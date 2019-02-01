Копирайт изображения Getty Images Image caption Хуан Гуайдо (зліва) оголосив себе тимчасовим президентом і отримав підтримку з боку США та багатьох країн регіону, що поставило в скрутне становище президента Ніколаса Мадуро

Присяга лідера опозиції Хуана Гуайдо як "виконуючого обов'язки президента" призвела до безпрецедентної політичної кризи у Венесуелі. Цього разу з великим активним втручанням міжнародної спільноти.

Тиск на адміністрацію Ніколаса Мадуро посилився через рішення США запровадити додаткові санкції щодо нафтового сектора, який є життєво важливим для економіки Венесуели.

У середу Гуайдо закликав народ до вуличних протестів, і масштабна акція протесту запланована на цю суботу - 2 лютого, коли виповнюється 20 років з моменту приходу до влади Уго Чавеса, чиїм спадкоємцем є Ніколас Мадуро.

Наступні кілька тижнів будуть вирішальними. Іспаномовна служба BBC (BBC Mundo) проаналізувала чотири можливих варіанти виходу з нинішньої тупикової ситуації.

1. Все залишиться як раніше

Те, що все залишиться без змін, малоймовірно.

США запровадили санкції щодо PDVSA, державної нафтової компанії Венесуели, яка по суті є єдиним джерелом доходу для країни, і це змінило правила гри.

Копирайт изображения Getty Images Image caption І венесуельська опозиція, і уряд Мадуро посилаються на конституцію країни, коли виправдовують свої кроки

"Це посилить відчуття безнадійності в країні, - говорить Стів Ханке, професор економіки в Університеті Джона Хопкінса. - PDVSA доведеться шукати інших покупців своєї нафти".

Зараз США імпортує 40% венесуельської продукції. Алехандро Арреаса і Мануель Коен, аналітики банку Barclays, згодні з Ханке.

"Цей міцний зв'язок між Венесуелою та американським ринком робить країну особливо вразливою для будь-яких дій з боку адміністрації Дональда Трампа", - зазначають вони.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Компанія PDVSA є основним джерелом прибутків для Венесуели, але тепер вона зіткнулася з американськими санкціями

Ханке вважає, що нові покупці будуть менше платити за венесуельську нафту, а також будуть знаходитися на більшій відстані від Венесуели, що збільшить транспортні видатки.

"Венесуела отримуватиме менше грошей за кожен барель нафти, який вона продає", - говорить він.

Через скорочення нафтових грошей країна не зможе імпортувати в тій же кількості різні продукти, зокрема, продовольство і медикаменти.

До прийняття недавнього рішення щодо санкцій бралися до уваги потреби населення Венесуели в період гіперінфляції та нестача основних продуктів.

Але попередній досвід з Кубою, Іраном, Сирією та Північною Кореєю показав, що санкції зовсім не обов'язково ведуть до зміни режиму, вважає венесуельський економіст Луїс Вісенте Леон.

Мадуро перебуває при владі з 2013 року і досі йому вдавалося утриматися в президентському кріслі за підтримки таких союзників, як Росія, Китай та Туреччина.

2. Мадуро оголосить нові вибори

Кілька провідних європейських країн визнали Гуайдо президентом і закликали до нових виборів у Венесуелі. Але якщо Мадуро призначить нові вибори, це можуть сприйняти як визнання урядом того, що голосування на президентських виборах в травні 2018 року було нечесним.

Це поставить під сумнів новий мандат Мадуро - його другий термін повноважень почався лише 10 січня.

Традиційні опозиційні сили бойкотували останні вибори, стверджуючи, що на них створили несправедливі умови після того, як деяких з лідерів опозиції відсторонили від участі у виборах.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Мадуро є прихильники, але чи вистачить їхньої підтримки у випадку нових виборів?

"Якщо Мадуро погодиться на нові вибори, це буде означати відхід від влади. Він не зможе висуватися, оскільки це означатиме визнання фальсифікацій", - говорить Емілі Х. Бласко, політолог з Університету Наварри в Іспанії.

Колишній президент Уругваю Хосе Мухіка, впливова фігура в американській політиці, запропонував провести виборчий процес під наглядом Ради Безпеки ООН.

Але це буде довго і дорого, вважає Бласко.

"Потрібно буде створити новий список виборців і змінити склад виборчкому. Прозоре голосування має супроводжуватися ручним підрахунком, з відкритим підрахунком кожного голосу", -зазначає вона.

3. Компроміс

23 січня Хуан Гуайдо оголосив себе виконуючим обов'язки президента.

Його підтримали багато представників міжнародної спільноти, в тому числі впливові регіональні сусіди, такі як Бразилія.

Мексика стала винятком. Її президент Андрес Мануель Лопес Обрадор виступив за дипломатичне вирішення і запропонував стати посередником в переговорах між урядом Мадуро і опозицією.

"Якщо вони дійсно хочуть діалогу і мирного вирішення, ми можемо бути посередниками", - сказав Обрадор мексиканській пресі минулого тижня.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Мексики Мануель Лопес Обрадор запропонував стати посередником між опозицією та владою Венесуели

Росія, головний союзник Каракаса, також запропонувала допомогу.

Однак переговори будуть тривалими.

На цьому тижні Мадуро заявив, що він відкритий для діалогу.

Але опозиція відчуває, що вона вже взяла гору і побоюється повернення до переговорів, які раніше зазнали краху.

Тут також важливо враховувати тиск з боку Вашингтона. На останньому засіданні регіонального органу Організації американських держав держсекретар США Майк Помпео заявив, що "час для дебатів закінчився".

4. Військове втручання

"Розглядаються всі варіанти", - заявив недавно президент США Дональд Трамп, коли його запитали про розгортання військ у Венесуелі, якщо Мадуро не відмовиться від влади.

А потім минулого понеділка світові ЗМІ опублікували досить красномовну фотографію: запис у записній книжці, яку тримає в руках Джон Болтон, помічник Трампа з національної безпеки.

У записній книжці було написано "5000 солдатів до Колумбії" - до країни, що межує з Венесуелою.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Через запис в записній книжці Болтона почали говорити про можливу інтервенцію США до Венесуели

Болтон також нещодавно взяв участь в нараді, на якій обговорювалися нові санкції відносно Каракаса.

Колумбія виступає одним з головних союзників Вашингтона в регіоні, крім того вона визнала Хуана Гуайдо президентом.

Проте, міністр закордонних справ Колумбії Карлос Холмс Трухільо написав в Twitter, що йому невідомі причини або сенс цього запису Болтона.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Колумбії Іван Дуке та президент Бразилії Жаір Болсонару визнали Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели

Будь-яке розгортання американських військ у Колумбії, довжина кордону якої з Венесуелою становить 2000 км, має бути схвалено президентом Іваном Дуке, який зайняв тверду позицію проти Мадуро.

Але є також імовірність, що Болтон та інші представники Білого дому обговорювали плани на випадок непередбачених обставин для надання допомоги американським дипломатам у Венесуелі. Строк, який Мадуро дав американським дипломатам для виїзду з країни, закінчився минулої неділі.

Держсекретар США Помпео, однак, сказав, що у Мадуро немає повноважень віддавати наказ про висилку, бо він більше не є легітимним президентом.

Як вважає Луїс Вісенте Леон, в адміністрації Трампа переконані, що режим впаде, перш ніж будуть зроблені подальші дії. Він також вважає, що венесуельські військові зіграють в цьому свою роль.

"Економічна криза буде величезною, але тут буде і вплив військових. Саме вони в результаті створять переломну ситуацію", - говорить він.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.