Наскільки все погано у Венесуелі? Пояснюємо у графіках
Гіперінфляція, відключення електроенергії, дефіцит продуктів та ліків сприяли політичній кризі у Венесуелі.
Противники президента Ніколаса Мадуро вийшли на вулиці, і лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом.
Під час демонстрацій загинули десятки людей, і ООН попередила, що ситуація може вийти з-під контролю.
Більше трьох мільйонів жителів Венесуели залишили країну за останні кілька років через голод, відсутність медичної допомоги, зростання безробіття та злочинності.
Розповідаємо в графіках, що відбувається з країною, яка має величезні запаси нафти.
- Необраний президент Венесуели: як Гуайдо забиратиме владу у Мадуро?
- Що буде з Венесуелою? Чотири варіанти
- Як венесуельські пірати опановують Карибське море
1. У країні величезна інфляція
Найбільша проблема, від якої страждають жителі Венесуели - гіперінфляція.
За даними Національної асамблеї Венесуели, яка знаходиться під контролем опозиції, рівень інфляції досяг 1 300 000% за 12 місяців до листопада 2018 року.
До кінця минулого року ціни подвоювалися в середньому кожні 19 днів.
Через це багатьом венесуельцям стало складно купити основні продукти та засоби гігієни.
Курс долара також підскочив.
2. ВВП падає
Завдяки запасам нафти Венесуела була однією з найбільших економік Латинської Америки.
Але під керівництвом нинішнього президента Мадуро економіка країни почала розвалюватися через корупцію, поганий менеджмент і високий рівень заборгованості.
Президент Чавес скористався високими цінами на нафту в 2000-х і робив великі позики. Державні витрати зростали. У 2013 році він помер.
Потім, під час першого терміну президента Мадуро, почалася економічна криза.
Чимало венесуельців звинувачують Мадуро і соціалістичний уряд в погіршенні ситуації в країні.
Натомість Мадуро звинувачує "імперіалістів", наприклад, США і Європу у розв'язанні "економічної війни" проти Венесуели та запровадженні економічних санкцій проти багатьох членів уряду.
Падіння цін на нафту в 2016 році посилило кризу.
3. В людей не вистачає їжі
Жителі Венесуели страждають від голоду.
Вісім з десяти опитаних у 2017 році сказали, що стали їсти менше, бо вдома немає їжі.
Шестеро з десяти сказали, що вони лягають спати голодними, тому що у них немає грошей на їжу.
Це позначається на здоров'ї жителів країни.
Більшість опитаних (64,3%) сказали, що втратили вагу в 2017 році - в середньому 11,4 кг. Найбільше схудли найбідніші верстви населення.
Інші дані цього дослідження:
- Їжа стала гірше за якістю, а порції менше
- Дев'ять з десяти венесуельців не можуть собі дозволити звичну їжу
- 8,2 млн людей їдять двічі в день або рідше
- У раціоні не вистачає продуктів, багатих на залізо, вітаміни та інші поживні речовини
В підсумку венесуельці стали харчуватися "їжею бідняків".
Йдеться про юку або маніок - дешевий коренеплід, замінник картоплі. Його подають вареним або смаженим. У 2015 році мережа фаст-фуду "Макдоналдс" замінила в меню картоплю фрі на юку фрі.
4. В країні не вистачає ліків
В останні роки в Венесуелі різко зросла кількість хворих на малярію. Зовсім інакшою є ситуація в сусідніх країнах Латинської Америки, де захворюваність зменшується.
У 1961 році Венесуела стала першою країною в світі, яка офіційно перемогла цю хворобу. Зараз в країні зафіксовані випадки захворювання як мінімум в 10 з 24 штатів.
Канадська некомерційна організація Icaso з посиланням на витік даних з урядових доповідей повідомила, що в країні поширюється важка триденна малярія.
За даними дослідницького центру при Центральному університеті Венесуели, в країні суттєво не вистачає ліків, необхідних при лікуванні хвороби.
Колишній міністр охорони здоров'я Хосе Фелікс Олетта заявляв, що в 2018 році кількість випадків захворювання малярією зросла на 50%.
5. Видобуток нафти скорочується
У Венесуели найбільші в світі запаси нафти, а нафтопродукти складають значну частину експорту країни.
Видобуток нафти практично не змінювався з 2002 року до 2008 року, коли ціни на нафту на світових ринках досягли своїх пікових значень. За даними ОПЕК, країна отримала близько 60 млрд доларів від продажу нафти в цей період.
2013 року помер Уго Чавес.
Падіння цін на нафту, яке відбулося в середині 2014 року, підірвало економіку країни, залежну від експорту нафти. У країні почалася криза: 2015 року ВВП скоротився майже на 6%, а інфляція злетіла вгору.
Відтоді видобуток нафти в країні падає.
6. Багато венесуельців залишили країну
Три мільйони громадян Венесуели виїхали з країни з 2014 року, згідно з даними ООН.
Значна частина з них поїхала в сусідню Колумбію, деякі переїхали в Еквадор, Перу, Аргентину, Чилі та Бразилію.
Віце-президент Венесуели Делсі Родрігес спробувала оскаржити цифри ООН, заявивши, що вони перебільшені "країнами-ворогами", які намагаються виправдати військове втручання.
7. Країни світу підтримують різні сторони у конфлікті в Венесуелі
США, Канада та понад десяток країн Латинської Америки вже підтримали лідера парламенту країни Хуана Гуайдо. Таким чином вони відмовили в підтримці президенту Мадуро, чий другий термін на посту президента країни почався лише пару тижнів тому.
4 лютого 15 країн ЄС, зокрема Франція, Британія, Німеччина та Іспанія, підтримали перехід влади до пана Гуайдо після того, як Нікола Мадуро відхилив ультиматум європейських країн щодо необхідності проведення прозорих виборів у Венесуелі.
Італія заблокувала спільну заяву країн ЄС про підтримку Гуайдо. Італія, Греція, Бельгія, Угорщина та Ірландія відмовилися від визнання його чинним тимчасовим президентом. Позиція ще кількох країн ЄС не оприлюднена.
- Криза у Венесуелі: чи підтримає армія зміну влади?
- Революція, двовладдя чи переворот? Що відбувається у Венесуелі і чи схоже це на Майдан
Росія засудила країни, які підтримали Гуайдо, заявивши, що це порушує міжнародне право і є "прямим шляхом до кровопролиття". Китай, Туреччина, Іран, Сирія, Куба, Болівія та Нікарагуа теж підтримали Мадуро.
Мексика запропонувала бути посередником у конфлікті.
Домінік Бейлі, Девід Браун, Даніеле Палюмбо, Люсі Роджерс, Олеся Волкова, Шон Вільмот.