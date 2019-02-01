Чому глобальне потепління призводить до суворих зим? Що відбувається?
Полярний вихор, який накрив велику частину Сполучених Штатів, приніс із собою рекордні морози і аномальні снігопади.
Метеорологи обіцяють, що в деяких місцях температура може опуститися до -50 градусів за Цельсієм і навіть нижче. У штатах Середнього Заходу - Вісконсині, Мічигані та Іллінойсі - і навіть в ще більш південних Алабамі і Міссісіпі оголошено надзвичайний стан.
У Чикаго цього тижня холодніше, ніж в Антарктиді.
Президент США Дональд Трамп, відомий своїм скептичним ставленням до зміни клімату, пожартував у Twitter: "Що за чортівня відбувається з глобальним потеплінням? Повертайся скоріше, ти нам потрібно!"
Мільйони людей по всьому світу цікавить те саме питанням: чому вчені вже яке десятиліття говорять про глобальне потепління, а зими в багатьох країнах з кожним роком стають все холодніше?
ВВС пояснює, як ці явища пов'язані між собою, і чому зростання середніх температур по всій планеті може викликати екстремальні заморозки.
Що таке полярний вихор?
Полярний вихор - це атмосферна воронка, в якій холодне повітря обертається навколо північного полюса.
Річ у тім, що південніше, в помірних широтах, повітря нагрівається сильніше. За рахунок цього там виникає зона високого тиску - і повітря виштовхує на північ, де тиск нижчий. Простіше кажучи, з півдня на північ починає дути вітер.
Оскільки Земля обертається навколо своєї осі, потік повітря починає закручуватися навколо полюса, утворюючи ту саму воронку - полярний вихор.
Таких воронок дві, і розташовані вони одна над одною.
Нижня - на висоті близько 10-12 км, приблизно там, де літають літаки. Цей потік повітря (вчені називають його полярною струмовою течією) існує цілий рік і в залежності від нагрівання землі може відхилятися на північ і на південь, формуючи погоду.
Верхній полярний вихор утворюється лише в зимовий час і вирує в стратосфері, на висоті майже 50 км. На відміну від нижньої воронки, цей струмінь повітря зазвичай куди більше схожий на коло, оскільки розташований далеко від землі і менше залежить від її нагрівання.
Як полярний вихор опинився на півдні?
За останні 50 років за рахунок викидів парникових газів температура на Землі підвищилася в середньому на один градус за Цельсієм.
Однак Арктика нагрівається значно швидше, ніж інші регіони, оскільки там тане сніг, і льодовики оголюють ділянки землі і поверхню океану. Вони більш темні - а отже, вбирають набагато більше сонячних променів і нагріваються ще сильніше.
Через це різниця температур між полярними і помірними широтами скорочується, зменшуючи силу і швидкість нижньої воронки. Вихор починає звиватися - вихляти з боку в бік, раз у раз натикаючись на зони високого тиску і створюючи атмосферні хвилі.
Якщо цих хвиль багато, і вони достатньої сили, їхня енергія може полинути вгору, порушивши звичну течію верхньої воронки або "відірвавши" від неї великий шматок.
У такому випадку цей "шмат" крижаного вихору зазвичай починає рух на південь, приносячи з собою екстремальні морози - що й сталося цього тижня у Сполучених Штатах.
Таким парадоксальним чином потепління Арктики і танення льодовиків можуть призвести до суворих зим в південних широтах.
Тобто глобального потепління не чекати?
В тому сенсі, в якому цей термін вжив президент Трамп, - ні. У нас немає підстав очікувати, що наступна зима буде теплішою за попередню.
Більш того, швидше навпаки: порушення звичного балансу атмосферних течій може означати, що уривки полярних вихорів буде заносити на південь все частіше - а отже, почастішають і суворі зими.
І напевно це лише зміцнить багатьох скептиків у думці про те, що глобальне потепління - міф і вигадка вчених.
Саме тому, щоб не збивати людей з пантелику, в науковому світі давно вважають за краще уникати терміна "глобальне потепління" і говорити про "глобальну зміну клімату".
Однак не можна забувати, що різке похолодання в регіонах, які не звикли до морозів, спровоковане саме підвищенням температури на планеті в цілому. І щоб переконатися в цьому, досить подивитися на будь-який графік зростання середніх температур - наприклад, на сайті НАСА.
Або згадати, що поки Вашингтон потопає в снігу, Австралія переживає найспекотніше літо в історії. Минулого тижня там зафіксували відразу кілька температурних рекордів: в Аделаїді стовпчик термометра піднявся до 46,6 градусів за шкалою Цельсія, а в Порт-Августі - до 49,5.
Отже, глобальне потепління - реальність. Навіть якщо іноді воно проявляється у замерзлому Ніагарському водоспаді.
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