Смачна краса: у США молодятам пропонують весільні букети з піци

З'їсти свій весільний букет? Що за дурниця. Ви б ніколи цього не зробили, якщо ви, звісно, не комаха.

Однак можна й передумати, якщо цей букетик їстівний - наприклад, із піци.

Італійська мережа ресторанів у США вигадала ці чудернацькі букети для молодят, які забажали, аби під час весілля у повітрі панував аромат сиру.

Просто уявіть - тісто, помідори, сир і пепероні майстерно згорнули, так, що все це нагадує квіткову композицію.

Копирайт изображения VILLA ITALIAN KITCHEN/INSTAGRAM Image caption Букет зробили із тіста для піци, помідорів і сиру

І це ще не все… Є також бутоньєрки з піци, аби наречений міг також "закусити" весільним вбранням.

Копирайт изображения VILLA ITALIAN KITCHEN/INSTAGRAM Image caption Існують також бутоньєрки з піци

Весільні аксесуари з піци були частиною акції ресторану, яка вже закінчилася - та людей це так вразило, що реакція у соцмережах досі не стихає.

Люди справді люблять піцу

Користувачка Джені Янг так написала у Twitter: "Хоч хтось отримав весілля про яке я мріяла, коли мені було 12".

Раян Флінн так відреагував на цю новину: "Я б розлучився і вдруге одружився, аби тільки це з'їсти".

"Додайте це до списку речей, які я б зробив інакше, якби перероблював власне весілля", - написав Нейт Манзо.

"А весільна сукня - просто гігантська серветка?", - запитує Ізобель Карр.

Були й ті, яким такі букети не дуже сподобались.

"Якщо хтось планує замовити весільні букети з піци, то моє запрошення загубиться десь у пошті", - написала користувач під ніком Девін.

Однак букети з піци - не найбільш дивний весільний аксесуар, який ми бачили.

Кілька тижнів тому одна наречена знайшла спосіб як зручно сходити в туалет у масивній весільній сукні.

Якщо ви не пережили цього жаху, уявіть, що на вас найважча і найпишніша сукня, яку ви коли-небудь одягали. Додайте до цього чудернацьку весільну білизну, з якою треба бути особливо обережним.

І все ви маєте носити цілий день, коли хвилювань і без того забагато.

Так от, жінка на ім'я Тіна надіслала своє рішення на сайт Ikea Hackers, яке потім з'явилося на сторінці Facebook Djsweeby.

Копирайт изображения IKEA HACKERS Image caption Як ми не здогадалися раніше?

"Я вийшла заміж кілька тижнів тому у весільній сукні силуету "русалка" і дуже хвилювалася, що не впораюсь сама у туалеті", - написала вона.

"Мій "помічник" коштує близько 70 пенсів, я купила його за день до весілля, витративши на це лише три хвилини".

Дівчина взяла один з цих масивних синіх пакунків і вирізала дірку в нижній частині, так, щоб вмістилися стегна.

У день весілля вона заздалегідь залишила сумку в ванній кімнаті ресторану, де проходило святкування. У потрібний момент Тіна одягла сумку, натягнула ручки на плечі, і вуаля - була готова спорожнити свій сечовий міхур.

Якщо ж букетів з піци й сечовипускання за допомогою сумки вам недостатньо, маємо ще смажений букет з куркою, який KFC зробив у Новій Зеландії минулого року.

"О Боже, я отримала #KFCbouquet !! Дякую вам @kfcnz, я так люблю вас", - написала щаслива дівчина.

Ну то що... додають чи псують такі дрібниці романтику.

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