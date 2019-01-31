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Мільйони українців 31 березня зіткнуться з проблемою, що не зможуть проголосувати на президентських виборах там, де реально живуть. Пояснюємо, як можна виправити ситуацію і таки проголосувати.

Якщо ви постійно живете не в тому селі, місті чи навіть країні, де зареєстровані, плануєте подорож на день виборів, навчаєтесь чи їдете у відрядження, то маєте право досить швидко змінити місце для голосування.

Зробити це можна до 25 березня цього року включно. Причому, робити це треба і перед першим туром, і перед другим, якщо він буде.

На минулих президентських та парламентських виборах 2014 року кілька сотень тисяч українців змінювали місце голосування, а цього року охочих може бути вже кілька мільйонів, адже до них можуть долучитись вихідці з непідконтрольних Києву районів Донбасу та Криму.

ВВС News Україна розповідає, що потрібно знати для успішної зміни місця голосування на майбутніх виборах президента України.

Куди йти

В Україні існує єдиний електронний реєстр виборців, який дає змогу порівняно швидко змінити місце голосування.

Щоправда, для цього досі потрібно фізично відвідати відділ ведення реєстру виборців - в електронній формі через інтернет цього зробити не можна.

До електронного реєстру внесені всі громадяни України за місцем постійної реєстрації. Там їх автоматично вносять до списків виборців на конкретних дільницях для голосування.

Якщо ж у день виборів вас точно не буде у рідному селі чи місті, то закон дає змогу тимчасово і разово змінити місце голосування - як в Україні, так і за її межами.

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Для зміни місця голосування потрібно піти до найближчого до вас відділення ведення реєстру виборців. Такі відділення є в кожному районі та місті України, а також у районах в містах. Переважно це державні місцеві адміністрації та виконкоми міських рад.

Є два варіанти походу до чиновників. Перший - звернутись до органу ведення реєстру за місцем реєстрації. Це зручно у разі, якщо ви постійно живете за місцем реєстрації, але у день виборів будете не вдома.

Інший варіант підійде тим, хто постійно живе не за місцем реєстрації. Варто піти до найближчого органу ведення реєстру виборців, щоб проголосувати саме у цьому регіоні.

Звичайно, заяву можна подавати тільки у підконтрольних уряду України регіонах.

У відділі ведення реєстру ви маєте заповнити заяву, де вказати дільницю чи адресу, за якою бажаєте проголосувати.

Досвід показує, що процедура займає близько 10-15 хвилин, але чим ближче до дати вибрів, тим черги у відділеннях ставатимуть більшими.

На сьогодні уже понад 6 тисяч виборців змінили місце голосування.

Які документи мати

Для зміни місця голосування потрібно взяти паспорт громадянина України - у вигляді книжечки чи картки.

Також прийнятним є тимчасове посвідчення громадянина України або посвідчення військовослужбовця чи військовий квиток.

Тимчасову зміну місця голосування потрібно обґрунтувати й підтвердити це документами, які свідчать про перебування там, де бажаєш голосувати.

Проте вимоги до цих паперів досить ліберальні.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Для зміни місця голосування обов'язково потрібно мати паспорт

На сайті реєстру виборців є перелік можливих документів, які підтверджують зміну місця голосування.

Найперше - це довідка з місця роботи, трудова книжка чи трудовий договір.

Студенти можуть показати довідку з місця навчання, а орендарі квартир - договір про оренду. Власники квартир також можуть надати документи на нерухомість.

Які документи підійдуть для зміни місця голосування: - довідка з місця роботи, трудова книжка чи трудовий договір; - довідка про навчання; - договір оренди квартири; - путівка в санаторій чи виписка з лікарні; - документ про відрядження; - квитки на літак чи потяг; - свідоцтво про одруження;

Підійдуть також документи про відрядження, путівка до санаторію, виписка з лікарняного закладу та навіть квитки на літак чи потяг, які свідчать про переїзд у певне місце на час виборів.

У спеціальному роз'ясненні міністерства юстиції додають, що обґрунтовувати зміну місця голосування можна доглядом за людиною, яка не здатна пересуватись самостійно. Щоправда, там не уточнюють, які саме документи засвідчують такий догляд.

Окрема підстава зміни місця голосування - перебування у шлюбі або родинних стосунках, які обумовлюють спільне проживання. Для цього треба подати свідоцтво про шлюб, про народження чи шлюбний договір.

Обґрунтуванням проживання також може бути довідка з ЖЕКу, ОСББ чи просто згода власника житла. При цьому, в самому реєстрі виборців зазначають, що вказаний у них на сайті перелік документів не є вичерпним.

Військовослужбовці як і раніше голосуватимуть у своїх частинах чи за місцем проживання. Або можуть змінити місце голосування за загальною процедурою, якщо у день виборів будуть, до прикладу, в зоні проведення ООС.

Що робити мешканцям Криму та Донбасу

Окрема історія - зміна місця голосування внутрішньо переміщених осіб або мешканців непідконтрольних Києву районів Донбасу чи Криму.

Наразі в Україні офіційно зареєстровані близько 1,3 мільйона внутрішньо переміщених осіб.

Всі вони мають право змінити місце для голосування на президентських виборах і взяти в них участь. Так само змінити місце голосування мають право громадяни України, які і зараз постійно мешкають в Криму та у так званих "ДНР" та "ЛНР".

Люди, які залишили ці регіони, можуть аргументувати зміну місця голосування, надавши довідку внутрішньо переміщених осіб.

Проте роз'яснення реєстру виборців чітко вказує, що усі громадяни України з офіційною реєстрацією у непідконтрольних Україні районах Донбасу та Криму мають право не подавати жодних додаткових документів.

Вони можуть прийти в орган ведення реєстру виборців, написати заяву та надати паспорт із вказаним місцем реєстрації.

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Внутрішньо переміщенні особи з Донбасу та Криму для зміни місця голосування мають надати паспорт

Така ж процедура буде для участі в парламентських виборах.

Проте на виборах до Верховної Ради охочі змінити місце голосування отримають тільки бюлетені за партійними списками. Голосувати за кандидатів у виборчих округах вони не зможуть.

Не можна змінювати місце для голосування і на місцевих виборах.

На минулих президентських виборах у травні 2014 року змінювали місце голосування близько 170 тисяч українців. На парламентських виборах восени 2014 року, коли вже з'явились переселенці з Донбасу, охочих вже було 190 тисяч.

Якщо в 2014 році найбільше людей хотіло проголосувати у Києві та Львові, то цього разу, як очікується, переселенці з Донбасу та Криму суттєво змінять цю картину.

Найбільше внутрішньо переміщених осіб офіційно зареєстровано в Луганській та Донецькій областях, на Харківщині, у Києві та Одещині.

За даними опитування GfK за лютий 2018 року, 42% внутрішньо переміщених осіб мали намір взяти участь у президентських виборах.

Як проголосувати за кордоном

Українці, які постійно живуть за кордоном чи планують у день виборів поїхати з країни, також можуть проголосувати.

Виборчі дільниці відкриваються у приміщеннях українських посольств та консульств. Не працюватимуть вони лише в дипломатичних установах України в РФ.

Копирайт изображения POLAND.MFA.GOV.UA Image caption Для мільйона українців у Польщі будуть відкриті чотири дільниці

З переліком та адресами виборчих дільниць за кордоном можна ознайомитись на сайті МЗС України.

До списків виборців на закордонних дільницях автоматично потрапляють громадяни України, які стали на консульський облік.

Якщо на обліку ви не стоїте, але постійно там живете і проголосувати хочете, то маєте прийти до дипломатичної установи і написати заяву про зміну місця голосування. Її передадуть до відділу ведення реєстру при МЗС і ви зможете проголосувати.

Така сама процедура, якщо ви живете за кордоном в одній країні, а в день виборів будете в іншій.

Якщо ж людина постійно живе в Україні, але у день виборів буде за кордоном, то може піти у відділ ведення реєстру виборців за місцем реєстрації і змінити місце голосування, вказавши в якій країні і на якій дільниці плануєте голосувати.

Громадяни України, які стоять на консульському обліку за кордоном, але у день виборів повернуться додому, також можуть змінити місце голосування за стандартною процедурою: або подати заяву в дипломатичну установу, або у відділ ведення реєстру там, де планують голосувати в Україні.

Як перевірити себе у списку виборців?

У спеціальному розділі реєстру виборців кожен може знайти власну виборчу дільницю і уточнити, чи включений до списку виборців.

В розділі "Пошук дільниці" можна вказати точну адресу проживання і отримати повні дані про виборчу дільницю, у якій ви будете голосувати, а також точну адресу вашого відділу ведення реєстру виборців.

На цій же сторінці у розділі "Перевірка включення" можна швидко подивитись, чи є ваше ім'я у списку виборців. Для цього треба буде вказати своє ім'я та місце проживання.

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