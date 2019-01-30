Людина, яка оголосила себе президентом Венесуели: забрати владу в Мадуро можна мирно

Копирайт изображения Getty Images Image caption 23 січня спікер венесуельського парламенту та лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом Венесуели

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо, який минулого тижня проголосив себе тимчасовим президентом Венесуели, розповів BBC про шляхи розв'язання політичної кризи в країні та ставлення до санкцій, запроваджених США.

США та ще 20 країн, зокрема, Україна, визнали Гуайдо законним лідером Венесуели, в той час як президент Ніколас Мадуро і його прихильники називають його дії спробою державного перевороту. Мадуро підтримують Росія, Китай, Туреччина, Іран і кілька держав Латинської Америки.

Аби натиснути на венесуельську владу, у понеділок Білий дім ухвалив рішення заморозити активи венесуельської державної нафтової компанії PDVSA в американській юрисдикції і заборонити компаніям з США здійснювати з нею угоди.

За словами помічника президента США з національної безпеки Джона Болтона, мова йде про блокування активів на суму в 7 млрд доларів, в результаті чого нафтова галузь Венесуели зазнає збитків в 11 млрд доларів в наступному році.

Болтон також закликав венесуельських військових визнати Гуайдо законним главою держави.

Через кілька хвилин після оголошення про санкції лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо відповів на питання кореспондента іспаномовної служби BBC Mundo в Каракасі Гільєрмо Д. Ольмо.

BBC: Ви називаєте себе законним президентом Венесуели, однак ви жодного разу не брали участь у виборах. А Ніколас Мадуро переміг на президентських виборах. Чому ви вважаєте, що у вас більше прав називати себе главою держави?

Хуан Гуайдо: Венесуела перестала бути правовою державою. Вибори 2018 роки не були законними, а в січні 2019 року Мадуро остаточно програв.

Стаття 233 Конституції Венесуели передбачає, що голова Національної асамблеї (парламенту) має взяти на себе обов'язки президента країни у випадку абсолютної відсутності чинного президента, а також оголосити вільні вибори.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мадуро звинуватив Гуайдо в спробі державного перевороту у Венесуелі

Виходячи з цього, ми заявили, що в країні встановилася диктатура (прихильників Мадуро. - Ред.), а влада була узурпована.

Їх дії спочатку були незаконними, а зараз вони продовжують порушувати закон, вбиваючи молодих людей, які приходять на демонстрації, і змушують венесуельців жити в бідності.

ВВС:Чи є ймовірність того, що Ніколас Мадуро передасть владу без кровопролиття?

Х.Г.: Так. Це станеться завдяки тиску з боку суспільства, загальній мобілізації, переходу збройних сил на сторону конституції і підтримці з боку міжнародної спільноти.

У нас є готовий план дій. Він полягає у припиненні узурпації та в організації вільних виборів. Домогтися мирного переходу влади цілком можливо.

ВВС:Президент США Дональд Трамп стверджує, що розглядаються всі можливі варіанти дій. Ви готові нести відповідальність за військове вторгнення США заради повалення Мадуро?

Х.Г.: Венесуела - це суверенна держава. Серед тих, хто зазіхає на суверенітет Венесуели, - наприклад, угруповання ELN (колумбійська повстанське угрупування "Армія національного звільнення", що веде боротьбу проти уряду Колумбії з 1964 року. - Ред.), яке вдирається в країну, щоб видобувати золото і обміняти його на зброю.

Копирайт изображения Getty Images Image caption США, Канада, Британія, Україна та низка інших держав визнають Гуайдо законним лідером країни

Все це створив уряд під керівництвом Мадуро.

ВВС:Що ви думаєте з приводу санкцій, запроваджених Вашингтоном проти нафтокомпанії PDVSA?

Х.Г.: Ми в парламенті виступили за захист федеральних активів, які зачепила корупція. Вони вкрали 400 млрд доларів, тобто чотири річних об'єми ВВП Венесуели.

Ці заходи - частина захисту активів країни, щоб ми могли направити їх на гуманітарну допомогу.

ВВС:Але чи не означає це паливне ембарго для країни?

Х.Г.: Паливне ембарго виникло, коли Венесуела за останні 10 років вклала 300 млрд доларів в нафтову сферу, а в результаті ми скоротили видобуток з трьох з половиною мільйонів барелів до всього лише двох.

Це було фактичне ембарго. Вони загнали країну в борги, а винною зробили держскарбницю. Там було 1,2 млрд хабарів. Скільки ми втратили через це?

ВВС: Чи відчуваєте ви передумови до того, щоб військові перейшли на вашу сторону? До сьогоднішнього дня вони говорили про підтримку Мадуро.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хуан Гуайдо очолює парламент країни, в якому більшість місць має опозиція. Прихильники Мадуро легітимність парламенту, обраного на виборах 2015 року, не визнають

Х.Г.:Влада затримала 27 сержантів, які вирішили показати своє невдоволення. 160 військових знаходяться під арештом, деякі з них підпадають під закон про амністію.

В армії відчувається сильне невдоволення, багато що вказує на те, що військові виступають за конституцію.

ВВС: Які у вас контакти серед армійського командування? Ми поки не бачили ніякої гарантії того, що ці люди перейдуть на вашу сторону.

Х.Г.: У Венесуелі сьогодні диктатура. Навіть чавістів (прихильників лівих ідей покійного президента Уго Чавеса. - Ред.), які насмілюються сперечатися, або садять у в'язницю, або вбивають, або висилають з країни.

Я говорю про Мігеля Родрігеса Торреса, який був міністром Чавеса (екс-керівник МВС Венесуели, заарештований в березні 2018 року за звинуваченням у зраді. - Ред.); про Нельсона Мартінеса, який був міністром нафтової промисловості і помер у в'язниці; про Луїсу Ортегу Діас (екс-генпрокурор Венесуели. - Ред.), яка знаходиться у вигнанні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Санкції США торкнулися державної нафтової компанії Венесуели PDVSA

ВВС: Ви знову закликаєте до акцій протесту на цьому тижні. А може така стратегія є небезпечною, враховуючи все, що зараз на кону і всю напруженість ситуації?

Х.Г.: Без громадського тиску диктатуру не подолати. Узурпатор Мадуро відповідальний за вбивство 40 молодих людей, які поверталися до своїх домівок в бідних районах.

Сьогодні жити в Венесуелі небезпечно. Ми не можемо допустити, щоб життя тут перетворилася на виживання. Мобілізація народу - це необхідний ризик, а наші протестні акції завжди мирні.

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