План Медведчука щодо Донбасу: в чому суть і як його оцінюють

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У вівторок відбувся з'їзд партії "Опозиційна платформа - За життя". На ньому один з лідерів партії Віктор Медведчук оголосив про план, який політична сила та її кандидат на виборах - Юрій Бойко - пропонують щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Пан Медведчук сказав, що домовленості про майбутнє регіону можуть бути лише в рамках "чотирикутника Київ-Донецьк-Луганськ-Москва".

"Наш план-концепція передбачає створення автономного регіону Донбас в складі України, його устрій через органи управління, такі як парламент, уряд та інші органи, які здійснюватимуть життєдіяльність на Донбасі. Наш план заснований на мінських угодах і відповідає декларації нормандського формату. Пропонуємо внести зміни до Конституції, які визначать статус автономного регіону Донбас", - пояснив політик.

За його словами, Конституція України вже передбачає існування автономного регіону в рамках унітарної держави, тому не йдеться про перетворення країни на федерацію.

"Ми не говоримо зараз про федеративний устрій... Ми вже живемо зараз за Конституцією, яка передбачає унітарний статус зі статусом автономії для окремого регіону, це чинна Конституція, це не те, що ми пропонуємо змінити. Якщо це є, і якщо це передбачено конституцією, то чому ми це не використовуємо це як ресурс для мирного врегулювання?" - зазначив він.

Віктор Медведчук пообіцяв, що його партія буде "повертати людей через їхню свідомість, через реальні гарантії безпеки, через картину їхнього майбутнього". "Треба повернути Донбас в Україну, а Україну на Донбас", - додав політик.

BBC News Україна поцікавилася оцінкою ініціатив пана Медведчука в українських політологів.

"Україна не сяде за стіл переговорів з терористами"

На думку директора Інституту світової політики Євгена Магди, поява плану спочатку спецпредставника ОБСЄ в Україні Мартіна Сайдіка, який він озвучив 28 січня, а тепер - Віктора Медведчука, не є випадковою. Це свідчення, що Україну підштовхують з різних сторін до вирішення конфлікту.

"Не вірю, що вони збіглися у часі просто так. Те, що пропонує Медведчук - це версія поганого слідчого - я не можу уявити, як українська влада сідає за переговори з терористами з Донецька та Луганська. Медведчук просто захищає інтереси свого кума Путіна, а Україні треба відстоювати власні національні інтереси", - каже він.

Євген Магда вважає, що до завершення виборів прогресу у вирішенні конфлікту на Сході взагалі очікувати не варто, оскільки для цього потрібна політична воля, підкріплена результатами виборів.

Політолог не бачить в осяжній перспективі можливості ухвалення рішень щодо варіанту автономії, запропонованого паном Медведчуком.

"Загальмували зміни до Конституції щодо особливого статусу ОРДЛО. Вони ухвалені лише в першому читанні. І я не бачу перспектив ухвалення таких змін, ані в нинішньому складі парламенту, ані в наступному. Після п'яти років війни з тисячами жертв", - уточнює пан Магда.

Він критично оцінює й план Мартіна Сайдіка, який передбачає створення спільної місії ОБСЄ та ООН з військовим, поліцейським компонентами та міжнародною адміністрацією для ОРДЛО та агентством ЄС з відновлення Донбасу.

"Легко говорити, як лікувати зубний біль, коли він не в тебе", - додав пан Магда.

"Перетворити Донбас на вітрину "русского мира"

Експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко вважає, що план Медведчука вигідний Росії, а не Україні, яка не отримує гарантій безпеки.

"Потрібен план, що охопить відносини Києва з Москвою загалом. А цей не стосується всього конфлікту з Росією, лише конфлікту з Луганськом та Донецьком. У випадку реалізації він заморозить ситуацію на Донбасі", - вважає він.

На думку політолога, внаслідок реалізації такого плану Росія досягне послаблення санкцій і зможе робити легально кроки, які підриватимуть стабільність України.

"Росія країна більш багата, в неї будуть можливості перетворити Донбас у вітрину "русского мира". Будуть робити з Донбасу взірцевий регіон, засипати грошима, щоб показати, як там добре жити, засипати паспортами, й все це буде легально", - пояснює Микола Капітоненко.

Він зазначає, що формула про важливість "повернення людей" зазвичай використовується у випадку громадянських війн, тобто у варіанті Медведчука це свідчить про бажання закріпити саме таку оцінку ситуації.

"Насправді зараз ключова проблема - контроль над територіями, кордоном і фізичне знаходження людей на території нашої держави. Ми маємо боротися за людей, але це не головна задача на сьогодні", - говорить політолог.

Водночас Микола Капітоненко вважає, що у змінах на Донбасі насправді ніхто не зацікавлений, конфлікт буде тривати і після виборів в Україні.

"Усі вже навчилися отримувати з ситуації вигоду. Ні в кого немає стимулів робити поступки і платити за них", - зазначає він.

Оптимальний шлях вирішення конфлікту для України він вбачає в наданні регіону автономії в гуманітарних та мовних питаннях в обмін на виведення військ, але аж ніяк не надання Донбасу спеціального статусу, права на свій парламент чи уряд.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Віктор Медведчук пропонує автономію для Донбасу такого формату, який прописаний в Конституції України для Автономної республіка Крим

"В Донецьку і Луганську не погодяться"

Директор Українського інституту аналізу і менеджменту політики Руслан Бортнік вважає модель, запропоновану Віктором Медведчуком, "неробочою".

"Кримська автономія була номінальною, якихось прав, крім формальних, вона не мала. В Донецьку та Луганську не погодяться на такий сценарій, та навіть Росія не погодиться", - вважає політолог.

Він нагадує, що мінські угоди, на які погодилося чинне керівництво України дійсно передбачають певну автономію Донбасу - на умовах, в яких існують автономні спільноти в Іспанії, що які не роблять цю країну федерацією.

"У прямому розумінні мінські угоди передбачають створення автономного регіону в Україні з повноваженнями, як, наприклад, в Країни Басків чи Каталонії в складі Іспанії чи Південного Тіролю в Італії. Якщо реалізовувати мінські угоди, на території України з'являться одна чи дві автономні території зі специфічною моделлю управління", - наголошує він.

Пан Бортнік додає, що формат переговорів Київ-Донецьк-Луганськ-Москва фактично вже існує в Мінську. Тому, на його думку, пропозиція Віктора Медведчука стосується проведення перемовин в такому форматі за участю вищих посадових осіб.

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