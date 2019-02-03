Чи снідати дійсно корисно?

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Сніданок, можливо, і є найважливішим прийомом їжі за день, однак він не допоможе вам схуднути.

Ті, хто снідають, споживають щодня в середньому на 260 калорій більше і, на відміну від тих, хто його пропустив, набирають півкілограма зайвої ваги. Про це свідчать результати попередніх досліджень.

Проте експерти кажуть, що здоровий сніданок може бути гарним джерелом кальцію і клітковини.

Крім того, вчені виявили, що їжа зранку покращує концентрацію та рівень уваги, особливо у дітей.

Нам завжди казали, що сніданок дає нам енергію, необхідні поживні речовини і допомагає відмовитись від перекусів протягом дня.

Однак австралійські вчені з університету Монаша провели аналіз 13-ти окремих досліджень і не знайшли переконливих свідчень того, що між сніданком, зміною ваги та споживанням енергії існує міцний зв'язок.

Результати їхньої роботи опублікували у Британському медичному журналі.

Дослідники виявили, що, люди, які поїли зранку, споживали більше калорій протягом дня, а у тих, хто пропустив сніданок, у другій половині дня знижувався апетит.

Тому вони стверджують, що відмова від сніданку може бути гарним способом зменшити добове споживання калорій. А рекомендувати дорослим снідати задля схуднення потрібно, на їхню думку, з обережністю, оскільки це може мати протилежний ефект.

При цьому вчені вказали, що дослідження має певні обмеження.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тост з пюре з авокадо - чудовий легкий сніданок

Що таке здоровий сніданок?

Щоб отримати заряд енергії - спробуйте вівсянку з яблуком і корицею або цілозерновий тост з печеними бобами

Наповнити шлунок якісним білком допоможе тост з яєчнею та шпинатом або нежирний грецький йогурт з фруктами та горіхами

Для легкого перекусу оберіть смузі з консервованих фруктів, банану та шпинату або тост з пюре з авокадо

Джерело: Національна служба охорони здоров'я Великої Британії

За учасниками експерименту спостерігали протягом короткого періоду часу - від двох до 16 тижнів - і різниця у споживанні калорій між тими, хто снідав, і тими, хто, цього не робив, була невеликою.

Вчені кажуть, щоб оцінити довгостроковий ефект від сніданку, необхідно провести додаткові дослідження.

Джерело кальцію і клітковини

Професор Королівського коледжу Лондона Кевін Вілан вважає, що не варто приділяти надмірної уваги споживанню калорій.

"Це дослідження не показує, що сніданок шкодить здоров'ю, - пояснив він. - Сніданок допомагає наповнити організм поживними речовинами: кальцієм і клітковиною".

Однак цей аспект сніданку дослідники BMJ не розглянули.

"Мова не йде про те, що сніданок призводить ожиріння", - сказав він.

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