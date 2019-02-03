Копирайт изображения Getty Images Image caption Кліматичні зміни, які вдарили по сільському господарству країн Близького Сходу, сприяли політичним кризам в цих країнах, "арабській весні" і масовій хвилі біженців до Європи

Наслідки глобальних змін клімату не обмежуються екстремальною погодою та стихійними лихами, стверджують вчені. Вони також є причиною численних конфліктів та масової міграції, що охопила Європу в останні роки.

Якщо раніше такі твердження можна було почути переважно від лівих політиків та від ліберальних ЗМІ, то тепер їм знайшли формальне наукове підтвердження.

Дослідження, проведене вченими Міжнародного інституту прикладного системного аналізу, вперше продемонструвало причинно-наслідковий зв'язок між зміною клімату та зростанням числа конфліктів, а також масовою міграцією з регіонів, постраждалих від викликаних ним природних катаклізмів.

Зокрема, в опублікованому дослідженні стверджується, що кліматичні зміни стали щонайменше однією з причин повстань 2010-2012 років в Тунісі, Лівії, Ємені та інших країнах, де відбувалися події "арабської весни".

Як окремий приклад наводиться ситуація в Сирії, де революція переросла в повномасштабну громадянську війну, яка триває досі і забрала вже сотні тисяч життів.

У дослідженні стверджується, що передумовою до такого розвитку подій стало підвищення в цьому регіоні середніх температур. Через тривалі посухи та гострий дефіцит води в країні кілька років поспіль збирали дуже поганий урожай, що призвело до масового переселення сільського населення до міст.

Внаслідок такої вимушеної урбанізації сирійські міста виявилися перенаселеними, там не вистачало житла та різко зросло безробіття. На тлі триваючого зростання цін (також викликаного посухою і, як наслідок, недоліком продуктів) це призвело до зростання невдоволення, масових протестів, політичного протистояння - а потім до громадянської війни та появи мільйонів біженців.

За останніми даними ООН, на листопад 2018 року, понад 5,6 млн сирійців втекли з країни, ще близько 6 млн стали вимушеними переселенцями.

У дослідженні наголошується, що дуже схоже події розгорталися в той період й в африканських країнах, зокрема, розташованих на південь від Сахари.

"Наше дослідження зачіпає тему, яка дуже широко висвітлювалася засобами масової інформації, - говорить співавторка статті, Рая Муттарак з Університету Східної Англії. - Ми зробили свій внесок в суспільну дискусію про міграцію, викликану зміною клімату, надавши нові наукові докази".

Вчені висловлюють занепокоєність тим, що на сьогодні кліматичні зміни та міграція не сприймаються суспільством як взаємопов'язані явища - хоча їх зв'язок є очевидним.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Результати дослідження переконливо демонструють, що у 2006-2015 роках кліматичні зміни відігравали істотну роль в масштабах та напрямку міграції

Причина та наслідки

Припущення про те, що різке збільшення кількості мігрантів до Європи з країн Африки та Близького Сходу щонайменше частково пов'язано з глобальними кліматичними змінами (і - як наслідок - істотним погіршенням там гуманітарної ситуації), висловлювалися в останні роки неодноразово.

Однак до останнього часу вчені ухилялися від проведення прямих паралелей в цій області і тим паче від встановлення причинно-наслідкових зв'язків.

Річ у тому, що суворий науковий підхід може встановити залежність між якимись явищами (кореляцію), але він далеко не завжди означає, що одне явище є причиною іншого.

Хрестоматійний приклад - співвідношення між кількістю пожежних машин, спрямованих до місця загоряння, і шкодою від вогню. Статистика очевидна: якщо в гасінні бере участь більше машин та людей, то і збиток від пожежі - дуже імовірно - буде великим. Однак це зовсім не означає, що збиток залежить від кількості пожежних розрахунків (або навпаки).

Щоб встановити природу зв'язку між зміною клімату і зростанням міграції більш точно, автори роботи використовували комплексну модель, фактично зробивши відразу кілька досліджень, об'єднаних в одне.

Для початку вони вивчили прохання про надання притулку, подані з 2006 по 2015 рік біженцями в 157 державах по всьому світу. А потім вивчили кліматичні умови в країнах, з яких втекли автори цих заяв, і склали хронологічну динамічну модель.

Як основний показник змін клімату використали співвідношення між кількістю опадів і обсягом випарів (SPEI).

Про кількість та масштаб конфліктів судили за інформацією глобальної бази даних про збройні конфлікти, яку з 1946 року веде Уппсальский університет у Швеції. У дослідженні враховувалися тільки дані про загиблих внаслідок зіткнень.

Розроблена вченими модель враховувала і безліч інших показників - таких як відстань між країною походження та країною прибуття, розмір населення обох держав, їх політичний статус, наявність в них етнічних та релігійних груп і так далі.

Результати дослідження переконливо демонструють, що у 2006-2015 роках кліматичні зміни відігравали істотну роль в масштабах та напрямку міграції, а більш сильні посухи провокували більш запеклі конфлікти з великим числом жертв.

Однак вчені як і раніше підкреслюють, що причинно-наслідковий зв'язок між зміною клімату і масовою міграцією є не прямим, а непрямим - і обумовлений ​​зростанням соціальної напруги, що призводить до різних конфліктів.

"Кліматичні зміни не обов'язково призводять до конфліктів та сплеску міграції, - пояснює співавтор дослідження, Креспо Куаресма з Віденського університету економіки та бізнесу. - Однак в умовах поганого державного управління і посереднього рівня демократії сильна зміна клімату може легко привести до конфлікту та боротьби за обмежені ресурси".

Міжнародний інститут прикладного системного аналізу - впливовий центр наукових досліджень, який працює в Австрії та об'єднує провідних вчених з усього світу.

Він був заснований 1972 рокуСШАтаСРСР для спільного вивчення проблем усферах екології, економіки та соціальних проблем. Відтоді до країн-співзасновників долучилися ще понад20 країн, зокрема Україна, Велика Британія, Німеччина, Ізраїль та Китай.

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