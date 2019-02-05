Наскільки все погано у Венесуелі? Пояснюємо у графіках

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Венесуелі гіперінфляція і купити основні продукти багатьом венесуельцям дуже важко

Гіперінфляція, відключення електроенергії, дефіцит продуктів та ліків сприяли політичній кризі у Венесуелі.

Противники президента Ніколаса Мадуро вийшли на вулиці, і лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом.

Під час демонстрацій загинули десятки людей, і ООН попередила, що ситуація може вийти з-під контролю.

Більше трьох мільйонів жителів Венесуели залишили країну за останні кілька років через голод, відсутність медичної допомоги, зростання безробіття та злочинності.

Розповідаємо в графіках, що відбувається з країною, яка має величезні запаси нафти.

1. У країні величезна інфляція

Найбільша проблема, від якої страждають жителі Венесуели - гіперінфляція.

За даними Національної асамблеї Венесуели, яка знаходиться під контролем опозиції, рівень інфляції досяг 1 300 000% за 12 місяців до листопада 2018 року.

До кінця минулого року ціни подвоювалися в середньому кожні 19 днів.

Через це багатьом венесуельцям стало складно купити основні продукти та засоби гігієни.

Курс долара також підскочив.

2. ВВП падає

Завдяки запасам нафти Венесуела була однією з найбільших економік Латинської Америки.

Але під керівництвом нинішнього президента Мадуро економіка країни почала розвалюватися через корупцію, поганий менеджмент і високий рівень заборгованості.

Президент Чавес скористався високими цінами на нафту в 2000-х і робив великі позики. Державні витрати зростали. У 2013 році він помер.

Потім, під час першого терміну президента Мадуро, почалася економічна криза.

Чимало венесуельців звинувачують Мадуро і соціалістичний уряд в погіршенні ситуації в країні.

Натомість Мадуро звинувачує "імперіалістів", наприклад, США і Європу у розв'язанні "економічної війни" проти Венесуели та запровадженні економічних санкцій проти багатьох членів уряду.

Падіння цін на нафту в 2016 році посилило кризу.

3. В людей не вистачає їжі

Жителі Венесуели страждають від голоду.

Вісім з десяти опитаних у 2017 році сказали, що стали їсти менше, бо вдома немає їжі.

Шестеро з десяти сказали, що вони лягають спати голодними, тому що у них немає грошей на їжу.

Це позначається на здоров'ї жителів країни.

Більшість опитаних (64,3%) сказали, що втратили вагу в 2017 році - в середньому 11,4 кг. Найбільше схудли найбідніші верстви населення.

Інші дані цього дослідження:

Їжа стала гірше за якістю, а порції менше

Дев'ять з десяти венесуельців не можуть собі дозволити звичну їжу

8,2 млн людей їдять двічі в день або рідше

У раціоні не вистачає продуктів, багатих на залізо, вітаміни та інші поживні речовини

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чимало венесуельців споживають їжу, яку надають благодійні організації

В підсумку венесуельці стали харчуватися "їжею бідняків".

Йдеться про юку або маніок - дешевий коренеплід, замінник картоплі. Його подають вареним або смаженим. У 2015 році мережа фаст-фуду "Макдоналдс" замінила в меню картоплю фрі на юку фрі.

4. В країні не вистачає ліків

В останні роки в Венесуелі різко зросла кількість хворих на малярію. Зовсім інакшою є ситуація в сусідніх країнах Латинської Америки, де захворюваність зменшується.

У 1961 році Венесуела стала першою країною в світі, яка офіційно перемогла цю хворобу. Зараз в країні зафіксовані випадки захворювання як мінімум в 10 з 24 штатів.

Канадська некомерційна організація Icaso з посиланням на витік даних з урядових доповідей повідомила, що в країні поширюється важка триденна малярія.

За даними дослідницького центру при Центральному університеті Венесуели, в країні суттєво не вистачає ліків, необхідних при лікуванні хвороби.

Колишній міністр охорони здоров'я Хосе Фелікс Олетта заявляв, що в 2018 році кількість випадків захворювання малярією зросла на 50%.

5. Видобуток нафти скорочується

У Венесуели найбільші в світі запаси нафти, а нафтопродукти складають значну частину експорту країни.

Видобуток нафти практично не змінювався з 2002 року до 2008 року, коли ціни на нафту на світових ринках досягли своїх пікових значень. За даними ОПЕК, країна отримала близько 60 млрд доларів від продажу нафти в цей період.

2013 року помер Уго Чавес.

Падіння цін на нафту, яке відбулося в середині 2014 року, підірвало економіку країни, залежну від експорту нафти. У країні почалася криза: 2015 року ВВП скоротився майже на 6%, а інфляція злетіла вгору.

Відтоді видобуток нафти в країні падає.

6. Багато венесуельців залишили країну

Три мільйони громадян Венесуели виїхали з країни з 2014 року, згідно з даними ООН.

Значна частина з них поїхала в сусідню Колумбію, деякі переїхали в Еквадор, Перу, Аргентину, Чилі та Бразилію.

Віце-президент Венесуели Делсі Родрігес спробувала оскаржити цифри ООН, заявивши, що вони перебільшені "країнами-ворогами", які намагаються виправдати військове втручання.

7. Країни світу підтримують різні сторони у конфлікті в Венесуелі

США, Канада та понад десяток країн Латинської Америки вже підтримали лідера парламенту країни Хуана Гуайдо. Таким чином вони відмовили в підтримці президенту Мадуро, чий другий термін на посту президента країни почався лише пару тижнів тому.

4 лютого 15 країн ЄС, зокрема Франція, Британія, Німеччина та Іспанія, підтримали перехід влади до пана Гуайдо після того, як Нікола Мадуро відхилив ультиматум європейських країн щодо необхідності проведення прозорих виборів у Венесуелі.

Італія заблокувала спільну заяву країн ЄС про підтримку Гуайдо. Італія, Греція, Бельгія, Угорщина та Ірландія відмовилися від визнання його чинним тимчасовим президентом. Позиція ще кількох країн ЄС не оприлюднена.

Росія засудила країни, які підтримали Гуайдо, заявивши, що це порушує міжнародне право і є "прямим шляхом до кровопролиття". Китай, Туреччина, Іран, Сирія, Куба, Болівія та Нікарагуа теж підтримали Мадуро.

Мексика запропонувала бути посередником у конфлікті.

Домінік Бейлі, Девід Браун, Даніеле Палюмбо, Люсі Роджерс, Олеся Волкова, Шон Вільмот.