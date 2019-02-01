Копирайт изображения УНІАН

Усунення Зураба Аласанії з посади голови правління Суспільного мовлення викликало багато запитань як до причин, так і наслідків такого рішення.

За два місяці до президентських виборів (і за дев'ять до парламентських) суспільний мовник, що має чи не найкраще охоплення по Україні серед телеканалів і радіо, а також планує транслювати дебати між кандидатами, залишився без керівника.

Чи вплине це на виборчу кампанію? Про це BBC News Україна запитала медіаекспертів та людей, залучених до ситуації із Суспільним мовленням.

Що відбулося

Копирайт изображения Світлана Остапа

31 січня наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії (НСТУ) вирішила достроково розірвати контракт з головою правління Суспільного мовлення Зурабом Аласанією.

За це на закритому голосуванні висловилися дев'ять з дванадцяти членів ради.

Причини не озвучують. Повне рішення наглядової ради з підставами розірвання контракту мають опублікувати у протоколі засідання протягом 5 днів на сайті Суспільного мовлення.

Але сам Зураб Аласанія показав у Facebook проект рішення про його усунення. Там серед причин те, що він не зміг "організувати мовлення каналу "UA: Перший" ні як "суспільно-політичного каналу"..., ні як каналу "інформаційного та суспільно-політичного мовлення з елементами просвітництва".

Як наслідок, йдеться у документі, канал не показав низку важливих подій. Наприклад, Хресну ходу за єдину помісну церкву за участі президента.

У проекті також вказується, що Зураб Аласанія надто відсторонив канал від політики. А значить - погано інформував глядачів про те, що відбувається у країні.

Згодом Голова наглядової ради НСТУ Тетяна Лебедєва показала повний текст проекту рішення про звільнення Аласанії.

"Відсутність висвітлення важливих подій за участі перших осіб держави Суспільним мовленням НЕ була причиною даного рішення. Уривок проекту рішення, який цитує , зокрема З.Аласанія, був запропонований одним з членів Наглядовоі Ради В'ячеславом Козаком, і лише частково увійшов в остаточне рішення Ради", - написала вона.

В опублікованому проекті Зураба Аласанію зокрема критикують за непрозорі витрати та кадрову політику.

Чи вплине на вибори

"Будь-які зміни в керівництві українського суспільного мовника не мають впливати на його рівновіддаленість від всіх політичних сил. Це аксіома і не обговорюється", - пояснив свою позицію один з членів наглядової ради Олексій Панич у коментарі BBC News Україна.

Він - давній опонент Зураба Аласанії й не приховує, що голосував за розірвання контракту.

Олексій Панич сумнівається, що це серйозно вплине на хід кампанії: "Думаю, що [вплине] мінімально, якщо чесно. Навіть якщо в нас таки будуть дебати, у чому я не впевнений".

Про підготовку виборчих дебатів на каналі "UA: Перший" стало відомо наприкінці грудня.

"Формат годинної програми "Дебати" передбачає дебати "один на один", складатиметься з чотирьох блоків питань, за які відповідає президент: національна безпека, зовнішня політика, законодавча ініціатива, запитання-відповіді", - писало видання "Детектор медіа".

У тому, що усунення Аласанії матиме вплив на вибори, сумнівається й голова "Детектор медіа" Наталія Лигачова.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Наталія Лигачова каже про давній конфлікт між Аласанією та частиною членів наглядової ради НСТУ

"У суспільного мовника зараз дуже невеликий рейтинг, казати про великий вплив на виборчу кампанію не доводиться. Але, безумовно, він має бути таким лакмусовим папірцем того, як треба висвітлювати вибори", - відзначає пані Лигачова.

У грудневому рейтингу Індустріального телевізійного комітету канал "UA:Перший" за аудиторію 18-54 років у великих містах посідав 27 місце. Одразу після каналів "Оце", Music Box і Zoom.

Копирайт изображения Індустріальний телевізійний комітет Image caption Топ-канали за грудень 2018 року (вік 18-54, міста 50+). Частка глядачів - 0,29% від аудиторії (у лідерів - каналу "Україна" та ICTV - 11%)

Єдине джерело

Заступниця голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк вважає, що усунення Зураба Аласанії погано вплине на роботу Суспільного мовлення, загальмує його реформу, а значить - гіршим буде і висвітлення виборів.

"Напередодні виборів суспільний мовник міг бути єдиним джерелом неупередженої інформації для глядачів і слухачів... Як ми тепер зможемо забезпечити подачу незалежної інформації, якщо всі комерційні канали належать власникам, що мають свої політичні вподобання?" - запитує вона.

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Ольга Герасим'юк: "На які гроші будуть рейтинги? Щоб примусити людей увімкнути старий УТ-1 і переконати, що там вже щось нове, треба було значно більше ресурсів"

І додає - рейтинги не основний показник у даному плані, тим більше, що не найкращі показники каналу UA:Перший, на її думку, багато в чому викликані недостатнім фінансуванням суспільного мовника: "На які гроші будуть рейтинги? Щоб примусити людей увімкнути старий УТ-1 і переконати, що там вже щось нове, треба було значно більше ресурсів".

"Питання рейтингів не репрезентативне і є своєрідним лукавством. Адже ніде у світі суспільні мовники не можуть конкурувати з комерційними каналами. Але людина повинна мати можливість увімкнути суспільне мовлення з неупередженою інформацією", - наполягає Ольга Герасим'юк.

Усунули б рано чи пізно

Копирайт изображения УНІАН Image caption Аласанія курував реформу "Першого національного" у "UA:Перший"

"Будемо з подвійною пильністю стежити за редакційною політикою суспільного мовника протягом виборчої кампанії. Докладати максимальних зусиль, щоб зберегти його незалежним, щоб на Суспільному відбулися збалансовані дебати", - запевняє виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк.

"Прикро, що це відбулося саме у передвиборчий період", - додає вона.

Схожі думки і у Наталії Лигачової, яка водночас вказує на недоліки у роботі суспільного мовника під керівництвом Зураба Аласанії.

"Ми у новинах на Суспільному майже не бачили політичної інформації. Не було, наприклад, інформації про з'їзд Юлії Тимошенко і Петра Порошенка, основних кандидатів. Але я вважаю, що зараз рішення, яке ухвалила наглядова рада, не було виваженим. Під час виборчої кампанії не можна було його ухвалювати, адже це дає тло для різних політичних маніпуляцій", - відзначає медіаексперт.

При цьому, додає Наталія Лигачова, саме усунення Аласанії не стало неочікуваним.

"Більшість членів наглядової ради вже давно зайшли у глибокий конфлікт з Зурабом Аласанією. Не виключаю, що у рішенні був політичний вплив, але, наскільки я знаю внутрішню ситуацію, там мали місце особисті конфлікти членів наглядової ради. І все зійшлося в одній точці вчора, хоча це могло статися два місяці тому або за деякий час", - пояснює Лигачова.

П'ять організацій, які моніторять роботу медіа ("Інтерньюз-Україна", "Інститут масової інформації", фундація "Суспільність", "Детектор медіа" і "Центр демократії та верховенства права") закликали наглядову раду НСТУ "переглянути рішення та виправити помилки заради національних інтересів України".

Один з членів наглядової ради НСУТ - Євген Глібовицький - запропонував скасувати звільнення Аласанії через процедурні порушення та відсутність законного мотиву усунення.

Наразі ж замість Аласанії в.о. керівника суспільного мовника призанчили одного з членів його правління Миколу Чернотицького.

Сам Зураб Аласанія в інтерв'ю виданню TheBabel пообіцяв оскаржити своє звільнення у суді: "Тому що були порушені всі процедури, які тільки можна".

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