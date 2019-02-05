В яких країнах їдять найбільше м’яса: розповідаємо у графіках

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Можливо, ви чули, що останнім часом все більше людей намагаються їсти менше м'яса або ж взагалі від нього відмовляються.

Часто це стає наслідком бажання стати здоровішими, зменшити негативний вплив на навколишнє середовище чи потурбуватися про тварин.

Третина британців заявляють, що взагалі припинили їсти м'ясо або стали їсти його менше. Водночас у США про це ж заявляють дві третини опитаних.

Така тенденція - наслідок ініціатив, подібних до Meat-Free Mondays ("Понеділки без м'яса) і Veganuary ("Веганський січень"). До того ж на екрани час від часу виходять документальні фільми про переваги, які дає відмова від споживання м'яса.

Та чи дійсно можна говорити про якісь реальні зміни?

Зростання доходів

Про що ми можемо говорити напевне, так це про те, що впродовж останніх 50 років рівень споживання м'яса у світі сильно зріс.

Сьогодні об'єми м'ясовиробництва майже в п'ять разів більші, аніж на початку 1960-х. Тоді вироблялося близько 70 тонн м'яса, сьогодні - понад 330 тонн.

Одна з причин - велика кількість людей, яких треба нагодувати.

За той же період населення планети зросло більше, ніж вдвічі. На початку 1960-х нас було близько 3 мільярдів, сьогодні - 7,6 мільярда.

Проте хоч цей фактор і має значення, він все ж не пояснює п'ятикратне зростання виробництва м'яса. Тут є й інші причини. Одна з них - зростання доходів.

В усьому світі люди стали багатшими: середній річний дохід за 50 років зріс більш як утричі.

Коли ми порівнюємо споживання у різних країнах, то бачимо: чим багатшими ми стаємо, тим більше м'яса споживаємо.

Таким чином у світі не просто стало більше людей, а й більше тих, хто може дозволити собі купувати м'ясо.

Хто їсть найбільше м'яса?

Ми бачимо чіткий взаємозв'язок між достатком і моделями споживання м'яса в усьому світі.

У 2013 році рейтинг країн з найбільшим споживанням м'яса очолювали США і Австралія. В цих країнах, а також в Аргентині і Новій Зеландії, на одну людину припадає понад 100 кілограмів м'яса на рік. Це приблизний еквівалент 50 курок.

Високий рівень споживання м'яса зафіксований майже в усіх західних країнах. У більшості з них на одну людину припадає від 80 до 90 кілограмів.

В кінці цього ж рейтингу ми бачимо чимало найбідніших країн світу: тут їдять дуже мало м'яса. Середньостатистичний житель Ефіопії споживає всього 7 кілограмів на рік, Нігерії - 9 кілограмів. Для цих країн м'ясо все ще залишається товаром категорії "люкс".

Варто розуміти, що наведені цифри виведені з загальної кількості м'яса, доступного у країні, і тому в розрахунку на одну особу є трохи перебільшеними: в реальності жителі усіх вказаних країн споживають дещо менше м'яса. Втім, загальну картину цей рейтинг все ж дає.

Попит на м'ясо стимулюють країни з середнім рівнем доходів населення

Зрозуміло, що найбагатші країни споживають багато м'яса, найбідніші - мало.

Проте така ж картину можна було спостерігати і 100, і 200 років тому. То що ж змінилося за 50 років, коли ми різко почали їсти більше м'яса?

Багато в чому причиною цієї тенденції є збільшення кількості країн з середнім рівнем доходів населення.

У країнах, що швидко розвиваються - таких як Китай чи Бразилія, - спостерігається значний економічний розвиток і зростання рівня споживання м'яса.

Скажімо, в Кенії споживання м'яса з 1960-х років майже не змінилося. Водночас в Китаї цей показник зріс з 5 кілограмів на рік до 60. Схожа ситуація у Бразилії.

Єдине виключення з цього правила - Індія, де рівень споживання м'ясопродуктів майже не змінився. Сьогодні на одну особу в цій країні припадає 4 кг м'яса на рік.

Споживання м'яса на Заході падає?

Чимало людей в Європі і Північній Америці кажуть, що намагаються їсти менше м'яса. Та чи змінює це ситуацію? Якщо вірити статистиці, то не зовсім.

Останні дані Міністерства сільського господарства демонструють, що споживання м'яса на душу населення впродовж кількох останніх років лише зростає.

Нам може здаватися, що м'ясо в США стає менш популярним, проте у 2018 показник його споживання виявився одним з найбільших за кілька десятиліть.

Така ж ситуація - з країнами ЄС.

Водночас дещо змінюються види м'яса, які ми найчастіше споживаємо. Ми їмо менше червоного м'яса і більше м'яса птиці.

М'ясо - це корисно?

М'ясо може бути корисним: в разі обмеженого вживання воно може чинити позитивний вплив на здоров'я людей. Проте в багатьох країнах звички споживання м'яса виходять далеко за рамки основних переваг, які воно може дати.

М'ясо може бути небезпечним. Дослідники знаходять зв'язок між зловживанням червоного м'яса і розвитком серцево-судинних захворювань і деяких видів раку.

Заміна червоного м'яса на курятину чи бекон може мати дуже позитивні наслідки для вашого здоров'я.

Ця ж заміна також покращить ситуацію з захистом навколишнього середовища. У порівнянні з розведенням курей, розведення корів для виробництва яловичини чинить в 3-10 разів більш негативний вплив на землекористування, наявність водних ресурсів та викиди парникових газів. Свинина знаходиться десь між ними.

Аби зробити споживання м'яса у світі більш збалансованим, доведеться багато чого змінити. По суті, м'ясо знову має стати розкішшю.

Цей аналіз був замовлений BBC в експертки, яка працюєвнауковій організації.

Ханна Річчі - наукова співробітницядослідницького підрозділу Oxford Martin в Оксфордському університеті, і зараз працює дослідницею на OurWorldinData.org. Це спільний проект між Oxford Martin і некомерційною організацією Global Change Data Lab, яка має на меті представити дослідження про зміни у світі, використовуючи інтерактивні візуалізації.

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