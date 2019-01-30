Як отримати гроші на няню від держави

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Сьогодні Кабінет міністрів схвалив правила отримання послуги "муніципальна няня". Батьки дітей тепер щомісяця зможуть отримувати від держави гроші на оплату послуг няні.

Діятиме така можливість вже від 1 січня 2019 року.

Уряд розрахує, що максимально цього року компенсацію зможуть отримати 25 тисяч родин.

BBC News Україна коротко пояснює, хто, як і скільки зможе отримати від держави.

Хто може отримати гроші

Витрати на няню компенсуватимуть тільки для дітей віком до трьох років.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Компенсацію на няню платитимуть тільки за дітей віком до трьох років

Виплата буде здійснюватись адресно одному з батьків дитини. При цьому гроші зможуть отримувати як батьки, так і усиновлювачі чи опікуни.

Компенсація не залежить від громадянства батьків чи дитини, головне - аби вони легально проживали в Україні.

Не можуть отримати такої компенсації: батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу та прийомні батьки, які вже отримують грошове забезпечення від держави.

Для отримання компенсацій потрібно укласти договір з нянею, але не будь-якою. Няня має зареєструватись як фізична особа-підприємець.

У договорі потрібно прописати вартість послуг няні й термін їх надання.

При цьому, як розповіла BBC News Україна керівниця експертної групи з питань формування соціальних послуг Мінсоцполітики Оксана Сулима, допускається укладення договору з компанією, в якій працевлаштовані няні.

Скільки платитимуть

Копирайт изображения Getty Images Image caption Аби отримати компенсацію потрібно мати договір з нянею, яка зареєстрована як ФОП

Компенсації виплачуватимуть у розмірі прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, який встановлено на початок року.

По факту це означає, що з січня 2019 року компенсація складатиме 1 626 гривень на місяць.

Як пояснили в Мінсоцполітики, при зміні прожиткового мінімуму протягом року сума компенсації залишатиметься незмінною.

Якщо вартість послуг няні, яка зазначена в договорі, більша, ніж сума компенсації, то це жодним чином не завадить отримати гроші від держави.

Тобто за такого сценарію, держава компенсує лише частину вартості послуг няні.

Як отримати

Протягом місяця після укладання договору з нянею батькам потрібно подати заяву в місцеве управління соцзахисту.

Копирайт изображения FOX/Getty Images Image caption Якщо термін дії договору з нянею спливе або ви вирішите її змінити, то доведеться заново подаватись на отримання компенсації

До заяви про надання компенсації необхідно додати:

Копію договору з нянею

Документи на підтвердження витрат на няню

Заяву про те, куди перераховувати кошти компенсації (рахунок у банку)

Копію свідоцтва про народження дитини

Копію паспорта одного з батьків та ідентифікаційного коду.

Місцеве управління соцзахисту матиме 10 робочих днів на аналіз документів і прийняття рішення щодо призначення компенсації на няню. Ще через три дні про рішення повідомлять батьків.

Для отримання компенсації послуг няні потрібно Укласти договір з нянею

Подати документи в управління соцзахисту

Щомісяця подавати документ про оплату послуг няні

Якщо рішення позитивне, то вам потрібно щомісяця до 5 числа присилати в управління соцзахисту підтвердження витрат на няню (чек, виписку з рахунку).

Для зручності, це можна буде зробити електронно. Принаймні, така можливість передбачена.

Компенсацію виплатять на рахунок у банку до 10 числа наступного місяця.

Якщо ж ви не встигли подати чек про оплату няні, то компенсацію за цей місяць вам не виплатять.

Важливо, що компенсація по догляду за дитиною призначається на той термін, який зазначений у договорі з нянею.

Це значить, що при завершенні терміну договору, чи при зміні няні, доведеться заново подавати документи на отримання компенсації.

Те ж саме відбудеться й у випадку переїзду, бо фінансування програми проводить місцева влада, яка отримує на це субвенцію з державного бюджету.

Раніше експерти звертали увагу, що переважна більшість нянь працює в тіні. І заради перспективи отримання таких незначних коштів вони навряд чи підуть оформлюватись офіційно.

Няні в Україні, як й інші фрілансери, у більшості випадків працюють без будь-яких трудових договорів, не мають жодного соціального захисту чи гарантій стабільної зайнятості, каже юрист ГО "Трудові Ініціативи" Георгій Сандул.

Мати дворічного Миколки Ірина Верболюк розповіла BBC News Україна, що ідею таких виплат підтримує, але для неї ця ініціатива навряд чи буде корисною, "оскільки це дуже маленька сума для того, щоб найняти няню" у Києві.

Вона допустила, що компенсація може виявитись корисною для пошуку няні на кілька днів на місяць, але "набагато легше знайти няню на повний день", ніж на окремі дні.

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