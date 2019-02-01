Терапевт, що "лікував" гомосексуалів, здійснив камінг-аут. Ось ще кілька схожих історій

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У США терапевт Девід Метісон, який впродовж років "лікував" гомосексуалів, аби змінити їхню орієнтацію, визнав, що сам є геєм.

Чоловік вибачився перед пацієнтами, яким завдав шкоди, а також заявив, що змушений був розлучитися із дружиною, з якою 34 роки прожив у шлюбі.

BBC News Україна розповідає історію Метісона і ще кількох людей, які виявилися не тими, за кого себе видавали.

"Лікував"

Наприкінці січня американський терапевт Девід Метісон на своїй сторінці у Facebook здійснив камінг-аут і зізнався, що є геєм.

Його історія була б не такою цікавою, якби не одна деталь. Впродовж багатьох років Метісон був прихильником репаративної терапії - це сукупність методик, спрямованих на зміну орієнтації людини на гетеросексуальну.

"Я усвідомив, що більше не можу залишатися у шлюбі - як і те, що настав час визнати себе геєм", - написав Метісон.

За його словами, він із дружиною жив щасливим життям, але вже давно відчував симпатію до чоловіків: "Це було фонове відчуття, але іноді воно посилювалось і призводило до проблем у сім'ї".

Зрештою, каже пан Метісон, він зрозумів, що більше не здатен приховувати свої сексуальні потяги: "Це стало моєю беззаперечною потребою".

Копирайт изображения David Matheson | Facebook Image caption Девід Метісон

У своєму зверненні терапевт, який також є послідовником релігійної течії мормонізму, вибачився перед пацієнтами, яким він міг завдати шкоди.

"Я знаю, що допоміг багатьом людям - вони самі мені про це казали. Але впевнений, що є й ті, кому я зробив боляче".

"Недоліки, які були в мене як у лікаря, витікали з моїх надто обмежених поглядів на те, якою має бути "емоційно здорова" людина. Це наслідок моєї гомофобії і обмеженого мислення. Я щиро вибачаюся за ці недоліки перед тими, кому вони могли завдати болю".

Практикуючи репаративну терапію, Метісон став автором програми "Подорож до мужності", написав книгу "Стаючи повноцінним чоловіком" і працював керівником "Центру гендерної цілісності". Він не раз заявляв, що допоміг багатьом чоловікам, які усвідомили себе гомосексуалами, зберегти гетеросексуальні шлюби. Вберегти власний йому так і не вдалося.

З антисемітів - в ортодоксальні євреї

"Таке враження, що цей проект бюджету писав президент Ізраїлю. Він дає змогу євреям багатшати, тоді як угорців робить біднішими. Єврейська інтелігенція здатна лише нашкодити нашій країні" - це слова правого угорського політика Чанада Сегеді.

Щоправда, вимовляючи їх, Сегеді ще не знав, що сам єврей. До того, як це сталося, Сегеді встиг стати одним з лідерів угорської націоналістичної партії "Йоббік".

Саме він був одним з ініціаторів створення воєнізованого формування "Угорська гвардія", учасників якої зрештою звинувачували у вбивствах ромів та підпалах їхніх домівок.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чанада Сегеді у 2012 році під час виступу перед прихильниками партії "Йоббік"

Нерідко від Сегеді діставалося і євреям, яких він не соромився звинувачувати у бідах Угорщини. А потім Сегеді - несподівано для самого себе - дізнався про власне єврейське коріння. Виявилося, що євреями були його бабуся і дудусь, які до того ж у часи Другої світової пережили Освенцим.

У 2012 році Сегеді залишив ряди партії "Йоббік", кар'єру в якій будував майже 10 років.

Вже незабаром не схильний до напівкроків Сегеді спалив кілька тисяч копій своєї книги "Я вірю у відродження Угорщини" і став ортодоксальним євреєм. Тепер колишній угорський націоналіст дотримується шабату, відвідує синагогу і вчить іврит.

Сьогодні Сегеді по-іншому оцінює свої колишні погляди: "Антисемітизму не потрібні євреї як такі - він заснований на хибних принципах. Це - проекція власних страхів і відсутність самоповаги", - каже він.

2 в 1.Неонацист

У 1980-х британець Кевін Вілшоу був одним з лідерів неонацистського руху "Національний фронт", згодом його пов'язували і з іншими радикальними формуваннями.

Восени 2017 році Вілшоу в інтерв'ю телеканалу Channel 4 заявив, що є гомосексуалом і має єврейське коріння.

За словами Вілшоу, тривалий час йому вдавалося миритися з внутрішніми протиріччями, але жити у брехні і ненависті й надалі він не бажає.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мітинг прихильників "Національного фронту" у Лондоні, 2001 рік

На питання про те, як він опинився в "Національному фронті", Вілшоу згадав про вплив політичних поглядів батька і додав, що в шкільні роки в нього майже не було друзів. Натомість дух товариства, який панує в праворадикальних організаціях, здавався йому привабливим.

Вілшоу продемонстрував журналістам нацистський прапор, який колись висів в його спальні, статуетку Адольфа Гітлера і анкету, яку чоловік заповнював наприкінці 1970-х, вступаючи до лав "Нацфронту". Тепер все це ретельно сховано.

Розповісти правду про себе Вілшоу вирішив не лише для очищення власної совісті, а й для того, щоб "нашкодити" своїм колишнім соратникам: "Я хочу завдати шкоди людям, які пропагують це сміття. Хочу зробити їм боляче і показати, як це - жити у брехні".

"Захисник традиційних цінностей"

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У березні 2010 році поліція Каліфорнії зупинила автомобіль, за кермом якого перебував сенатор штату Рой Ешберн - борець за сімейні цінності і противник розширення прав ЛГБТ-спільноти. 55-річного політика спіймали напідпитку.

Журналісти з посиланням на власні джерела одразу ж повідомили, що незадовго до арешту Ешберна "бачили у місцевому гей-клубі".

Вже за кілька днів сенатор, який голосував проти легалізації одностатевих шлюбів в Каліфорнії, дав інтерв'ю радіостанції KERN і визнав, що є геєм:

"Я гей… Це слова, які я так довго боявся вимовити", - заявив Ешберн.

Втім, тоді ж він додав, що його сексуальна орієнтація не вплине на його роботу. За словами Ешборна, він виступає проти легалізації гей-шлюбів, бо не має права зрадити своїх виборців, які дотримуються консервативних поглядів.

Гроші платників податків - на секс-іграшки

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Схожа історія - з Грегом Девісом, мером американського міста Саузхевен, що в штаті Міссісіпі. Політик так само пропагував сімейні цінності, та все ж був спійманий "на гарячому". На той момент Девіс вже 19 років перебував у шлюбі і мав трьох дітей.

Виявилося, що під час поїздки до Торонто мер Саузхевена придбав у місцевому магазині секс-іграшки на 67$ і записав їх як робочі витрати. Формально покупка була за рахунок платників податків.

У грудні 2011 року Девіс публічно зізнався: "На цьому етапі моєї кар'єри очевидно, що, попри всі спроби відділити публічне життя від особистого, у цьому вже немає сенсу [...] Думаю, це важливо, що я готовий обговорити ті проблеми, з якими я стикнувся впродовж останніх років - відтоді, як усвідомив себе геєм".

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