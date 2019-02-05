ЗНО: правила реєстрації та особливості проходження 2019 року

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В Україні почалася реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. З вівторка, 5 лютого, почалася реєстрація тих, хто бажає скласти тестування у 2019 році та вступити до вишів.

Випускники 9-го класу ЗНО цього року не здаватимуть.

Міносвіти встановило, що під час вступу до вишу можна подавати результати не лише цьогорічного тестування, але й за 2017 та 2018 роки з усіх предметів, крім іноземних мов.

Щодо іноземної мови, то цього року виші прийматимуть тільки сертифікати ЗНО за 2019 та 2018 роки.

Розповідаємо, як зареєструватись і які нововведення чекають на випускників під час цьогорічного ЗНО.

Реєстрація

Випускникам шкіл для вступу до вищих навчальних закладів обов'язково потрібно здати ЗНО, попередньо зареєструвавшись на тести.

Зробити це можна до 25 березня на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, заповнивши анкету зі своїми особистими даними.

Копирайт изображения Уніан Image caption Реєстрація на ЗНО триватиме до 25 березня, а саме тестування заплановане на 21 травня - 13 червня

Важливо, що цього року якогось окремого періоду на виправлення помилок у реєстраційній анкеті не дають.

Внести зміни можна тільки до 25 березня.

Як розповів ВВС News Україна заступник міністра освіти і науки України Вадим Карандій, таке рішення ухвалили, аби мати єдину дату завершення тестування і уникнути плутанини.

"Хто буде відкладати час на реєстрацію, він фактично втратить право на внесення змін", - сказав замміністра.

Далі потрібно зібрати документи й передати їх школі або надіслати регіональному центру оцінювання якості освіти.

Перелік документів для реєстрації: копія паспорта

дві однакові фотокартки (3х4 см)

реєстраційна картка

копія атестату (для тих, хто закінчив школу в попередні роки)

У відповідь майбутні учасники ЗНО до 30 квітня на своїх особистих сторінках на сайті Українського центру оцінювання отримають запрошення-перепустки для участі у тестуванні.

Також з 5 лютого по 25 березня можна зареєструватись для участі у додатковій сесії ЗНО, яка пройде після основного тестування.

При цьому, для пропуску основної сесії має бути поважна причина: навчання за кордоном, збіг дат тестування з обраних предметів, участь в олімпіадах, релігійні переконання чи потреба у спеціальних умовах проходження тестування з медичних причин.

Копирайт изображения Уніан Image caption У Міносвіти очікують зменшення кількості учасників ЗНО у 2019 році

Очікується, що цього року на ЗНО зареєструється 332 тисячі людей. Минулого року їх було трохи більше - майже 336 тисяч.

Випускники писатимуть тести під час основної сесії - з 21 травня до 13 червня та додаткової - з 26 червня по 12 липня.

Що і коли здавати

Скласти ЗНО цього року можна буде щонайбільше з чотирьох предметів.

Вибір предметів для здачі залежить від спеціальності, на яку планує вступати людина.

З'ясувати перелік предметів, необхідних для вступу, можна на сайтах вишів.

Обов'язковим предметом для всіх спеціальностей традиційно є українська мова і література.

Всього на вибір доступні 11 предметів:

математика - тестування пройде 21 травня

українська мова і література - 23 травня

іспанська, німецька, французька мови - 27 травня

англійська мова - 28 травня

фізика - 30 травня

історія України - 4 червня

біологія - 6 червня

географія - 11 червня

хімія - 13 червня

Другий рік поспіль російської мови немає у переліку предметів ЗНО. В Українському центрі оцінювання якості освіти тоді пояснили це малою кількістю охочих складати цей предмет.

За словами заступника міністра освіти Вадима Карандія, у 2018 році відомство не отримувало жодних скарг на відсутність російської мови у переліку предметів.

"Цей предмет не затребуваний у вищих навчальних закладах і відсоток випускників, які закінчують навчання у школі українською мовою сягає 93%", - сказав посадовець ВВС News Україна.

Копирайт изображения Уніан Image caption Обрати необхідно чотири предмети з 11 доступних

За бажанням, самі тестові завдання з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії можна буде отримати кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською та угорською мовами.

Для учасників тестування доступний мобільний додаток "Моє ЗНО", де можна дізнатись про місце та час проведення тестувань з обраних предметів, новини та зміни в проведенні ЗНО, а також свої результати.

Іноземні мови та шрифт Брайля

Копирайт изображения Уніан Image caption Вперше аудіювання під час ЗНО з іноземних мов випробували у 2018 році

Тестування з іноземних мов передбачає аудіювання - розуміння мови на слух.

У всіх класах, де будуть проходити тести, поставлять необхідну аудіоапаратуру.

Учні слухатимуть фрагменти записів тривалістю від 10 секунд до 3 хвилин і виконуватимуть завдання в зошиті. На це дадуть 30 хвилин.

У МОН розповіли, що торішній досвід аудіювання був успішним, проте тим, хто проводитиме ЗНО, рекомендуватимуть заздалегідь перевірити техніку та акустику у приміщенні для тестування.

Скласти ЗНО матимуть змогу і люди з вадами зору.

Тести шрифтом Брайля можна буде скласти під час додаткової сесії ЗНО з української мови, історії України, математики й вперше цього року - з біології.

У процесі реєстрації потрібно вказати на бажання здавати тестування шрифтом Брайля та надати довідку від лікаря.

Минулого року таку можливість запровадили вперше і тоді тестування шрифтом Брайля пройшли десять людей, які зарахували його результати у вигляді випускних екзаменів.

ЗНО для Донбасу та Криму

Учні з непідконтрольної частини Донбасу і Криму, щоб скласти ЗНО, обов'язково мають бути закріплені за школою на підконтрольній Києву території.

Навчатися при цьому можна дистанційно, наприклад, використовуючи відеоуроки.

Таке навчання організували школи у Донецькій, Луганській та Херсонській областях. Є онлайн інструкція, як потрапити у таку школу.

Копирайт изображения Уніан Image caption Учні з Донбасу і Криму мають зареєструватись у школі на підконтрольній території, аби скласти ЗНО, і прийти на тестування особисто

Подати заяву на навчання у такій школі можна онлайн протягом всього навчального року. Є можливість за один навчальний рік пройти екстерном кілька класів.

Щоб зареєструватись у ЗНО, учні з Донбасу та Криму мають поштою надіслати документи до своєї школи на підконтрольній Україні території.

Якщо хтось не має можливості відправити документи поштою, то їхні скан-копії можна надіслати онлайн на адресу відповідного регіонального центру.

Для мешканців непідконтрольних територій, а також учасників АТО, є можливість зареєструватися на ЗНО пізніше, ніж решті - з 3 по 20 травня. І пройти тести під час додаткової сесії - з 26 червня по 12 липня.

Щоб написати ЗНО, учням з Донбасу та Криму потрібно приїхати на українську територію особисто.

Сертифікати ЗНО їм можуть відправити поштою на підконтрольну територію, або ж вони зможуть самі їх забрати в регіональних центрах оцінювання.

ЗНО для атестата

Для тих випускників, які не планують вступати у виші, проходження ЗНО все одно є обов'язковим.

Без результатів тестування вони не зможуть отримати атестат про повну загальну середню освіту.

Копирайт изображения Уніан Image caption Вступ до вишів чи отримання шкільного атестату без складання ЗНО - неможливі

Результати тестів з трьох предметів зарахують як державну підсумкову атестацію - оцінки за них підуть в атестат.

Йдеться про такі предмети:

українська мова й література

на вибір - математика або історія України (ХХ - початок ХХІ століття)

на вибір - математика, історія України (увесь період), англійська, іспанська, німецька, французька мови, біологія, географія, фізика, хімія.

Склавши ЗНО, випускник зможе отримати атестат, а йти у виш чи ні - вибір за ним.

Також у 2019 році учні закладів професійної освіти й коледжів обов'язково проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з двох предметів: української мови й математики або історії України (ХХ - початок ХХІ століття) на вибір.

Обов'язковість тестування обумовлена тим, що в ході навчання в закладах профосвіти, вони мають отримати ще й атестат про середню освіту.

Ті, хто закінчив школу раніше і хочуть стати студентами, теж мають скласти ЗНО. Але обов'язкових предметів для випускників минулих років, окрім української, немає.

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