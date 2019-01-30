"Знала чи ні?": у соцмережах обговорюють візит Alyona Alyona на форум Порошенка

Копирайт изображения Alyona Alyona

Напередодні у Києві пройшов форум "Від Крут до Брюсселя". На ньому Петро Порошенко оголосив про намір балотуватися в президенти. Захід запам'ятався не лише цим, а ще й значною кількістю несподіваних гостей.

Багато питань викликала поява української реп-виконавиці Alyona Alyona - нової зірки української хіп-хоп сцени, яка до цього займати ту чи іншу політичну позицію не хотіла. Більше того - відкрито заявляла про свою аполітичність.

Баришівка і дитячий садок

В розмові з кореспондентом BBC, який був на форумі, Alyona Alyona начебто зі здивуванням з'ясувала, що відвідує передвиборчий захід.

"А буде якийсь кандидат? Я в першому ряду. Треба тікати", - заявила співачка.

"Тобто ви не за Порошенка?", - уточнив кореспондент BBC.

"Я аполітична людина, я це в усіх інтерв'ю кажу", - відповіла Alyona Alyona, хоча здавалось, що про мету заходу таки мали знати всі.

Вона пояснила, що приїхала за пропозицією голови Баришівської райдержадміністрації: "Я ж в останньому інтерв'ю казала, що шукаю спонсора для садочка, в якому я працювала раніше. А тут голова райдержадміністрації і каже: там буде одна конференція, піди, там можна буде познайомитися з потенційними спонсорами".

Пізніше співачка в Facebook пояснила, що не очікувала потрапити на "передвиборчу кампанію Петра Порошенка". Саме тому, каже Alyona Alyona, вона "при першій можливості" залишила форум. Наразі доступ до публікації обмежений і побачити його можуть лише її друзі.

Особисте запрошення

У БПП слова співачки відкидають. Там наполягають, що вона отримала офіційне запрошення на захід, і наводять слова згаданого голови Баришівської РДА Київської області Олега Левченка.

"Я особисто передав їй запрошення, без якого на захід її б не пустила охорона. Більше того, завіз її у Києві до місця проведення форуму на власному автомобілі. Також в одному авто поверталися додому, в Баришівку, після завершення Форуму. Дорогою обговорювали захід - говорили і про політику, і про розвиток культури", - заявив Левченко.

Судячи з фотографій запрошення, які оприлюднили на сторінці БПП у Facеbook, жодної згадки про те, що захід носить політичний характер, на них немає.

"Ніякої політики"

Знала Alyona Alyona про те, куди йде, чи ні, лишається загадкою. В обох випадках користувачі соцмереж отримали черговий привід для жартів.

Блогер Антон Ходза пропонує власну версію того, як співачку кликали на форум: "Альона, приходь на з'їзд, Порошенка в президенти висувати будемо." - "Сподіваюсь, це не пов'язано з виборами і політикою?" - "Ні, ти що. Звісно ніякої політики". - "Ну ок".

Олександр Нойнець висунув альтернативний варіант назви заходу: "Форум "Від Крут до Брюсселя через Баришівський дитсадок".

Нардеп Мустафа Найєм згадав про нещодавній інцидент з Пауло Коельйо. Відео, в якому письменник схвально висловлюється про Юлію Тимошенко, показали під час з'їзду ВО "Батьківщина". Вже наступного дня Коельйо відхрестився від того, що підтримав кандидатуру пані Тимошенко на виборах.

У те, що співачка не знала, куди саме вона прийшла, здається, не надто вірить і користувач Даніель Чікін.

Журналіст Леонід Швець вирішив пожартувати з подвійного псевдоніму співачки: "Альона Альона відхрестилась від Петра Петра", - написав він.

А Анатолій Остапенко навіть спробував "виправдати" Alyona Alyona і її прихід на форум: "Просто Alyona Alyona думала, що абревіатура "БПП" - це скорочення від "Барышевке Помогите Пожалуйста".

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.