Медична марихуана: коли і як її можуть дозволити в Україні

Копирайт изображения Getty Images Image caption Медичне застосування марихуани в Україні повністю заборонене

У четвер Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала виключити канабіс і смолу канабісу з пункту 4 Єдиної конвенції про наркотичні засоби. Там прописані особливо небезпечні речовини, що не мають терапевтичного значення.

В Україні вже не перший рік пропонують узаконити медичне застосування марихуани (канабісу). Чи допоможе цьому підтримка в.о. міністра здоров'я Уляни Супрун?

30 січня на сайті Верховної Ради з'явилась петиція щодо узаконення використання марихуани в медичних та наукових цілях.

Ініціативу підтримала пані Супрун.

Вона написала, що науковці, лікарі та пацієнти по всьому світу вказують, що використання марихуани виправдане. Супрун пояснила позитивний ефект від медичного використання канабісу, розповіла про закордонний досвід та нагадала, що в Україні використання канабісу в лікувальних та наукових цілях повністю заборонене.

В Україні частина суспільства виступає за легалізацію медичного використання канабісу, інші застерігають, що після цього зросте зловживання марихуаною наркозалежними.

Повна заборона

В Україні діє постанова уряду про перелік наркотичних засобів і психотропних речовин, який структурує ці речовини на три так звані "таблиці". Речовини, які відносять до першої, - повністю заборонені.

До другої і третьої таблиць належать речовини, обіг яких обмежений чи суворого контролюється.

Канабіс належить саме до першої таблиці, де містяться речовини, обіг яких заборонений.

У профільному законі про наркотичні засоби і психотропні речовини є окрема стаття про застосування цих речовин у медичній практиці.

Там чітко вказано, що речовини з першої таблиці урядового переліку не можуть використовуватись у медицині.

Речник Української асоціаціі медичного канабісу (УАМК) Тарас Ратушний вказує, що в Україні у законному обігу є опіати, амфетаміни й навіть кокаїн для використання у медичних цілях.

А от будь-яке використання канабісу суворо заборонене.

Два шляхи

"Один з виходів для дозволу використання медичного канабісу - перенесення цих речовин з розділу один урядового переліку наркотичних чи психотропних речовин, заборонених до обігу взагалі - до розділу два або три - обіг яких обмеженого. Тобто, юридично створити для канабісу обмежений контрольований обіг, як це зроблено для морфію чи амфетаміну задля використання цих речовин у медицині", - розповідає пан Ратушний.

Так можна подолати законодавчу заборону на використання у медицині.

Цей шлях потребує тільки рішення кабінету міністрів. Експерт вказує, що й у цьому випадку скоріше потрібне внесення поправок до профільних законів Верховною Радою, щоб "створити можливість контрольованого, обмеженого обігу".

Інший варіант - не чіпати затверджений кабінетом міністрів перелік наркотичних та психотропних речовин, а змінити профільне законодавство і передбачити, що й речовини з першого розділу переліку, де є канабіс, також можуть застосовуватись у медичних цілях.

Але прогнозувати, який шлях легший - зміна урядової постанови, яка вимагає рішення уряду, чи зміна закону, що потребує 226 голосів у парламенті, - наразі складно.

Тарас Ратушний наводить як приклад проблеми з науковим дослідженням канабісу.

У державній стратегії щодо наркотиків чітко вказано, що "реалії сьогодення потребують" "вивчення перспектив медичного застосування канабіноїдів як анальгетиків та інших лікарських препаратів".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Наукові дослідження лікувальних властивостей канабісу в Україні незаконні

"Існуюче законодавство наукові дослідження канабісу не забороняють, а навіть дозволяють, але "в порядку, встановленому Кабміном"", - загадує він. Але уряд ніяк не може розробити підзаконний акт, а тому і дослідження поза законом.

Реальна спроба

У 2016 році в українському парламенті чи не вперше спробували розпочати реальну законодавчу легалізацію канабісу у медичних цілях.

Тоді група депутатів на чолі з екс-міністром охорони здоров'я Олегом Мусієм зареєстрували проект поправок до закону про наркотичні засоби та психотропні речовини.

"Зміни у цьому законопроекті передбачають те, що уже давно існує у світовій практиці - медичне використання марихуани в лікувальних цілях", - пояснював журналістам пан Мусій.

В останні роки екс-міністр здоров'я Олег Мусій та нинішній керівник МОЗ Уляна Супрун конфліктують.

У питанні легалізації марихуани для медичного застосування їхні погляди, судячи з усього, збігаються.

Цей проект, як кажуть експерти, у 2016 році фактично був урядовим напрацюванням.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олег Мусій - ініціатор законопроекту, який дозволяє легалізувати медичне застосування канабісу

Документ регулював медичне застосування марихуани. Проте його включили до порядку денного тільки у вересні 2018 року.

На той момент проект частково застарів і потребував змін, тож парламент його так і не розглянув.

Проект не викликав хвилі обурення, проте багато депутатів, як от член комітету з охорони здоров'я Оксана Корчинська, зауважували, що документ треба доопрацювати, щоб ним не скористались наркозалежні.

Спроба започаткувати медичне використання марихуани виявилась невдалою.

"Публічних противників у медичного канабісу практично немає, але є глухий спротив системи, нікого не можна спіймати за руку", - резюмує Тарас Ратушний.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.