Рідкісне видовище: фото арктичної зими у США
Десятки мільйонів людей у Сполучених Штатах Америки потерпають від аномальних холодів, що вже забрали щонайменше шість життів.
Температура повітря у США сягає рекордно низьких позначок. Подекуди очікується до 53 градусів морозу за Цельсієм.
Разом з тим холоди принесли незвичайне видовище.
У штатах Вісконсин, Мічиган та Іллінойс оголошено надзвичайний стан.
Складні погодні умови спостерігаються також у штатах Міссісіпі та Алабама, де такі холодні температури не є звичним явищем.
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Метеорологи попереджають, що найближчими днями в Чикаго, одному з найбільш густонаселених міст країни, буде холодніше, ніж в Антарктиді.
У вівторок, 30 січня, скасували тисячі рейсів. Очікується, що транспортні проблеми триватимуть.
Вночі працюють притулки для обігріву. Поліція шукає людей, які можуть постраждати від морозів.
За умов такої екстремальної погоди обмороження можна дістати вже за 10 хвилин, попередила національна метеослужба.
У кількох штатах тимчасово закрили школи.
"Якщо у вас нема потреби виходити на вулицю, не виходьте", - попередили метеорологи мешканців Чикаго.
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