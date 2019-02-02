Колонізація Америки змінила клімат Землі. Чому це дуже важливо сьогодні

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Колонізація Америки наприкінці 15-го століття призвела до знищення такої кількості людей, що це вплинуло на клімат на Землі.

Такого висновку дійшли вчені з Університетського коледжу Лондона у Великій Британії.

Вони стверджують, що дії європейських колоністів призвели до появи великої площі покинутих сільськогосподарських земель, які з часом відновилися. Однак нові насадження забрали з атмосфери значну кількість вуглекислого газу, і це зрештою "охолодило" планету.

Різке похолодання тих часів називають Малим льодовиковим періодом - зими в Європі були такими, що в Лондоні замерзала Темза.

"Велике вимирання корінних народів Америки призвело до занедбання значної площі орних земель. У результаті наземне поглинання вуглецю мало помітний вплив як на вміст СО2 в атмосфері, так і на температуру повітря на планеті в цілому", - розповіли Олександр Кох і його колеги у статті для видання Quaternary Science Reviews.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Під час Малого льодовикового періоду на замерзлій Темзі влаштовували ярмарки

Результати дослідження

Команда вчених проаналізувала всі дані про населення, які вони могли знайти, - скільки людей мешкало в Америці до першого контакту з європейцями у 1492 році.

Потім вони оцінили, як змінювалася кількість населення впродовж наступних десятиліть, коли континенти спустошили завезені хвороби (віспа, кір, тощо), війна, рабство і соціальний колапс.

За підрахунками вчених, наприкінці 15-го століття на території Америки мешкало близько 60 мільйонів людей (10% від загальної кількості світового населення). За наступні 100 років ця цифра зменшилася до п'яти-шести мільйонів.

Вчені підрахували, скільки землі обробляли корінні народи, і яким би був вплив на довкілля, якби там з'явилися нові лісові насадження.

За словами дослідників, площа орних земель становила близько 56 мільцонів гектарів - що відповідає розмірам середньої сучасної країни, як, наприклад, Франції.

Поява нових лісів на цій території скоротила вміст СО2 в атмосфері на 7-10 мільйонних часток.

"Сьогодні ми в середньому спалюємо пального і виробляємо близько 3 мільйонні частки СО2 на рік. Таким чином, з атмосфери "висмоктали" велику кількість діоксиду вуглецю", - пояснив співавтор дослідження, професор Марк Маслін.

Копирайт изображения Heidi Roop/NSF Image caption Зменшення рівня вуглекислого газу в атмосфері зафіксовано в повітряних бульбашках, що збереглися у крижаних кернах

Зв'язок з минулим

Ознаки зниження рівня СО2 під час Великого вимирання підтверджують зразки крижаного ядра Антарктиди, а саме повітряні бульбашки, які збереглися в льодових кернах.

Атомна структура газу також наштовхує на думку про те, що причиною скорочення вмісту СО2 були сами земні процеси.

За словами вчених, цю інформацію підтверджують результати дослідження скам'янілого деревного вугілля і пилкових відкладень в Америці.

Ед Хокінс, професор кліматології в Університеті Редінга, який не брав участі в дослідженні, прокоментував: "Вчені розуміють, що так званий Малий льодовиковий період спричинили кілька факторів - падіння рівня вуглекислого газу в атмосфері, низка великих вивержень вулканів, зміни в користуванні землею і тимчасове зниження сонячної активності".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Контакт з європейцями мав катастрофічні наслідки для багатьох жителів Америки

"Це нове дослідження демонструє, що зниження рівня СО2 частково пов'язане із заселенням Північної і Південної Америки і, як наслідок, із скороченням кількості місцевого населення, що призвело до відновлення природної рослинності. Це показує, що діяльність людини вплинула на клімат ще задовго до початку промислової революції".

Сусчасні уроки

Співавтор дослідження Кріс Брірлі вважає, що наслідки жахливої демографічної кризи та відновлення природного середовища Америки ставлять під сумнів деякі рішення проблеми глобального потепління.

"Зараз багато говорять про скорочення викидів шкідливих речовин, використання зелених насаджень для вилучення з атмосфери СО2 задля пом'якшення зміни клімату", - розповів він BBC News

"Дослідження - корисне тим, що показує нам ефективність лісовідновлення. Однак у сучасних промислових темпах результати подібного лісовідновлення зійдуть нанівець лише за кілька років споживання викопних видів палива".

Дослідження також зачепило дискусію навколо впливу людства на Землю і назви нової геологічної епохи - антропоцену.

Ми живемо в часи, коли людина має глобальний вплив на планету, і результати цього впливу будуть очевидні для геологів майбутнього.

Деякі дослідники говорять, що ознаки впливу сучасної людини будуть присутні у відкладеннях, які свідчать про значну промислову активність, що почалася у 1950-ті роки.

Однак вчені з Університетського коледжу Лондона стверджують, що Велике вимирання у Північній і Південній Америці показує, що діяльність людини значною мірою вплинула на планету ще задовго до середини 20-го століття і початку промислової революції.

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