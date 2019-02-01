Що зміниться в лютому: нові валютні правила й кінець пільг для "євроблях"

Копирайт изображения UNIAN Image caption З 7 лютого обміняти гривню на валюту можна буде не лише у банку чи обміннику, але й онлайн

Із 7 лютого валютні операції в Україні відбуватимуться зі значними змінами, які у НБУ називають історичними.

Проте це - не єдині зміни, новації і реформи, що очікують на українців у лютому.

Газ: для промисловості дешевше, для населення - без змін

З 1 лютого "Нафтогаз" знижує мінімальні ціни на газ для промисловості.

У порівнянні із січнем вони будуть меншими на 3,3% і становитимуть 10 460 грн за тисячу кубів з урахуванням ПДВ.

Такі ціни діятимуть для компаній і підприємств, що не мають боргів і купують понад 50 тисяч кубів газу на місяць. Інші платитимуть 11 458 грн за тисячу кубів.

Ціна на газ для населення залишиться незмінною і становитиме 8,55 грн за кубометр, або 8 550 грн за тисячу кубів.

Таким чином, різниця між цінами на газ для промисловості і для населення стане трохи меншою.

До підвищення цін на газ для населення у жовтні 2018 року промисловість платила за газ удвічі більше.

Нові платіжки за електрику

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У лютому споживачі отримають нові платіжки за електроенергію. Хоча тариф цього разу не зміниться, у квитанціях буде два рядки: до сплати оператору системи розподілу електроенергії та постачальнику електроенергії.

Такі зміни відбудуться згідно із новим законом "Про ринок електроенергії".

Згідно із законом, оператори системи розподілу опікуватимуться експлуатацією електромереж, а компанії-постачальники постачатимуть електрику кінцевим споживачам та будуть нараховувати платежі та розрахунки.

Валютні операції по-новому

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7 лютого набуде чинності новий закон "Про валюту і валютні операції", ухвалений влітку минулого року.

Він передбачає суттєву лібералізацію валютних операцій як для компаній, так і для громадян.

Наприклад, стане можливою купівля валюти онлайн (не більше еквіваленту 150 тис. грн на одну операцію).

Фізичні особи також зможуть проводити валютні операції із закордонними рахунками без індивідуальної ліцензії. Тож заплатити за навчання чи лікування за кордоном можна буде без спеціальної ліцензії Нацбанку.

Щоправда, для сума таких операцій буде обмежена еквівалентом 150 тис. грн на рік.

Левова частка нововведень стосуватиметься юридичних осіб. Вони зможуть вільно відривати рахунки за кордоном, інвестувати в іноземні цінні папери, тримати валюту на рахунках для погашення зовнішніх боргів.

Крім того, граничний термін розрахунків за експортно-імпортними контрактами зросте до року.

Копирайт изображения BANK.GOV.UA Image caption Національний банк зібрав головні нововведення в інфографіці

Водночас ПриватБанк з 7 лютого обіцяє запустити сервіс продажу валюти через мобільний додаток Privat24.

Як розповів керівник електронного бізнесу банку Сергій Харітіч, перезапуск сервісу онлайн-обміну валют дозволить клієнтам миттєво купувати й продавати у Privat24 долари та євро - для зарахування на валютні картки або депозити з банківських карток у гривні.

Вибори і конкурси

9 лютого стане відомий список кандидатів у президенти, які балотуватимуться на виборах 31 березня. Реєстрація кандидатів завершується 8 лютого.

До кінця лютого стане відомо, хто представлятиме Україну на "Євробаченні" у 2019 році.

Два півфінали з відбору кандидатів відбудуться 9 і 16 лютого, а фінал - 23 лютого.

Ера "євроблях" таки завершується?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Багато власників авто із єврономерами залишилися незадоволеними умовами законої реєстрації цих авто

Наприкінці лютого завершується термін для пільгового розмитнення авто на єврономерах.

Після 22 лютого пільговий коефіцієнт, який дозволяв розмитнювати такі авто удвічі дешевше, припинить дію, і власникам авто доведеться сплачувати повну вартість акцизу.

А з травня набудуть чинності штрафні санкції до тих, хто порушив правила розмитнення таких авто.

В середині січня 2019 року у міністерстві фінансів заявляли, що бюджет вже отримав 2 млрд грн від розмитнення 30 тисяч автомобілів на європейських номерах.

Разом із тим, в уряді оцінюють приблизну загальну кількість таких авто у 500 тисяч.

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