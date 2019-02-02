Найпопулярніші матеріали тижня: тести ДНК, трагедія на Житомирщині та ще 5 історій

Як українцям краще харчуватися, тести ДНК, подробиці трагедії на Житомирщині та ще кілька найпопулярніших матеріалів тижня у нашій підбірці #НеПроґавте.

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Українці помирають через неправильне харчування: так можна п'ятьма словами узагальнити статтю, що нещодавно вийшла в European Journal of Epidemiology. Чому помирають українці, який зв'язок між раціоном та інфарктами і як харчуватися правильно?

Всю країну сколихнула історія дівчини, яка замерзла в лісі на Житомирщині після того, як її нібито висадив в мороз водій автобуса, оскільки в неї не було грошей. Кондуктор і водій твердять, що та вийшла сама. Не підтверджують інформацію про конфлікт в автобусі й в поліції. BBC News Україна з'ясовувала подробиці трагедії у рідному селі загиблої.

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Православну церкву України 30 січня внесли у Державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань.

Церква значиться під назвою "Київська митрополія Української православної церкви (Православної церкви України)". Що означають ці зміни?

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Майже півроку соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук ухилявся від прямої відповіді на питання чи планує він балотуватися на посаду президента України. І ось нарешті музикант зізнався.

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Цього тижня до США прийшла аномально холодна погода, яку вже назвали морозом, що буває "раз у покоління". У деяких штатах було холодніше, ніж в Антарктиді. Метеорологи пояснюють рідкісне для цієї місцевості погодне явище впливом полярних повітряних мас.

Через аномальні морози Дональд Трамп засумнівався у глобальному потеплінні. Мільйони людей цікавить те саме питання: чому вчені вже яке десятиліття говорять про глобальне потепління, а зими в багатьох країнах з кожним роком стають все холодніше? Пояснюємо ці явища пов'язані між собою

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В Україні набирає популярності ДНК-експертиза, результати якої мають показати етнічне походження людини. В останні роки кількість охочих пройти таку перевірку зросла у рази. BBC News Україна розбиралася, наскільки це правдиво і безпечно, що хочуть дізнатися люди та як це впливає на їхнє життя?

Ендометріоз - це захворювання, яке супроводжується нестерпним болем, виявляють приблизно в однієї із десяти жінок. Але попри його поширеність причини виникнення і способи лікування ендометріозу дотепер залишаються маловивченими.

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