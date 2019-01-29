20 років Порошенка у політиці - фото

Петро Порошенко оголосив про те, що балотується на другий президентський термін.Про те, що буде брати участь у виборах, Порошенко оголосив на форумі "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом", який пройшов в Києві.

Чинний президент України піде на вибори, заплановані на 31 березня, як самовисуванець.

За даними соцопитувань, найпопулярніший серед українських виборців кандидат - голова опозиційної партії "Батьківщина", екс-прем'єр Юлія Тимошенко. Водночас, на думку експертів, результат перегонів визначиться тільки в другому турі, який відбудеться 21 квітня.

Чинний президент України піде на вибори, заплановані на 31 березня, як самовисуванець. За даними соцопитувань, найпопулярніший серед українських виборців кандидат - голова опозиційної партії "Батьківщина", екс-прем'єр Юлія Тимошенко. Водночас, на думку експертів, результат перегонів визначиться тільки в другому турі, який відбудеться 21 квітня.

Другі вибори

Для Порошенко президентська кампанія-2019 стане другою в його кар'єрі. Перша завершилася для нього перемогою у позачергових виборах у травні 2014 року, оголошених після втечі з країни президента Віктора Януковича.

Ще за кілька тижнів до призначення виборів Порошенко не зараховували до фаворитів гонки - найбільш рейтинговим опозиційним політиком України був теперішній мер Києва Віталій Кличко.

Проте політичний альянс між Кличком і Порошенко, а також ефективно проведена виборча кампанія забезпечили останньому - на той момент великому бізнесменові і депутату Верховної Ради - перемогу в першому турі виборів.

Тимошенко, Зеленський, Порошенко

На цей раз перемога будь-кого з кандидатів у президенти (станом на 29 січня ЦВК зареєструвала 22 претенденти на пост глави держави, і їх висування продовжиться до кінця тижня) в першому турі виборів виглядає вкрай малоймовірною.

Соцопитування, які провели протягом останніх місяців, називають беззаперечним лідером першого туру лідера опозиційної партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко. Проте, згідно з їх даними, її результат в першому турі може скласти близько 16-21% голосів виборців.

Найбільш ймовірними суперниками Тимошенко в другому турі виборів соціологи називають коміка Володимира Зеленського, який заявив про намір балотуватися в новорічну ніч, і чинного главу держави Петра Порошенка.

"Армія, віра, мова"

Незважаючи на те, що до сьогоднішнього дня Порошенко уникав відповіді на питання про свою участь у виборах-2019, майже ніхто не сумнівався в тому, що чинний президент буде балотуватися.

Більш того, зовнішня реклама на вулицях українських міст, підписана його прізвищем, дозволяла прогнозувати основні мотиви його ще не розпочатої кампанії.

Три слова - "Армія, мова, віра" - одне з найпопулярніших гасел, і воно повною мірою відображає теми, які часто зараховує до низки своїх досягнень чинний президент України.

Порошенко стверджує, що за час його президентства міць українських збройних сил багаторазово зросла, і українська армія належить до найсильніших на європейському континенті.

Він нагадує, що підтримав введення мовних квот, які підсилили позиції української мови в ЗМІ і в освітній сфері. Крім того, до своїх досягнень Порошенко зараховує створення в Україні незалежної від РПЦ Православної церкви України і визнання її Вселенським патріархатом Константинополя.

Іншими слоганами, які активно використовував у зовнішній рекламі Порошенко, стали "Геть від Москви!" і "Ми йдемо своїм шляхом!"

Депутат, міністр, президент

Великий бізнесмен Петро Порошенко прийшов в українську політику в 1998 році, коли вперше обрався до Верховної Ради.

Він був одним з найближчих соратників Віктора Ющенка, активним учасником "помаранчевої революції", після якої отримав крісло секретаря Радбезу України. У 2007-2009 роках очолював раду Національного банку України, в 2009-2010 - міністр закордонних справ України.

Під час президентства Віктора Януковича менше року керував міністерством економіки і торгівлі. Був учасником Євромайдану, 28 лютого 2014 роки їздив до Криму для спроби врегулювання кризи на півострові.

На дострокових президентських виборах в травні 2014 переміг у першому турі з гаслом "Жити по-новому".

Використані фото Getty Images, УНІАН, Укрінформ

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