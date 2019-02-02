Смачна краса: у США молодятам пропонують весільні букети з піци
З'їсти свій весільний букет? Що за дурниця. Ви б ніколи цього не зробили, якщо ви, звісно, не комаха.
Однак можна й передумати, якщо цей букетик їстівний - наприклад, із піци.
Італійська мережа ресторанів у США вигадала ці чудернацькі букети для молодят, які забажали, аби під час весілля у повітрі панував аромат сиру.
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Просто уявіть - тісто, помідори, сир і пепероні майстерно згорнули, так, що все це нагадує квіткову композицію.
І це ще не все… Є також бутоньєрки з піци, аби наречений міг також "закусити" весільним вбранням.
Весільні аксесуари з піци були частиною акції ресторану, яка вже закінчилася - та людей це так вразило, що реакція у соцмережах досі не стихає.
Люди справді люблять піцу
Користувачка Джені Янг так написала у Twitter: "Хоч хтось отримав весілля про яке я мріяла, коли мені було 12".
Раян Флінн так відреагував на цю новину: "Я б розлучився і вдруге одружився, аби тільки це з'їсти".
"Додайте це до списку речей, які я б зробив інакше, якби перероблював власне весілля", - написав Нейт Манзо.
"А весільна сукня - просто гігантська серветка?", - запитує Ізобель Карр.
Були й ті, яким такі букети не дуже сподобались.
"Якщо хтось планує замовити весільні букети з піци, то моє запрошення загубиться десь у пошті", - написала користувач під ніком Девін.
Однак букети з піци - не найбільш дивний весільний аксесуар, який ми бачили.
Кілька тижнів тому одна наречена знайшла спосіб як зручно сходити в туалет у масивній весільній сукні.
Якщо ви не пережили цього жаху, уявіть, що на вас найважча і найпишніша сукня, яку ви коли-небудь одягали. Додайте до цього чудернацьку весільну білизну, з якою треба бути особливо обережним.
І все ви маєте носити цілий день, коли хвилювань і без того забагато.
Так от, жінка на ім'я Тіна надіслала своє рішення на сайт Ikea Hackers, яке потім з'явилося на сторінці Facebook Djsweeby.
"Я вийшла заміж кілька тижнів тому у весільній сукні силуету "русалка" і дуже хвилювалася, що не впораюсь сама у туалеті", - написала вона.
"Мій "помічник" коштує близько 70 пенсів, я купила його за день до весілля, витративши на це лише три хвилини".
Дівчина взяла один з цих масивних синіх пакунків і вирізала дірку в нижній частині, так, щоб вмістилися стегна.
У день весілля вона заздалегідь залишила сумку в ванній кімнаті ресторану, де проходило святкування. У потрібний момент Тіна одягла сумку, натягнула ручки на плечі, і вуаля - була готова спорожнити свій сечовий міхур.
Якщо ж букетів з піци й сечовипускання за допомогою сумки вам недостатньо, маємо ще смажений букет з куркою, який KFC зробив у Новій Зеландії минулого року.
"О Боже, я отримала #KFCbouquet !! Дякую вам @kfcnz, я так люблю вас", - написала щаслива дівчина.
Ну то що... додають чи псують такі дрібниці романтику.
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