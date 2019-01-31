Уляна Супрун та медичний канабіс: реакція соцмереж

Копирайт изображения Marc Piscotty/Getty Images Image caption Учасник святкування з нагоди легалізації медичного канабісу в американському штаті Колорадо

Уляна Супрун, яка виконує обов'язки міністра охорони здоров'я України, закликала підтримати петицію про легалізацію медичної марихуани. Її два дні тому на сайті Верховної Ради зареєструвала група громадських організацій. Пост пані Супрун у Facebook викликав бурхливу реакцію соцмереж.

Допис пані Супрун спровокував хвилю постів та жартівливих "фотожаб", які користувачі залишали на сторінці в.о. міністра.

"Маріхуана - це не наркотик! Дорога моя школо та її древні жителі, ви вводили мене в оману 11 років", - жартівливо бідкається користувач Юрій Авраменко.

Деякі зізнавалися Уляні Супрун у коханні, інші просто дякували за увагу до теми.

Журналіст та музикант Євген Манженко назвав пані Супрун "Міністром цивілізації України". А багато користувачів згадували власний досвід догляду за хворими родичами.

Не залишилася осторонь флеш-мобу і сторінка програми "ProZorro", яка контролює процес тендерів та державних закупівель. Там нагадали випадок, коли американський бізнесмен Ілон Маск почав агітувати за легалізацію марихуани прямо під час інтерв'ю та навіть "затягнувся" на камеру.

Редактор Андрій Баштовий іронічно пов'язав перебіг президентської кампанії в Україні з ідеями про легалізацію медичної марихуани.

А блогер під ніком Sum Sin пожартував про активність Супрун у соцмережах.

Втім, були і противники заклику в.о. міністра. Деякі користувачі докоряли пані Супрун за нібито рекламу наркотичних речовин та пов'язували вживання марихуани із залежністю від важких наркотиків.

"Канабіс як медичний препарат прекрасно. І для цього не треба закон ухвалювати. Але реклама наркотичних препаратів - це не професійно", - пише користувач Вадим Бондар.

Інші пророкували можливі негативні наслідки легалізації.

"А чому не розповісти, що від трави тупішають? І було багатофакторне дослідження з цього приводу. І що країни-споживачі марихуани є далеко не найрозумнішими. Проводьте відразу як засіб для розслаблення, типу алкоголю", - скаржиться користувач Михаїл Власенко.

Багато користувачів також порівнювали вживання алкоголю та марихуани, закликаючи легалізувати наркотичну речовину, та натомість забороните спиртне.

Одночасно з петицією у соцмережі Facebook запустили хештег #ЗупинитиБіль, який покликаний привернути увагу до проблеми. За шість годин, що минули з часу допису Уляни Супрун, петиція набрала додаткових дві тисячі голосів.

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