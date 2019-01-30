Десятки мільйонів людей у Сполучених Штатах Америки потерпають від аномальних холодів, що вже забрали щонайменше шість життів.

Температура повітря у США сягає рекордно низьких позначок. Подекуди очікується до 53 градусів морозу за Цельсієм.

Разом з тим холоди принесли незвичайне видовище.

Копирайт изображения EPA Image caption Коли сонце сходить над Чикаго, над озером Мічиган підіймається холодна пара

У штатах Вісконсин, Мічиган та Іллінойс оголошено надзвичайний стан.

Складні погодні умови спостерігаються також у штатах Міссісіпі та Алабама, де такі холодні температури не є звичним явищем.

Метеорологи попереджають, що найближчими днями в Чикаго, одному з найбільш густонаселених міст країни, буде холодніше, ніж в Антарктиді.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Місцеві мешканці одягають все, що можуть, аби дістатися до місця призначення

Копирайт изображения Reuters Image caption Рідкісне видовище: річка Чикаго замерзла, що трапляється не часто

Копирайт изображения Reuters Image caption Товстий шар криги огорнув береги озера Мічиган

У вівторок, 30 січня, скасували тисячі рейсів. Очікується, що транспортні проблеми триватимуть.

Вночі працюють притулки для обігріву. Поліція шукає людей, які можуть постраждати від морозів.

За умов такої екстремальної погоди обмороження можна дістати вже за 10 хвилин, попередила національна метеослужба.

Копирайт изображения AFP Image caption Через морози закрили школи, зокрема в місті Міннеаполіс, що у штаті Міннесота

Копирайт изображения EPA Image caption Товсті бурульки на дереві біля озера Мічиган в Чикаго

Копирайт изображения EPA Image caption Лижний одяг тепер не для спорту, а для пересування містом

Копирайт изображения EPA Image caption Термометр у Міннеаполісі в штаті Міннесота показує майже -30 за Фаренгейтом (-37 за Цельсієм)

У кількох штатах тимчасово закрили школи.

"Якщо у вас нема потреби виходити на вулицю, не виходьте", - попередили метеорологи мешканців Чикаго.

Копирайт изображения EPA Image caption Мешканці Чикаго, які достатньо тепло вдягнуті, можуть помилуватися зимовим пейзажем

Копирайт изображения Getty Images Image caption Деяких американців холоди та сніг потішили, зокрема цього дев'ятирічного хлопчика зі штату Колорадо

Копирайт изображения EPA Image caption Морозні пейзажі Чикаго відбиваються у скульптурі "Хмарна брама"

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