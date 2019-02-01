Копирайт изображения Getty Images

Полярний вихор, який накрив велику частину Сполучених Штатів, приніс із собою рекордні морози і аномальні снігопади.

Метеорологи обіцяють, що в деяких місцях температура може опуститися до -50 градусів за Цельсієм і навіть нижче. У штатах Середнього Заходу - Вісконсині, Мічигані та Іллінойсі - і навіть в ще більш південних Алабамі і Міссісіпі оголошено надзвичайний стан.

У Чикаго цього тижня холодніше, ніж в Антарктиді.

Президент США Дональд Трамп, відомий своїм скептичним ставленням до зміни клімату, пожартував у Twitter: "Що за чортівня відбувається з глобальним потеплінням? Повертайся скоріше, ти нам потрібно!"

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump In the beautiful Midwest, windchill temperatures are reaching minus 60 degrees, the coldest ever recorded. In coming days, expected to get even colder. People can’t last outside even for minutes. What the hell is going on with Global Waming? Please come back fast, we need you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 січня 2019 р.

Мільйони людей по всьому світу цікавить те саме питанням: чому вчені вже яке десятиліття говорять про глобальне потепління, а зими в багатьох країнах з кожним роком стають все холодніше?

ВВС пояснює, як ці явища пов'язані між собою, і чому зростання середніх температур по всій планеті може викликати екстремальні заморозки.

Що таке полярний вихор?

Полярний вихор - це атмосферна воронка, в якій холодне повітря обертається навколо північного полюса.

Річ у тім, що південніше, в помірних широтах, повітря нагрівається сильніше. За рахунок цього там виникає зона високого тиску - і повітря виштовхує на північ, де тиск нижчий. Простіше кажучи, з півдня на північ починає дути вітер.

Оскільки Земля обертається навколо своєї осі, потік повітря починає закручуватися навколо полюса, утворюючи ту саму воронку - полярний вихор.

Таких воронок дві, і розташовані вони одна над одною.

Нижня - на висоті близько 10-12 км, приблизно там, де літають літаки. Цей потік повітря (вчені називають його полярною струмовою течією) існує цілий рік і в залежності від нагрівання землі може відхилятися на північ і на південь, формуючи погоду.

Верхній полярний вихор утворюється лише в зимовий час і вирує в стратосфері, на висоті майже 50 км. На відміну від нижньої воронки, цей струмінь повітря зазвичай куди більше схожий на коло, оскільки розташований далеко від землі і менше залежить від її нагрівання.

Як полярний вихор опинився на півдні?

За останні 50 років за рахунок викидів парникових газів температура на Землі підвищилася в середньому на один градус за Цельсієм.

Однак Арктика нагрівається значно швидше, ніж інші регіони, оскільки там тане сніг, і льодовики оголюють ділянки землі і поверхню океану. Вони більш темні - а отже, вбирають набагато більше сонячних променів і нагріваються ще сильніше.

Через це різниця температур між полярними і помірними широтами скорочується, зменшуючи силу і швидкість нижньої воронки. Вихор починає звиватися - вихляти з боку в бік, раз у раз натикаючись на зони високого тиску і створюючи атмосферні хвилі.

Якщо цих хвиль багато, і вони достатньої сили, їхня енергія може полинути вгору, порушивши звичну течію верхньої воронки або "відірвавши" від неї великий шматок.

У такому випадку цей "шмат" крижаного вихору зазвичай починає рух на південь, приносячи з собою екстремальні морози - що й сталося цього тижня у Сполучених Штатах.

Таким парадоксальним чином потепління Арктики і танення льодовиків можуть призвести до суворих зим в південних широтах.

Тобто глобального потепління не чекати?

В тому сенсі, в якому цей термін вжив президент Трамп, - ні. У нас немає підстав очікувати, що наступна зима буде теплішою за попередню.

Більш того, швидше навпаки: порушення звичного балансу атмосферних течій може означати, що уривки полярних вихорів буде заносити на південь все частіше - а отже, почастішають і суворі зими.

І напевно це лише зміцнить багатьох скептиків у думці про те, що глобальне потепління - міф і вигадка вчених.

Копирайт изображения Getty Images

Саме тому, щоб не збивати людей з пантелику, в науковому світі давно вважають за краще уникати терміна "глобальне потепління" і говорити про "глобальну зміну клімату".

Однак не можна забувати, що різке похолодання в регіонах, які не звикли до морозів, спровоковане саме підвищенням температури на планеті в цілому. І щоб переконатися в цьому, досить подивитися на будь-який графік зростання середніх температур - наприклад, на сайті НАСА.

Або згадати, що поки Вашингтон потопає в снігу, Австралія переживає найспекотніше літо в історії. Минулого тижня там зафіксували відразу кілька температурних рекордів: в Аделаїді стовпчик термометра піднявся до 46,6 градусів за шкалою Цельсія, а в Порт-Августі - до 49,5.

Отже, глобальне потепління - реальність. Навіть якщо іноді воно проявляється у замерзлому Ніагарському водоспаді.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.