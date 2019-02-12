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Більшість кандидатів у президенти України, за деякими винятками, пропонують долати кризу на Донбасі тими самими шляхами, що і чинна влада.

У своїх офіційних програмах, переданих до Центральної виборчої комісії, кандидати проголошують те, що обіцяють зробити, посівши найвищу посаду в державі.

ВВС News Україна порівнює ці програми за окремими темами, які найбільше турбують українців.

Перша з них - це шлях розв'язання кризи на Донбасі, припинення війни і повернення Криму до складу України.

Згідно із соціологічними дослідженнями, саме воєнний конфлікт на Донбасі турбує українців найбільше.

Але офіційні програми шести кандидатів, які, згідно із дослідженнями соціологів, мають найбільші шанси на перемогу, переважно не подають у програмах детальні плани чи стратегії, у який спосіб ситуація з непідконтрольними Києву територіями буде змінена.

Практично всі кандидати обіцяють повернення територій дипломатичними, політичними методами, відповідно до національних інтересів. А про перспективи Криму говорять без будь-яких конкретних ідей, а деякі з кандидатів жодного разу у програмі Крим взагалі не згадують.

У той самий час, у численних інтерв'ю та публічних заявах і самих кандидатів, і їхніх найближчих політичних соратників, можна знайти більше деталей і пропозицій.

До прикладу, лідер "Опозиційного блоку - За життя!" Юрій Бойко не включив до програми принципово нові пропозиції, що пролунали від одного із найвпливовіших партнерів по блоку Віктора Медведчука і які, очевидно, є спільними для команди кандидата.

На нещодавньому з'їзді партії Віктор Медведчук запропонував надати Донбасу статус автономії за прикладом АРК, у складі України, зі своїм парламентом і урядом.

Кандидати згадують у програмах необхідність введення міжнародної миротворчої місії на Донбасі, але не конкретизують, які структури і країни мають увійти до цієї місії, хоча це один із каменів спотикання на переговорах про такі перспективи.

Юлія Тимошенко наголошує на потребі переговорів на основі Будапештського меморандуму про гарантії безпеки Україні, які були надані після відмови від ядерної зброї. Але у її програмі не згадуються висловлені раніше пропозиції про новий формат переговорів за формулою "Будапешт+" із залученням, окрім країн-підписантів меморандуму, також Китаю, Франції, Євросоюзу.

План повернення Криму у програмах шістьох кандидатів взагалі відсутній, у трьох з них наголошується лише, що Крим обов'язково буде повернутий Україні. У програмах Юрія Бойка, Володимира Зеленського та Олега Ляшка він взагалі не згадується.

Що саме пропонують кандидати у своїх президентських програмах, можна прочитати у таблиці (прізвища подані за алфавітом).

КАНДИДАТИ В ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ ЩО ОБІЦЯЮТЬ У ПРОГРАМІ Юрій Бойко ● припинення збройного конфлікту мирним шляхом ● прямі переговори з усіма сторонами конфлікту - Київ-Донецьк-Луганськ-Москва ● виконання Україною всіх міжнародних зобов'язань для встановлення миру Анатолій Гриценко ● повернення непідконтрольних територій протягом 5 років дипломатичними, воєнними, економічними, санкційними засобами спільно із закордонними партнерами ● ніяких особливих статусів Донбасу ● жодних поступок правами на Крим в обмін на будь-які економічні поступки Володимир Зеленський ● домагатися більшої підтримки для завершення війни і повернення окупованих територій від гарантів за Будапештським меморандумом і партнерів в ЄС ● змусити агресора відшкодувати завдані збитки ● здача національних інтересів і територій не може бути предметом жодних перемовин Олег Ляшко ● вимагати від міжнародних партнерів виконання Будапештського меморандуму, у разі невиконання - заявити про відновлення статусу ядерної держави ● домагатися укладення прямої військової угоди зі США ● введення миротворців на кордоні з Росією Петро Порошенко ● збереження Мінського формату переговорів ● повернення територій політико-дипломатичним шляхом ● введення міжнародної місії ООН на всій території окупованого Донбасу ● притягнення Росії до відповідальності за окупацію українських територій ● відшкодування збитків через міжнародні правові механізми Юлія Тимошенко ● переговорний процес на основі Будапештського меморандуму ● повернення окупованих територій Криму та Донбасу військово-дипломатичним шляхом ● інвентаризація заподіяної Росією шкоди, притягнення її до юридичної відповідальності та отримання компенсації за заподіяну Україні шкоду ● одночасна деокупація і реінтеграція, альтернативна "мінській формулі", головне завдання - зруйнувати стіну страху, нерозуміння і ненависті

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