаржаться на тривалий біль у горлі у поєднанні з утруденим диханням, проблемами з ковтанням та болем у вухах, мають враховувати, що причиною таких симптомів може бути рак. Такого висновку дійшли у новому дослідженні.

Наразі пацієнтам зі стійкою хрипотою або пухлинами шиї невстановленої етіології рекомендують перевірятися на рак горла або гортані.

Водночас Вейлін Ву з організації Cancer Research UK каже, що пацієнтам не варто передчасно хвилюватися.

"Прямого зв'язку між болем у горлі самим по собі і раком гортані немає", - каже він.

"Однак важливо те, що це дослідження підтверджує рекомендації щодо додаткових аналізів для людей похилого віку зі стійкою хрипотою", - додає дослідник.

Гортань - частина горла біля початку трахеї, яка допомагає нам дихати і говорити.

У Великій Британії щорічно реєструють близько 2 тис. нових випадків раку гортані.

У рамках дослідження, проведеного в Ексетерському університеті, вивчали записи пацієнтів більш ніж 600 лікарів та дослідили 806 пацієнтів з діагнозом рак гортані та 3559 пацієнтів з контрольної групи. Його опубліковали у British Journal of General Practice.

Керівник дослідження доктор Елізабет Шепард каже, що вони вперше ґрунтовно розглянули усі симптоми, які можуть сигналізувати про рак гортані.

"Головне значення дослідження полягає у тому, що ми виявили, що хрипота є важливим симптомом раку гортані, але ризик розвитку раку гортані значно збільшується, коли вона поєднується із постійним болем у горлі", - каже вона.

Рак гортані

Частіше зустрічається у чоловіків

Безпосередньо пов'язаний з палінням та алкоголем

Рання діагностика покращує прогноз

Основне лікування - радіотерапія, хірургічне втручання та хіміотерапія

На пізніх стадіях пацієнту може знадобитися операція з видалення усієї гортані або її частини

Такі пацієнти більше не зможуть говорити або дихати звичайним чином

Вони будуть дихати через отвір у шиї (стому) і потребуватимуть додаткового лікування для відновлення голосу

Їм може знадобитися імплантація горла або електронний прилад, який необхідно тримати біля горла для отримання звуку

Джерело: NHS Choices

Один з авторів дослідження, професор Віллі Гамільтон, був серед укладачів чинних рекомендацій Національного інституту здоров'я та медичної допомоги (NICE).

За його словами, дослідження є важливим, оскільки "показало потенційну тяжкість деяких комбінацій симптомів, які раніше вважали не дуже ризикованими".

"Коли були опубліковані рекомендації NICE із дослідження раку, не було жодних доказів від практикуючих лікарів щодо цього - тож ми не могли давати лікарям такі рекомендації", - каже він.

Копирайт изображения SPL Image caption Куріння підвищує ризик розвитку раку гортані

Профер Гамільтон вказує, що не йдеться про будь-який біль у горлі - "біль у горлі має бути достатньо сильним, щоб прийти до лікаря".

"Ми всі звикли до болю у горлі, - але той біль, про який кажуть лікарям, вже вартий уваги, адже виходить за межі норми для пацієнта".

І саме комбінація стійких симптомів - біль у горлі, захриплість, проблеми з диханням або ковтанням - може бути сигналом про небезпеку.

Доктор Шепард каже, що дані дослідження будуть враховані в оновлених рекомендаціях NICE.

"Дуже важливо, щоб направлення (на додаткові аналізи. - Ред.) отримували пацієнти, яким це необхідно. Якщо люди приходитимуть вчасно, ми зможемо діагностувати рак на більш ранній стадії, і вони матимуть доступ до правильного лікування".

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