Рідкісне видовище: фото арктичної зими у США

  • 30 січня 2019

Десятки мільйонів людей у Сполучених Штатах Америки потерпають від аномальних холодів, що вже забрали щонайменше шість життів.

Температура повітря у США сягає рекордно низьких позначок. Подекуди очікується до 53 градусів морозу за Цельсієм.

Разом з тим холоди принесли незвичайне видовище.

Пара над озером Мічиган Копирайт изображения EPA
Image caption Коли сонце сходить над Чикаго, над озером Мічиган підіймається холодна пара

У штатах Вісконсин, Мічиган та Іллінойс оголошено надзвичайний стан.

Складні погодні умови спостерігаються також у штатах Міссісіпі та Алабама, де такі холодні температури не є звичним явищем.

Метеорологи попереджають, що найближчими днями в Чикаго, одному з найбільш густонаселених міст країни, буде холодніше, ніж в Антарктиді.

Людина в окулярах Копирайт изображения Getty Images
Image caption Місцеві мешканці одягають все, що можуть, аби дістатися до місця призначення
Річка Чикаго Копирайт изображения Reuters
Image caption Рідкісне видовище: річка Чикаго замерзла, що трапляється не часто
Озеро Мічиган Копирайт изображения Reuters
Image caption Товстий шар криги огорнув береги озера Мічиган

У вівторок, 30 січня, скасували тисячі рейсів. Очікується, що транспортні проблеми триватимуть.

Вночі працюють притулки для обігріву. Поліція шукає людей, які можуть постраждати від морозів.

За умов такої екстремальної погоди обмороження можна дістати вже за 10 хвилин, попередила національна метеослужба.

Пара йде містом у снігу Копирайт изображения AFP
Image caption Через морози закрили школи, зокрема в місті Міннеаполіс, що у штаті Міннесота
Бурульки Копирайт изображения EPA
Image caption Товсті бурульки на дереві біля озера Мічиган в Чикаго
Жінка в Міннеаполісі в лижних окулярах Копирайт изображения EPA
Image caption Лижний одяг тепер не для спорту, а для пересування містом
Температура Копирайт изображения EPA
Image caption Термометр у Міннеаполісі в штаті Міннесота показує майже -30 за Фаренгейтом (-37 за Цельсієм)

У кількох штатах тимчасово закрили школи.

"Якщо у вас нема потреби виходити на вулицю, не виходьте", - попередили метеорологи мешканців Чикаго.

Чикаго Копирайт изображения EPA
Image caption Мешканці Чикаго, які достатньо тепло вдягнуті, можуть помилуватися зимовим пейзажем
Хлопчик сміється в снігу Копирайт изображения Getty Images
Image caption Деяких американців холоди та сніг потішили, зокрема цього дев'ятирічного хлопчика зі штату Колорадо
Хмарна брама Копирайт изображения EPA
Image caption Морозні пейзажі Чикаго відбиваються у скульптурі "Хмарна брама"
Пара на вулицях Нью-Йорка Копирайт изображения AFP
Image caption Метеорологи кажуть, що арктичний фронт далі рухатиметься через Нью-Йорк

Усі фотографії захищено авторським правом.

Також на цю тему

Новини на цю ж тему