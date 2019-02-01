Вибори і кіберзагрози: як українцю захиститися від фейків і ботів

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З 1 лютого Facebook обмежує політичну рекламу для українських користувачів на час виборів. Заборонять, наприклад, розміщення передвиборчої реклами з-за кордонів України, щоб упередити зовнішнє втручання.

"Передвиборчою рекламою ми вважаємо ту, що стосується політиків, партій, мобілізації виборців та/або прагнення утримати виборців від участі у виборах", - пояснили у компанії.

До таких кроків Facebook вдаватиметься і в інших країнах, де цього року буть вибори.

Це - частина нової політики компанії, що має запобігти іноземному втручанню у вибори та дезінформації на сторінках користувачів найбільшої світової соцмережі.

Впродовж минулого року у Facebook ідентифікували, блокували і видаляли сторінки та акаунти, через які здійснювався вплив на вибори у США, процес "брекзиту" у Британії, а також інші політичні питання у низці країн світу.

Перші заходи нової політики Facebook вже запроваджені у США, Британії, Бразилії, а незабаром можуть почати діяти у ЄС на час виборів до Європарламенту, що мають відбутися наприкінці травня.

У Євросоюзі закликали Google, Facebook i Twitter посилити заходи, аби упередити дезінформацію під час виборів.

Обмеження на політрекламу будуть у Нігерії, а також в Індії, яку очікують вибори навесні. Що стосується цих країн, то там рекламні повідомлення зберігатимуться у спеціальних бібліотеках впродовж семи років, аби у разі сумнівів щодо використання можна було підняти відповідну інформацію.

Щодо України це правило поки що не діє.

Втім, як заявив під час "Українського сніданку" на форумі у Давосі керівник технологічного інкубатора Google Jigsaw Джаред Коен, у світі, напевне, не існує жодної іншої країни, яка б мала більше значення у питанні кібербезпеки.

Він також назвав Україну "найбільш активним кібернетичним театром дій у світі".

"(В Україні) відбувається дезінформаційна війна на трьох фронтах: дезінформаційні атаки на політичну систему, дезінформаційні атаки на відносини України із її союзниками та інформаційні атаки на підтримку воєнних операцій на сході країни та в інших місцях".

Гра у "кота-мишки"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Facebook та інші соцмережі вже давно перестали бути просто місцем для спілкування, вважають експерти з кібербезпеки

"У минулому Facebook використали іноземни розвідслужби з цинічною метою - отримати геополітичні вигоди. Тому у Facebook змушені вдаватися до показових кроків, аби пом'якшити проблему або, принаймні, показати, що шукають її вирішення", - вважає представник Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО і викладач берлінського Digital Society Institute Кеннет Гірс.

Водночас, наголошує він, "ті, хто ведуть рекламні інформаційні операції, теж вдосконалюють свої практики".

"Напад і захист у кожній сфері є вічною грою у "кота-мишки", - каже експерт.

Ставки у цій грі є дуже високими, твердить співзасновник CyberSchool та Hacken Єгор Аушев: "Я б це назвав інноваційною демократією. Тобто, хто володіє сучасними технологіями та інструментами - той може керувати глобальними процесами".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент США Трамп спілкується із громадянами країни і світом через Twitter і часто критикує традиційні ЗМІ

І увага до цього питання, і кошти, що обертаються у цій сфері, і результати виборів говорять, що політична реклама у соцмережах є дуже дієвою.

"Кілька місяців тому я мав змогу поспілкуватись із людиною, яка була частиною передвиборчої компанії Дональда Трампа. Він розповідав, що Трамп офіційно витрачав на рекламу у FB від 500 000 до 1,5 мільйона доларів на день. Можливо, це була одна із технологій, яка допомогла американському президенту перемогти на виборах", - каже експерт.

Єгор Аушев звертає увагу і на ще один момент, пов'язаний із соцмережами і рекламою.

"Не просто так всі користувачі заповнюють постійно різні анкети типу "Ким ти був у минулому житті" або "Завантаж своє фото 10-ти літньої давнини". Facebook поповнює базу даних про своїх користувачів та навчає свій штучний інтелект".

Що ж до обмежень на політрекламу під час виборів, то, як вважає експерт, "офіційної реклами тепер буде менше, але непряма від проплачених "армій-ботів", що підтримують певних кандидатів і отримують за це гроші, не підпадатиме під заборону".

Що в Україні?

"Є тенденція до активного застосування на шкоду інформаційній безпеці України комерційних інструментів провідних соціально орієнтованих ресурсів мережі інтернет (Facebook, Instagram, Twitter, месенджерів WhatsApp, Viber), а саме просування вигідної російській стороні політичної таргетованої реклами з метою впливу на правосвідомість та особистий вибір українських громадян", - відповіли на запит ВВС News Україна щодо можливих загроз для виборів у кіберпросторі у СБУ.

Там також кажуть про "підвищений інтерес спецслужб країни-агресора до акаунтів саме українських громадян".

"Навантаження" на Facebook з боку тих, хто хоче впливати на українські вибори зростає й тому, що аудиторія російських соціальних ресурсів - "ВКонтакте" ті "Одноклассники" - суттєво скоротилася після обмеження доступу до них у 2017 році.

Проте "їхня активність ще досить висока", розповів ВВС News Україна представник департаменту СБУ, що опікується кіберпротором.

"Є багато способів обійти заборони, тому що в Україні не існує такої фільтрації контенту, яка на 100% запроваджувалася б провайдерами, і її не можливо було б уникнути з боку тих, хто хоче обійти обмеження,- каже співрозмовник в СБУ. - Ми не можемо відокремитися від загальносвітових тенденцій і сказати, що ми огородимося дротом. Скоріш за все, це матиме зворотний ефект".

Ще однією потенційною небезпекою в СБУ вважають "створення фейкових акаунтів для систематичного поширення тенденційної чи неправдивої інформації". Мета цього, на думку СБУ, - "маніпулювання суспільною думкою та дестабілізація суспільно-політичної ситуації".

Водночас, як каже Єгор Аушев, поки що користувачі Facebook у свої більшості не є активними виборцями, а відтак, зміни у політиці соцмережі, зокрема, і щодо політреклами, не суттєво вплинуть саме на ці вибори.

Але вважає експерт, "чим більше представників нового покоління, активних користувачів соцмереж, ходитиме на вибори, тим більше вони підпадатимуть під вплив нових технологій та онлайн маніпуляцій". І тоді перемагатимуть політики, команди яких "зможуть працювати із мікротаргетингом, штучним інтелектом, біг-дата, та зможуть надійно захищатись від хакерів", а майбутнього виборця можна буде "підкупити" цікавою рекламою, технологією або добре випробуваною "гречкою".

Які загрози поза соцмережами?

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 2016 році хакери отримали доступ до листів та повідомлень у чатах провідних діячів Демократичної партії США. Пізніше дані були опубліковані в інтернеті. Це стало одним із чинників президентської кампанії 2016 року, під час якої за перемогу змагалися Дональд Трамп і Гілларі Клінтон

Вразливими можуть бути також інформаційні ресурси державних органів, включно зі сторінками у соцмережах, зазначають в СБУ.

Там додають, що вже провели роботу щодо обов'язкової верифікації офіційних сторінок та використання двофакторної авторизації під час їх використання. У відомсті не виключають, але й не перебільшують можливості кібератак на сайти державних органів, включно із ЦВК, а також об'єкти критичної інфраструктури.

Водночас, як додає співрозмовник ВВС News Україна в СБУ, і політикам, і виборцям варто турбуватися не так про кібератаки, як про інформаційний вплив.

"Інформаційний хаос спрямований не стільки на те, щоб схилити людей до якогось кандидата чи певних поглядів, а для того, щоб люди перестали довіряти будь-яким джерелам, навіть офіційним, та будь-якій інформації, навіть правдивій, - каже представник СБУ і пояснює, - На цьому тлі набагато легше маніпулювати людською свідомістю, й тоді вже підключаються усі інші інструменти, включно із соцмережами".

Про це застерігають і у "Робочій групі з виборів в Україні", яку створили Atlantic Council, Transatlantic Commission on Election Integrity та Фонд Віктора Пінчука.

"Москва може використовувати кіберінструменти для хакерських атак на кампанії кандидатів та основні об'єкти інфраструктури, аби створити ілюзію, що влада не контролює ситуацію. Як і в 2014 році, Росія також може спробувати саботувати електронну систему виборів та голосування в Україні", - вважають у "Робочій групі".

"Кіберзасоби й тактики можуть використовуватися для створення негативної громадської думки про чесність виборів, а це, у свою чергу, означає підрив довіри до їх результатів", - підсумовує мету подібних дій Кеннет Гірс.

"Білі котики" працюють і в інтернеті

Image caption На парламентських виборах 2012 року антиреклама з бабусею і котиком стала справжнім мемом

Відправною точкою для усіх атак є саме персональні сторінки, каже Кеннет Гірс:

"З точки зору кібернападника, краса інтернету полягає у тому, що можна поцілити в людину, країну і цілий світ. Особисті сторінки не захищені так, як це зазвичай роблять великі компанії чи установи, а відтак, користувачі мають знати про кіберзагрози і методи кібератак."

"На сьогодні, набагато легше "хакнути" людину", - твердить і Єгор Аушев. На практиці це виглядає так:

"Умовно, якщо вам подобаються "білі котики", то кандидат може з'явитись на рекламі у Facebook із "білим котиком" на руках".

Водночас зламати, наприклад, сайт ЦВК набагато складніше. І це може загрожувати репутаційними втратами для організаторів атаки, вважає експерт.

Він додає, що єдиним надійним способом захисту у таких випадках є тестування всіх ресурсів за допомогою "етичних хакерів", які емітують злам і отримують винагороду у разі позитивного результату, водночас показуючи замовникам тесту слабкі місця.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Fancy Bear попрацювали не лише у США, але й дісталася до німецького Бундестагу

У "Робочій групі з виборів в Україні" також закликають уважніше поставитися і до електронної пошти:

"Групи, що, як вважають, пов'язані із російським ГРУ, такі, як Fancy Bear, досить часто використовують "фішингові листи", що містять тему чи інформацію, цікаву для адресатів. Наприклад, якщо ви журналіст, то в такому листі може йтися про уточнення заголовку для вашої статті", - каже Лора Галанте, старший науковий співробітник Atlantic Council.

Вона також радить і журналістам, і всім, хто цікавиться політичними новинами та не хоче, аби його використовували для зовнішнього втручання у вибори, - уважно ставитись до IP адрес сайтів, які вони читають.

"Люди мають підняти свою планку розуміння проблем, довіри до джерел, а також ухвалювати рішення не спонтанно, а обдумано", - радять виборцям в СБУ.

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