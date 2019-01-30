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Бренд Huawei наразі на вустах у багатьох - і не лише тому, що вони виробляють дійсно якісні, топові телефони.

Китайська компанія переживає не найкращі часи. Дехто вважає, що вони використовують свої технології, щоб шпигувати за людьми. У Huawei це повністю заперечують.

США висунули офіційні звинувачення проти Huawei. Інші країни світу також втрачають віру в технологічного гіганта через побоювання за свою безпеку.

І хоч люди на іншому боці планети погано розуміються на "плюсах" і "мінусах" цієї технологічної компанії, їх також, певно, хвилює питання - купувати чи ні новий Huawei.

Ось коротке пояснення того, що відбувається.

Що таке Huawei?

Перш за все, Huawei вимовляється як "Wah-way". Компанія продає більше мобільних телефонів у світі, ніж Apple.

Samsung продає найбільше, Huawei - другий за популярністю.

Коли вони випустили свій P20 Pro 2018 року, у Великій Британії був величезний стрибок продажів телефонів Huawei.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 2018 року - ще до появи негативних відгуків - Huawei випустили P20 і P20 Pro (на фото)

На думку багатьох оглядачів, P20 Pro Huawei, які випустили 2018 року, є реальним суперником інших великих гравців - Samsung або iPhone.

Однак окрім телефонів, Huawei також надає технології іншим компаніям для створення власних телефонів і мереж Wi-Fi.

Отже, Huawei - всюди.

Чому всі говорять про Huawei?

Є певні побоювання щодо втручання Huawei у роботу мільйонів мобільних телефонів, які продаються у всьому світі.

Деякі країни побоюються, що компанію використовує китайський уряд, щоб шпигувати за людьми.

Засновник Huawei Жень Чженфей був інженером у Китайській народно-визвольній армії на початку 1980-х. Цей факт турбує підприємців і уряди, які не довіряють політичним лідерам Китаю.

Китайська народно-визвольна армія є частиною збройних сил Китаю, де з 1949

року правлять комуністи.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жень Чженфей приєднався до правлячої комуністичної партії Китаю майже 40 років тому

Huawei стверджує, що не має жодних зв'язків з урядом і наполягає на тому, що є незалежною компанією.

Однак 2012 року в США з'явилися попередження про загрозу безпеці техніки Huawei.

У британському звіті 2018 року йдеться про те, що є "лише обмежена гарантія" того, що пристрої широкосмугового доступу і мобільні телефони Huawei не становлять загрозу національній безпеці - і це не зовсім схвальний відгук.

Хто ще залучений?

Не лише США і Велика Британія починають хвилюватися.

У 2018 році і Австралія, і Нова Зеландія відмовилися від використання обладнання Huawei у майбутніх 5G-мережах - знову ж таки, тому що вважають, що компанія може намагатися шпигувати за ними.

У січні 2019 року Vodafone "призупинив" співпрацю з Huawei в Європі (зокрема, в Іспанії) через такі самі побоювання.

Що відбувається зараз?

США висунули офіційні звинувачення проти Huawei. Закидають, зокрема, банківське шахрайство, перешкоджання правосуддю і крадіжки технологій у американських компаній. Однак це не має жодного стосунку до шпигунства за людьми.

Деякі з цих тверджень стосуються угод між Huawei з Іраном. Дональд Трамп заявив, що компанії, які продовжують торгувати з Іраном, не можуть торгувати з Америкою.

Доньку засновника Huawei, яка обіймає посади головного фінансового директора, заарештували за причетність до порушення санкцій проти Ірану.

Huawei всі звинувачення заперечує.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Китаї підтримують Huawei

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Людей найбільше турбує участь Huawei у роботі мереж інших компаній - без втручань в особисті дані людей, які придбали P20.

Важливо пам'ятати, що проти компанії не висунули жодних звинувачень у шпигунстві, навіть у США, і поки нікого не визнавали винним.

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