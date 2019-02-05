Китайський Новий рік 2019: як його святкують у Харкові

Ганна Чугай для BBC News Україна
  • 5 лютого 2019
китайський новий рік Копирайт изображения Фото Антон Авіжас

Найголовніше та найдовше свято у Китаї та інших країнах сходу - китайський Новий рік - розпочалося в ніч на 5 лютого. Відтоді стартує цикл святкувань, який завершиться 19 лютого Святом ліхтарів.

Цей час - створений задля примирення, побажань щастя та приваблення удачі. Познайомити харків'ян зі східними традиціями вирішили викладачі інституту Конфуція.

Червоний колір та каліграфія

китайський новий рік Копирайт изображения Фото Антон Авіжас

Поряд із Дін Шивеном - китайська туш та червоний папір. Традиційному мистецтву китайського письма навчався рік, каже директор інституту Конфуція.

Напередодні нового року за східним календарем освітянин власноруч відтворює в ієрогліфах побажання харків'ян в одному з розважальних центрів міського парку.

китайський новий рік Копирайт изображения Фото Антон Авіжас

Каліграфічне зображення парних написів - одна зі святкових традицій. Там щастя, удача та мрії, які хотілося б здійснити у прийдешньому році, пояснює Дін Шивен.

"Написи можна наклеювати на стіну, або на вікно чи поряд із вхідними дверима. Аби збутися, вони мають висіти весь рік і наступного року їх заміняють на нові".

китайський новий рік Копирайт изображения Фото Антон Авіжас

"Щастя" та "удачу" вирізають з паперу та заплітають у традиційних китайських вузликах. За умов невеличкого розміру їх можна носити із собою до наступного року.

китайський новий рік Копирайт изображения Фото Антон Авіжас

Головний колір - червоний, традиційний для Китаю. Символізує надію у новому році. На прихильність Жовтого Земляного Кабана розраховуватиме той, хто вдягнеться у цей колір з голови до п'ят, каже директор інституту Конфуція. І розвіює міф про те, що у рік свині не можна мати свинину на столі:

"Свинину потрібно їсти обов'язково. Свиня у Китаї - символ щастя, підкреслює Шивен, - є навіть таке прислів'я, чим свиня товща, тим більше буде щастя".

Традиція возз'єднання

Та чи не найголовніша традиція китайського нового року - збиратися із сім'єю разом.

китайський новий рік Копирайт изображения Фото Антон Авіжас

"Неважливо, як далеко, за скільки кілометрів вони один від одного, - підкреслює Дін Шивен, - за святковим столом мають зібратися всі рідні".

Люди ласують смаколиками, згадують своїх предків, моляться за удачу, щастя та здоров'я у прийдешньому році.

Святкування без сім'ї

китайський новий рік Копирайт изображения Фото Антон Авіжас

"У Харкові китайці поділяються на декілька груп, - пояснює викладач Інституту Конфуція Лі Чже. - Це ті, хто працює на торгівельних майданчиків центру "Барабашове", студенти та викладачі ВИШів".

Цього року Інна Чу вітатиме батьків з китайським новим роком через інтернет. У Харкові дівчина вже шостий рік.

Тут навчається в університеті імені В.Н. Каразіна, на філологічному факультеті. Батьки Інни живуть у Пекіні.

До самотніх свят дівчина ніби звикла. Завдяки сучасним технологіям можна спілкуватися щодня. Та згодом зізнається: "Сім'ї немає поряд, отже трошки самотньо".

китайський новий рік Копирайт изображения Фото Антон Авіжас

Без рідних до України приїздять не лише студенти, а й викладачі.

"Минулого року всім колективом хотіли зустріти новий рік у китайському ресторані, - розповідає Лі Чже. - Прийшли, а він виявився закритим. Отже, свята не вийшло".

Для чого танцюють леви та дракони

Їх традиційний танок має відлякувати злих духів та приваблювати удачу. Жовті та пухнасті леви з величезними очима - жодне святкування нового року не проходить без цих кицьок. З фігурою одного звіра вправляються двоє людей.

"Там є елементи бойових китайських мистецтв. Повторити це доволі складно. І ще оченятами потрібно моргати, вибрати руку, якою це робити", - розповідає аніматор Анна Замахаєва.

китайський новий рік Копирайт изображения Фото Антон Авіжас

Дівчина вперше танцює у ролі китайського лева. Рухи із колегами вивчала два тижні, все за відео з інтернету. Каже - наочного прикладу не було, отже довелося вправлятися так.

китайський новий рік Копирайт изображения Фото Антон Авіжас

На танок дракона харків'яни витратили трохи більше часу. Для китайців таке дійство - важливий момент святкування. Це створіння символізує силу та гідність та має приносити удачу. У Харкові посеред центрального парку її приваблювала міфічна рептилія завдовжки 14-метрів.

У Китаї таких святкувань на новий рік набагато більше, кажуть викладачі інституту Конфуція у Харкові. Самі ж освітяни новий рік за східним календарем відзначатимуть 7 лютого у Слов'янську.

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