Пальмова олія небезпечна. Лікарі та вчені готові розповісти про це всьому світові

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пальмову олію рекламують як нешкідливу, а іноді навіть корисну для здоров'я

Вживання пальмової олії призводить до ожиріння і розвитку хронічних захворювань в глобальному масштабі, а його виробництво завдає шкоди природі.

Такі основні висновки ще не опублікованої доповіді, яку підготували експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Індустрію з виробництва і продажу пальмової олії автори документа безпосередньо порівнюють з тютюновою та алкогольною промисловістю - як за рівнем шкоди для здоров'я і навколишнього середовища, так і за зусиллями рекламників і лобістів, які намагаються приховати від споживачів правду в гонитві за прибутком.

З огляду на те, що в 2015 році в США заборонили використовувати небезпечні для здоров'я трансжири в продуктах харчування, а в 2018 році ВООЗ виступила з аналогічною рекомендацією для всього світу, експерти організації побоюються, що виробники їжі просто замінять заборонені інгредієнти пальмовою олією - дешевшою, але потенційно ніяк не менш шкідливою.

Вченим, політикам і співробітникам медичних установ усього світу рекомендують переглянути своє ставлення до пальмової олії, щоб "зменшити негативний вплив цієї індустрії на здоров'я людини і планети".

Російська служба Бі-бі-сі ознайомилася з чернеткою доповіді і розповідає про її основні положення.

Алкоголь, тютюн і ... пальмова олія?

Пальмова олія лідирує у виробництві напівфабрикатів і готових продуктів - в основному завдяки своїй відносно низькій вартості.

При цьому вміст насичених жирів в ньому істотно вищий, ніж в інших оліях - саме за цією ознакою жири рослинного походження традиційно вважаються менш шкідливими, ніж тваринного.

Виробники пальмової олії витрачають чимало зусиль, щоб переконати споживачів в його нешкідливості - або навіть користі для здоров'я. Однак доповідь ВООЗ, підготовлена на основі 48 наукових досліджень, спростовує ці твердження.

Зокрема, метааналіз робіт, який провели експерти організації, продемонстрував переконливий зв'язок між збільшенням споживання пальмової олії в 23 країнах світу - і підвищеним рівнем смертності від ішемічної хвороби серця, який там зафіксували.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дослідження, які доводять користь пальмової олії, нерідко фінансують його виробники

Крім того, у медиків не викликає сумнівів, що пальмова олія систематично підвищує вміст в крові "поганого холестерину", який спричиняє причиною атеросклерозу.

Є й інші дослідження, що пов'язують вживання пальмової олії з підвищеним ризиком розвитку серцево-судинних хвороб, ожиріння та інших хронічних захворювань.

Автори доповіді ВООЗ визнають, що іноді в наукових журналах з'являються і статті, які доводять нешкідливість або навіть користь пальмової олії для здоров'я.

Проте під час підготовки документа з'ясувалося, що з дев'яти таких опублікованих статей чотири були написані співробітниками малайзійського міністерства сільського господарства - а ще точніше, департаменту, який безпосередньо відповідає за розвиток цієї індустрії.

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Це змушує авторів доповіді засумніватися в достовірності досліджень і знову провести паралель з виробниками тютюну та алкоголю, які нерідко фінансують наукові роботи, що виставляють їх продукцію у вигідному світлі.

"Рослинний жир"

У доповіді окремо наголошують, що ще в 2003 році ВООЗ і ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН) вказували на потенційну шкоду пальмової олії для здоров'я. Проте з того часу його виробництво і споживання в світі зросло вдвічі, а в цілому з 1995 по 2017 рік - в чотири з гаком рази.

Однією з причин такої експансії автори документа називають тісний зв'язок цієї індустрії з виробниками готової їжі та напівфабрикатів, які спільно організували потужне лобі для просування свого продукту.

Зокрема, за даними авторів доповіді, лобісти по всьому світу успішно чинять опір спробам зобов'язати виробників пальмової олії повідомляти споживачам, що вона присутня в готовому продукті. У списку інгредієнтів її можна знайти під будь-якою з приблизно 200 альтернативних назв - наприклад, просто "жири рослинного походження".

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