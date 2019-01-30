"Не зрадьте віру в Бога заради прапора": перша служба священика ПЦУ на Луганщині

Отець Володимир Маглена провів свій молебень як священик Православної церкви України. Він - перший священослужитель на сході України, що перейшов із УПЦ МП до новоствореної помісної церкви.

Упродовж п'яти років отець Володимир служив у селі Веселому під Старобільськом. Невдовзі там мають відбутися збори релігійної громади, на яких та вирішуватиме, до якої церкви їй належати.

Поки що ж храм стоїть опечатаним.

Отець Володимир переконаний, що перехід до ПЦУ дасть змогу йому реалізувати нові гуманітарні й благодійні проекти.

Поки що його стара громада лише буде вирішувати, з ким їй бути, в Старобільську віряни створили нову громаду ПЦУ.

На перший молебень прийшли близько 30 людей. Він відбувся в стінах невідремонтованої та неопалюваної будівлі, яку надала на місяць місцева влада. Власного храму громада не має.

В УПЦ МП на отця Володимира наклали заборону на служіння й також готують відправити свого священика до Веселого.

Відео Жанни Безп'ятчук та Олександра Шпигунова.