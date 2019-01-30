Людина, яка оголосила себе президентом Венесуели: забрати владу в Мадуро можна мирно
Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо, який минулого тижня проголосив себе тимчасовим президентом Венесуели, розповів BBC про шляхи розв'язання політичної кризи в країні та ставлення до санкцій, запроваджених США.
США та ще 20 країн, зокрема, Україна, визнали Гуайдо законним лідером Венесуели, в той час як президент Ніколас Мадуро і його прихильники називають його дії спробою державного перевороту. Мадуро підтримують Росія, Китай, Туреччина, Іран і кілька держав Латинської Америки.
Аби натиснути на венесуельську владу, у понеділок Білий дім ухвалив рішення заморозити активи венесуельської державної нафтової компанії PDVSA в американській юрисдикції і заборонити компаніям з США здійснювати з нею угоди.
За словами помічника президента США з національної безпеки Джона Болтона, мова йде про блокування активів на суму в 7 млрд доларів, в результаті чого нафтова галузь Венесуели зазнає збитків в 11 млрд доларів в наступному році.
Болтон також закликав венесуельських військових визнати Гуайдо законним главою держави.
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Через кілька хвилин після оголошення про санкції лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо відповів на питання кореспондента іспаномовної служби BBC Mundo в Каракасі Гільєрмо Д. Ольмо.
BBC: Ви називаєте себе законним президентом Венесуели, однак ви жодного разу не брали участь у виборах. А Ніколас Мадуро переміг на президентських виборах. Чому ви вважаєте, що у вас більше прав називати себе главою держави?
Хуан Гуайдо: Венесуела перестала бути правовою державою. Вибори 2018 роки не були законними, а в січні 2019 року Мадуро остаточно програв.
Стаття 233 Конституції Венесуели передбачає, що голова Національної асамблеї (парламенту) має взяти на себе обов'язки президента країни у випадку абсолютної відсутності чинного президента, а також оголосити вільні вибори.
Виходячи з цього, ми заявили, що в країні встановилася диктатура (прихильників Мадуро. - Ред.), а влада була узурпована.
Їх дії спочатку були незаконними, а зараз вони продовжують порушувати закон, вбиваючи молодих людей, які приходять на демонстрації, і змушують венесуельців жити в бідності.
ВВС:Чи є ймовірність того, що Ніколас Мадуро передасть владу без кровопролиття?
Х.Г.: Так. Це станеться завдяки тиску з боку суспільства, загальній мобілізації, переходу збройних сил на сторону конституції і підтримці з боку міжнародної спільноти.
У нас є готовий план дій. Він полягає у припиненні узурпації та в організації вільних виборів. Домогтися мирного переходу влади цілком можливо.
ВВС:Президент США Дональд Трамп стверджує, що розглядаються всі можливі варіанти дій. Ви готові нести відповідальність за військове вторгнення США заради повалення Мадуро?
Х.Г.: Венесуела - це суверенна держава. Серед тих, хто зазіхає на суверенітет Венесуели, - наприклад, угруповання ELN (колумбійська повстанське угрупування "Армія національного звільнення", що веде боротьбу проти уряду Колумбії з 1964 року. - Ред.), яке вдирається в країну, щоб видобувати золото і обміняти його на зброю.
Все це створив уряд під керівництвом Мадуро.
ВВС:Що ви думаєте з приводу санкцій, запроваджених Вашингтоном проти нафтокомпанії PDVSA?
Х.Г.: Ми в парламенті виступили за захист федеральних активів, які зачепила корупція. Вони вкрали 400 млрд доларів, тобто чотири річних об'єми ВВП Венесуели.
Ці заходи - частина захисту активів країни, щоб ми могли направити їх на гуманітарну допомогу.
ВВС:Але чи не означає це паливне ембарго для країни?
Х.Г.: Паливне ембарго виникло, коли Венесуела за останні 10 років вклала 300 млрд доларів в нафтову сферу, а в результаті ми скоротили видобуток з трьох з половиною мільйонів барелів до всього лише двох.
Це було фактичне ембарго. Вони загнали країну в борги, а винною зробили держскарбницю. Там було 1,2 млрд хабарів. Скільки ми втратили через це?
ВВС: Чи відчуваєте ви передумови до того, щоб військові перейшли на вашу сторону? До сьогоднішнього дня вони говорили про підтримку Мадуро.
Х.Г.:Влада затримала 27 сержантів, які вирішили показати своє невдоволення. 160 військових знаходяться під арештом, деякі з них підпадають під закон про амністію.
В армії відчувається сильне невдоволення, багато що вказує на те, що військові виступають за конституцію.
ВВС: Які у вас контакти серед армійського командування? Ми поки не бачили ніякої гарантії того, що ці люди перейдуть на вашу сторону.
Х.Г.: У Венесуелі сьогодні диктатура. Навіть чавістів (прихильників лівих ідей покійного президента Уго Чавеса. - Ред.), які насмілюються сперечатися, або садять у в'язницю, або вбивають, або висилають з країни.
Я говорю про Мігеля Родрігеса Торреса, який був міністром Чавеса (екс-керівник МВС Венесуели, заарештований в березні 2018 року за звинуваченням у зраді. - Ред.); про Нельсона Мартінеса, який був міністром нафтової промисловості і помер у в'язниці; про Луїсу Ортегу Діас (екс-генпрокурор Венесуели. - Ред.), яка знаходиться у вигнанні.
ВВС: Ви знову закликаєте до акцій протесту на цьому тижні. А може така стратегія є небезпечною, враховуючи все, що зараз на кону і всю напруженість ситуації?
Х.Г.: Без громадського тиску диктатуру не подолати. Узурпатор Мадуро відповідальний за вбивство 40 молодих людей, які поверталися до своїх домівок в бідних районах.
Сьогодні жити в Венесуелі небезпечно. Ми не можемо допустити, щоб життя тут перетворилася на виживання. Мобілізація народу - це необхідний ризик, а наші протестні акції завжди мирні.
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