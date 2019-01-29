Ярош, Подерв'янський та Епіфаній: хто ще провів Порошенка на вибори

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Найнесподіваніші люди прийшли на зібрання, на якому Петро Порошенко нарешті заявив, що йде на другий президентський термін.

Хоча форум "Від Крут до Брюсселя" офіційно і не був партійним з'їздом, але тут було багато штабістів з Києва та регіонів.

Не оминули зібрання у Міжнародному виставковому центрі прем'єр-міністр, спікер парламенту, члени уряду, генпрокурор та практично весь силовий блок.

Предстоятель новоствореної Православної церкви України митрополит Епіфаній, який їздив з Петром Порошенком "томос-туром" по Україні, також прийшов на захід.

Шлях до Брюсселя

Копирайт изображения УНІАН Image caption Послухати промову Петра Порошенка прийшла вся його родина, включно з онуками

Поки кілька тисяч учасників форуму збирались та займали місця у залі, керівник виборчої кампанії й головний технолог Петра Порошенка Ігор Гринів пояснював журналістам, що значить "Від Крут до Брюсселя".

За його словами, Брюссель - це навіть не місто, а символічний шлях до НАТО та ЄС. Мовляв, для позначення цього хотіли спочатку написати "Брюсселю" із закінчення "ю" - це б символізувало, що мова йде про країну, а не місто. Стрімкий прогрес в інтеграції з обома цими організаціями згодом і став лейтмотивом виступу Порошенка.

На питання про рейтинги Порошенка Гринів пояснював, що вони набагато оптимістичніші, ніж півроку тому. Обрати між головними конкурентами на виборах з-поміж Зеленського та Тимошенко пан Гринів також відмовився.

За останніми опитуваннями Демініціатив та Центру Разумкова, свої голоси за Тимошенко готові віддати близько 16%, Порошенка - біля 14% і Зеленського - 9%.

"Головний конкурент - це Путін", - не втомлювався повторювати керівник виборчої кампанії президента.

Відповідати на питання, кому дістанеться більше бонусів від небалотування Святослава Вакарчука, він також намагався відповісти туманно - "точно не Порошенку".

Копирайт изображения УНІАН Image caption Співак Тарас Компаніченко та співачка Анжеліка Рудницька теж прийшли на форум

Співрозмовники ВВС News Україна у команді президента підтвердили, що намагались домовитись про підтримку з Вакарчуком, але переговори завершилися нічим.

Деякі журналісти очікували, що на форум прийде сам Вакарчук, однак цього не сталося. Але прийшли інші співаки - Тарас Компаніченко та Анжеліка Рудницька.

Помітили журналісти на заході і молоду виконавицю у стилі хіп-хоп Alyona Alyona.

"Ви тут від кого?", - поцікавився в неї кореспондент ВВС.

"Від Баришівки. Я ж в останньому інтерв'ю казала, що шукаю спонсора для садочка, в якому я працювала раніше. А тут голова райдержадміністрації і каже: там буде одна конференція, піди, там можна буде познайомитися з потенційними спонсорами", - відповіла вона.

"Тобто ваша присутність тут не означає, що ви підтримуватимете кандидата в президенти, який тут висунеться?".

"А буде якийсь кандидат? Я в першому ряду. Треба тікати", - розгублено продовжувала співачка

"Тобто ви не за Порошенка?", - уточнили ми.

"Я аполітична людина, я це в усіх інтерв'ю кажу", - відповіла Alyona Alyona, хоча здавалось, що про мету заходу таки мали знати всі.

Згодом у своєму Facebook вона додала, що не очікувала потрапити на "передвиборчу кампанію Петра Порошенка", а тому при першій нагоді залишила форум.

Гості-силовики

Про те, що це буде захід, присвячений походу Петра Порошенка на другий термін, у навколополітичних колах було відомо задовго до форуму. Але деякі гості таки здивували журналістів.

Послухати, як Порошенко оголосить про намір брати участь у виборах, окрім очікуваних прем'єр-міністра, членів уряду та парламенту, прийшли екс-лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош та практично всі керівники силового блоку - Степан Полторак, Віктор Муженко, Петро Цигикал, Олександр Турчинов та Василь Грицак.

Керівника МВС Арсена Авакова не було, так само як не прийшов на захід і лідер "Народного фронту" - партнера по коаліції БПП у парламенті - Арсеній Яценюк. ЗМІ пишуть, що всередині цієї партії точаться дискусії з приводу того, кого підтримати на виборах. Одна частина схиляється до Петра Порошенка, інша - до Юлії Тимошенко.

"Підтримую єдиного кандидата від націоналістів Руслана Кошулинського. Сюди прийшов як гість", - пояснював журналістам свій прихід на форум пан Ярош.

Делегацію духовенства на форумі очікувано очолив глава Православної церкви України митрополит Епіфаній. На форумі він не виступав, а присутність пояснив так: "Мене запросили на урочистий захід, який пов'язаний з історією українського народу". Прийшов і екс-предстоятель УАПЦ Макарій, а от владики Філарета не було.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній теж був на форумі, де Порошенко оголосив про похід на вибори

В оточенні Петра Порошенка не вбачають ніяких суперечок через участь військового керівництва у заході. "Це форум, їх на цей форум запросили. Немає ніяких проблем", - каже BBC News Україна джерело з адміністрації президента.

За його словами, Петро Порошенко ще не зареєстрований кандидатом у президенти, а значить порушення закону немає.

Але де-факто це був передвиборчий захід, на якому Петро Порошенко озвучив основні пункти своєї програми, а переважна частина виступаючих агітували за чинного президента.

Військовий мотив

Не тільки прихід практично всього керівництва силового блоку України задавав військовий тон форуму Порошенка. Чи не найвдалішим ходом технологів президента було відкриття форуму легендарною піснею УПА "Буде нам з тобою що згадати", яку виконав Тарас Чубай.

У цей час на всіх екранах запустили кадри боїв на Донбасі та зворушливі фото з Донецького аеропорту.

Image caption Тарас Чубай відкрив форум піснею "Буде нам з тобою що згадати"

І щоб закріпити успіх та налаштувати аудиторію на потрібний настрій артисти виконали гімн ОУН, який минулого року виконували на військовому параді у Києві.

Організатори усіляко намагались налаштувати на патріотичний лад військовими кадрами, відіслати до подвигу героїв Крут у 1918 році, здобуття незалежності в 1991 році та сьогоднішніх подій.

На екранах з'являлись картинки з написами "Або Порошенко, або Путін" та "Проголосувати за Порошенка - зберегти державу".

І коли зал вже був добре підготовлений прийшов сам президент. "Україна захистила від російської навали всю європейську цивілізацію", - переконував він учасників форуму.

У своїй промові розповів про зміцнення армії та реформи, при цьому заочно критикуючи головних конкурентів на виборах.

Зокрема, розповідаючи про мир на Донбасі, він розкритикував озвучені раніше Зеленським тези. Хоча на пряму його прізвище не назвав.

"Пропонують записати побажання Путіна у блокнот, а потім цей блокнот винести на референдум. Або пропонують стати перед Путіним на коліна чи в якусь іншу позу", - натякнув президент.

"Ворог прийшов по всю Україну", - продовжував він, наполягаючи, що мир може наступити тільки після визнання Москвою права України на власний шлях.

Нових пропозицій щодо завершення конфлікту на Донбасі та повернення Криму сьогодні від нього журналісти не почули.

Прізвища Юлії Тимошенко на форумі ніхто не називав, але заочно її згадали і президент, й інші оратори. "Хтось свою мрію про одноосібну владу камуфлює в екзотичний проект так званої парламентської республіки канцлерського типу. З необмеженими повноваженнями канцлера і, по суті, однопартійним парламентом", - згадав Порошенко ідею Юлії Тимошенко.

І додав, що її план змін до Конституції в обхід Верховної Ради неконституційний.

Сам він головною метою другого терміну анонсував рух до ЄС та НАТО. "У 2024 році ми подамо заявку на вступ до ЄС. Не маю жодного сумніву, що ми отримаємо і почнемо виконувати План дій щодо членства в НАТО", - пообіцяв президент.

Група підтримки

Представник "Народного фронту" та спікер парламенту Андрій Парубій, який першим після президента вийшов на сцену, в загальних рисах озвучив позицію своєї політсили щодо цих виборів.

"В реалізації українського шляху ми були та є однодумцями", - сказав він, даючи зрозуміти, що "фронтовики" чи частина з них таки підтримують Петра Порошенка у цій виборчій кампанії. Його колега по партії Олександр Турчинов сидів в перших рядах, але так і не виступив.

Копирайт изображения УНІАН Image caption На форум прийшло понад 3 тис. учасників з різних регіонів країни

Відкрито про підтримку Петра Порошенка заявив Володимир Гройсман. "Я прийняв рішення підтримати рішення президента", - сказав прем'єр-міністр.

Віталій Кличко особисто записав відеозвернення з лікарні, аби розвіяти всі сумніви та домисли щодо його умисної госпіталізації в Австрії заради уникнення участі у заході. В ньому він теж підтримав Порошенка.

Перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко запам'яталась своїми словами про те, що країні потрібен президент, який "скаже Путіну ні, а не хі-хі". Це також був закид у бік Юлії Тимошенко.

Дуже палкою була промова Юрія Луценка. Хоч генпрокурор і заявив, що закон забороняє йому агітувати, проте вся промова була у підтримку Петра Порошенка.

Організатори вивели на сцену людей з різних сфер - від сільського господарства з висловами про необхідність вирощування льону, до представників IT-сфери та науковців.

На сцену навіть виходив мер Дніпра Борис Філатов, якого у 2015 році на вибори висунула партія "Укроп", а тепер він приїхав на форум, аби похвалити президента за децентралізацію і озвучити проблеми на місцях.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Лесь Подерев'янський вийшов на сцену та розповів про "лисичку"

Потішив публіку відомий митець та гуморист Лесь Подерв'янський. "Шановна громадо, я скажу коротко. Є така "північна лисичка" з білим пухнастим хвостиком. Згадали?! Вона може з'явитися на наших теренах. Так от щоб вона не з'явилася, я сьогодні тут", - дуже лаконічно висловився митець.

З чим на вибори?

Петро Порошенко не приховував радості під час красномовних слів на його адресу. Він піднімався зі свого стільця та йшов вітати кожного, хто виходив до мікрофона. А в кінці заходу ще півгодини залюбки робив селфі з учасниками форуму.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Порошенко залюбки робив селфі з учасниками форуму після завершення заходу

З журналістами він спілкуватися не захотів, хоча вони супроводжували президента аж до виходу з МВЦ, викрикуючи у слід свої запитання. "Що ви будете робити, коли Тимошенко стане президентом?", "Як ви збираєтесь виграти вибори?" - відповіді Порошенко так і не дав.

Джерело BBC News Україна з оточення президента пояснює, що "томос-тур" вже завершили, передвиборчі поїздки будуть мати вже інший формат. За ці п'ять років чинному президенту вдалося сформувати та укріпити мережу в регіонах та заручитися підтримкою на місцях.

На питання, з чим будете їздити до виборців у регіони, представник виборчого штабу відповів: "Я не можу вам все відкрити, скоро побачите".

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