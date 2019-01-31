Юрій Бойко: історія політика у тіні вишок

Копирайт изображения Unian Image caption Юрій Бойко позиціонує себе як політик, що представляє інтереси російськомовного сходу України, а також як єдиного кандидата від опозиції, хоча є й інші

"Вишки Бойка" - одна з найбільших корупційних схем в історії України, викритих журналістами в 2011 році. Дві бурові нафтові платформи були куплені вдвічі дорожче за їхню ринкову ціну. Це коштувало бюджету 400 млн доларів. Схема розслідується досі.

У ній фігурує і тодішнє керівництво НАК "Нафтогазу", й екс-президент Віктор Янукович, і тогочасний голова Нацбанку Сергій Арбузов. Але пана Бойка, на той момент міністра палива та вугільної промисловості, з-поміж підозрюваних не знайти. Хоч саме його прізвище дало в ЗМІ назву цій оборудці.

"Наразі в нас немає прямих доказів того, що він був ознайомлений зі злочинною схемою, і головне - у нас немає доказів того, що він одержав кошти, отримані злочинним шляхом", - заявив генпрокурор Юрій Луценко в лютому 2018-го.

Під документами Міненерго, які дозволили збільшити витрати компанії "Чорноморнафтогаз", що купила ті вишки, стояв підпис Юрія Бойка.

Для багатьох ця історія засвідчує політичну живучість та підтверджує зв'язки Юрія Бойка не лише в колах екс-регіоналів, але й нинішньої української влади.

Хоча на публіці він є рішучим опонентом останньої.

На нинішніх президентських виборах Юрій Бойко зареєструвався як самовисуванець.

Перед тим він створив разом із Вадимом Рабіновичем об'єднання "Опозиційна платформа - За життя". Своє самовисуванство пояснює тим, що новий союз не зареєстрований ще як партія.

Цьому передувало виключення Юрія Бойка з парламентської фракції (але не з партії) "Опозиційного блоку". Офіційна причина - його сепаратний союз з Вадимом Рабіновим та близьким до нього Віктором Медведчуком.

Копирайт изображения Alamy Image caption Шляхи Юрія Бойка та Вадима Новинського розійшлися. Останній лишився в Опоблоці, контрольованому Ахметовим

Група політиків, яких пов'язують з Рінатом Ахметовим, провела з'їзд партії без участі Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна й висунула своїм кандидатом Олександра Вілкула.

Тому в 2019-му Юрій Бойко йде на вибори як "'єдиний" з кількох інших кандидатів від опозиційних сил.

Кар'єра від НПЗ до уряду

До походу у велику політику Юрій Бойко, уродженець Горлівки, пропрацював 18 років на хімзаводі "Зоря".

Після того був гендиректором на Лисичанському НПЗ, а потім - головою правління АО Укртатнафти (Кременчуцький НПЗ).

У січні 2002 року його призначили головою правління НАК "Нафтогаз", у 2003-2005 роках він суміщав цю посаду з портфелем першого заступника міністра палива та енергетики.

У 2006-му Юрій Бойко зробив першу спробу зайти в український парламент. На той момент він очолював новостворену Республіканську партію України. Вона пішла на вибори в складі блоку "Не так", створеного на базі СДПУ(о). До парламенту він не потрапив, не подолавши 3-відсотковий бар'єр.

Втім, кар'єра самого Юрія Бойка відтоді розвивалася стрімко. У серпні 2006-го прем'єр Віктор Янукович призначив його міністром палива та енергетики. Після дострокових парламентських виборів 2007 року він зайшов за списком Партії регіонів до Верховної Ради.

І так поміняв міністерський портфель на депутатський мандат. Після виборів коаліційний уряд сформували Блок Юлії Тимошенко та Блок Нашої України - Народної самооборони.

У березні 2010 року Юрій Бойко повертається в Кабмін: в уряді Миколи Азарова його знову ставлять на чолі міненерго. Саме в той час це міністерство та міністерство вугільної промисловості були реорганізовані в єдине відомство - і до сфер відповідальності Юрія Бойка додалася ще одна.

У грудні 2012 року Віктор Янукович призначив його віце-прем'єр-міністром України.

На цій посаді політик і пропрацював до Майдану, допоки 27 лютого 2014 року Верховна Рада не звільнила його.

Без санкцій та підозри ГПУ

Навесні 2014-го постмайданна влада склала список кандидатів для санкційного списку ЄС. У ньому було 22 прізвища людей з найвищого ешелону влади.

Юрій Бойко з-поміж них не значився.

На відміну від багатьох своїх колег, яким довелося тікати в екзил, Юрій Бойко пройшов до парламенту першим номером від "Опозиційного блоку", створеного переважно екс-регіоналами. Навесні 2016-го року на з'їзді цієї партії його обрали її співголовою разом із Борисом Колесниковим.

І якщо останнього пов'язують з мільярдером Рінатом Ахметовим, то Юрія Бойка з іншим відомим українським бізнесменом Дмитром Фірташем. По суті, Колесников та Бойко, як співголови партії, представляли в ній ці дві основні політичні та фінансові групи.

На нинішніх президентських виборах деякі аналітики сприймають Юрія Бойка саме як людину Фірташа, з яким його пов'язують інтереси в енергетиці. До прикладу можна згадати газового посередника "РосУкрЕнерго", який у 2004-2009 роках перепродував російський газ на території України. 45% акцій цієї компанії належали фірмі Дмитра Фірташа.

Копирайт изображения Unian Image caption Юлія Тимошенко називала "РосУкрЕнерго", газового посередника, з яким Бойко підписав договір від імені держави, прикладом "найгіршої корупції"

У 2000-х від імені "Нафтогазу" договори з "РосУкрЕнерго" підписував саме Юрій Бойко.

Крім купівлі вишок та сприяння газовій компанії-посереднику, йому ще закидали співучасть у незаконному продажі скрапленого газу. Цю схему пов'язували з бізнесменом Сергієм Курченком. Втім, і в рамках цієї справи ГПУ не винесла Юрію Бойку жодних підозр.

Ще одним нинішнім його союзником вважають екс-голову президентської адміністрації Віктора Януковича Сергія Льовочкіна. Його так само виключили з фракції цієї партії.

Родинний капітал

У своїй електронній декларації за 2017 рік Юрій Бойко вказав: два житлові будинки, 12 земельних під Києвом та чотири квартири, одна з яких - у Росії. Більшість нерухомості зареєстрована на його дружину Віру Бойко.

У декларації значиться лише єдина компанія, в якій Бойко чи члени його родини є бенефіціарами, - ТОВ "Столична нерухомість".

Політик задекларував 1,16 млн доларів як кошти, розміщені на банківських рахунках, та 46 тисяч доларів готівкою.

Зять Юрія Бойка, чоловік його старшої доньки Ярослави, Сергій Горовий очолює правління Київгазу, що займається постачанням блакитного палива в столицю. Його обрали на позачергових зборах акціонерів у 2010-му.

У Юрія Бойка - шестеро дітей: три сини й три дочки.

На цих президентських виборах Юрій Бойко, за різними соціологічними опитуваннями, стабільно входить до першої п'ятірки, дрейфуючи між четвертою та п'ятою позиціями. На думку експертів, він має деякі шанси й на вихід у другий тур.

Політик змагатиметься за голоси виборців на сході та півдні України з кандидатом від Опоблоку Олександром Вілкулом та екс-опоблоківцем Євгеном Мураєвим.

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