"Дизайнер мрії": дев'ять фактів з життя Крістіана Діора

Копирайт изображения Courtesy of Christian Dior Image caption Крістіан Діор у своїй майстерні з манекенницею Лакі, 1955 рік

У лондонському музеї прикладного мистецтва Вікторії та Альберта (V&A) 2 лютого відкрилася виставка, присвячена творчості французького кутюр'є Крістіана Діора: "Крістіан Діор: дизайнер мрії".

Ми пропонуємо вашій увазі кілька цікавих фактів з життя відомого модельєра.

Копирайт изображения Katerina Arkharova Image caption Крістіан Діор любив конвалії і часто носив їх в бутоньєрці

1. "Крім жінок ..."

Крістіан Діор обожнював гарні сади та садівництво. У дитинстві його настільною книгою був великий каталог насіння і рослин Вільморена-Андріє, яким користувалася його мати, Мадлен Діор. Вона самостійно доглядала за садом в їхньому сімейному маєтку в курортному місті Гранвіль, що в Нормандії.

Квіти завжди були для Діора джерелом натхнення. Не випадково відомий силует суконь його найпершої колекції New Look має форму перевернутого віночка квітки.

"Крім жінок, квіти - є найбільш божественними витворами", - заявив якось кутюр'є.

Копирайт изображения V&A Image caption До появи свого модного бренду Діор двічі відкривав арт-галереї, проте без значного успіху

2. Тільки не "Діор"!

Юний Крістіан хотів вивчати мистецтво і архітектуру, та батьки, які планували для сина дипломатичну кар'єру, не дозволили йому цього зробити, тому він почав вивчати політичні науки. Однак провчився лише три роки, не завершивши курс.

Потім потрапив до армії, і вже після його демобілізації батьки здалися і 1928 року допомогли йому відкрити художню галерею, поставивши умову, щоб родинне ім'я "Діор" не згадувалося в його арт-бізнесі. Це прізвище вже фігурувало в назві дуже успішної фірми його батька і дядька, Моріса і Люсьєна Діор - "Брати Діор", які займалися виробництвом сільськогосподарського добрива.

Фінансова криза 1929 року розладнала плани Крістіана, і його галерея, де, поміж інших, виставлялися і роботи Пікассо, закрилася.

Діор знайшов новий спосіб заробити: він почав малювати ескізи костюмів і суконь для модного бізнесу, причому настільки вдало, що отримував замовлення у відомих в ті роки дизайнерів Робера Піге і Люсьєна Лелонга.

Копирайт изображения Katerina Arkharova Image caption Весь представлений на виставці одяг створили вручну в майстерні модного дому Діор

3. Новий образ

1946 року Діор знайшов фінансову підтримку у французького підприємця-мільярдера Марселя Буссака і в грудні відкрив дім моди під своїм власним ім'ям. Того ж місяця помер його батько Моріс.

Проте Дім Діора вважає датою свого народження лютий 1947-го - коли була представлена найперша колекція Крістіана Діора, яка з легкої руки журналістів Harper's Bazaar отримала назву New Look, тобто "новий образ".

Новація полягала в різкому контрасті зі стриманими, часто запозиченими у чоловіків військовими і післявоєнними жіночими образами.

Осина талія, пишні спідниці-пачки, найлегші тканини, вишивка, парча, котрі домінували у вбранні Діора, були новаторством і миттєво здобули йому безліч шанувальників і послідовників у всьому світу.

Копирайт изображения Katerina Arkharova Image caption Діор був дуже забобонним і завжди мав при собі талісман на удачу

4. Із щасливою зіркою в кишені

Діор був дуже забобонною людиною, він вірив в астральну допомогу талісманів і амулетів та постійно носив їх із собою, особливо п'ятикутну зірку - чи то уламок брошки, то чи просто дрібничку - яку він одного разу підібрав на вулиці, біля будівлі британського посольства в Парижі. Того ж вечора він познайомився з бізнесменом Марселем Буссаком, який зрештою підтримав його ідею заснувати власний модний бренд.

Однак перш ніж прийняти його фінансову пропозицію, Діор пішов на консультацію до ворожки мадам Долайє, яка переконала його відкрити "дім моди Крістіана Діора" - саме з такою назвою.

Це був не перше і зовсім не єдине звернення кутюр'є до віщунів - він користувався їхньою допомогою все життя.

Копирайт изображения Victoria and Albert Museum Image caption Принцеса Маргарет у сукні від Діора на своєму офіційному фото

5. "Я навіть люблю англійську кухню!"

З Британією у Діора склалися особливі стосунки - він був відомим англофілом.

"Я обожнюю англійців, одягнених не лише у свій твід, який їм дуже до лиця, але й в ці їхні летючі сукні ніжних відтінків, які вони так неперевершено вміють носити з часів Гейнсборо", - сказав модельєр у 1957 році.

Англійці відплатили Діору взаємністю: його перший модний показ відбувся в лондонському готелі Savoy 1950 року з великим успіхом, а молодша сестра королеви Єлизавети принцеса Маргарет не лише завітала до майстерні Діора в Парижі, але й обрала саме його вбрання для свого 21-го дня народження і першого офіційного портрета, зробленого славетним фотохудожником Сесілем Бітоном.

"Немає іншої країни в світі, за винятком моєї рідної, чий спосіб життя мені б так подобався. Я люблю англійські традиції, англійську ввічливість, англійську архітектуру. Я навіть люблю англійську кухню!" - зізнався якось Діор.

Копирайт изображения Victoria and Albert Museum Image caption У Bar Suit можна піти куди завгодно, не лише в бар

6. Жакет "бар"

Ідея відомого Bar Suit (жакет "бар"), що став квінтесенцією New Look, ймовірно, зародилася в голові у Діора, коли він сидів у барі шикарного готелю Plaza Athenee на авеню Монтень в Парижі.

1960 року Дім Діора подарував цей перший Bar Suit з колекції 1947 року британському музею Вікторії та Альберта.

Ще один бар відіграв значну роль у житті Крістіана Діора - Le Boeuf sur le Toit ("Бик на даху"). Туди юний Крістіан любив заходити ще в студентські роки. У цьому барі-кабаре в період між двома війнами збиралася вся авангардна спільнота Парижа.

Він п'ять разів змінював адресу, але досі існує - вже як шикарний ресторан - все в тому ж престижному VIII окрузі Парижа.

Копирайт изображения Katerina Arkharova Image caption Модельєри модного дому Діор брали натхнення не лише в кольорах, але й в національних костюмах

7. "Парфуми - це завершальна нота будь-якої сукні"

Крістіан Діор задумав створити власні парфуми відразу після відкриття свого дому моди, і 1947 року за підтримки свого друга дитинства (і колишнього директора парфумерного бренду Coty) Сержа Ефтлер-Луїша створив духи Miss Dior, аромат яких підкорив не одне післявоєнне покоління жінок по всьому світу.

У назві "Міс Діор" переплелися відразу дві сильні симпатії Крістіана - до його молодшої сестри Катрін, з якої він був дуже близький і якій були присвячені ці парфуми, і до Англії, саме звідси - "міс", а не "мадемуазель".

Копирайт изображения Antoine Kralik for Christian Dior Parfums Image caption Цими парфумами Крістіан Діор щедро "окропив" свій салон перед офіційним представленням своєї першої колекції одягу 12 лютого 1947 року

8. Справжня "міс Діор"

Катрін Діор, яка народилася в 1917 році, була наймолодшою в сім'ї Діор, але у Франції вона відома не лише своїми родинними зв'язками з модельєром: в роки Другої світової війни Катрін була активною учасницею французького Опору.

У липні 1944 року її заарештували гестапівці, піддали тортурам і відправили до жіночого концтабору Равенсбрюк в східній Німеччині. Її звільнили разом з іншими в'язнями у 1945 році, а пізніше за свої воєнні заслуги нагородили французьким Військовим хрестом і британською королівською медаллю "За відвагу в боротьбі за звільнення".

Після смерті Крістіана Катрін дбайливо зберігала його спадок і відкрила у рідному Гранвілі музей Діора.

Копирайт изображения Katerina Arkharova Image caption Марія Грація Кьюрі стала першою жінкою на посаді креативного директора дому моди Діор, змінивши Рафа Сімонса (зліва)

9. Жіночний фемінізм

Крістіан Діор користувався славою великого кутюр'є впродовж лише 10 років: він помер раптово, внаслідок серцевого нападу, в жовтні 1957 року. Йому було лише 52 роки.

Його бачення в різні роки продовжували зберігати і розвивати шість дизайнерів - Ів Сен-Лоран, Марк Боан, Джанфранко Ферре, Джон Галліано, Раф Сімонс і Марія Грація Кьюрі - кожен у свій творчий спосіб, але з незмінним зверненням до джерел Дому Діор, особливо, до його Bar Suit, увійшов до підручників моди.

Перша жінка на посаді креативного директора Будинку Діор Марія Грація Кьюрі, прийшовши на цю посаду в 2016 році, одразу же внесла свою особливу, терпку жіночу нотку, одягнувши манекенниць на своєму першому показі готового одягу в майки зі слоганом "Ми всі маємо бути феміністами" (We All Should Be Feminists) - зробивши тим самим реверанс на адресу популярного есе нігерійської письменниці Чімаманда Нґозі Адічі про роль фемінізму в XXI столітті.

Виставка "Крістіан Діор: дизайнер мрії" в музеї Вікторії і Альберта в Лондоні триватиме до 14 липня 2019 року.

