Уляні Супрун заборонили працювати. Чому та що це означає?

Окружний адміністративний суд міста Києва заборонив в.о. Міністра охорони здоров'я України Уляні Супрун працювати на посаді. Відповіде рішення суд ухвалив в межах розгляду позову Ігоря Мосійчука.

Таким чином суд частково задовольнив заяву народного депутата.

Текст ухвали на своїй сторінці у Facebook виклав лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

В тексті ухвали йдеться про те, що Уляні Супрун забороняють "вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я України".

Ухвала суду, згідно із законом, набуває чинності сьогодні та діятиме до 5 лютого 2022 року.

В Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що про ухвалу дізналися з повідомлень ЗМІ та наразі працюють з юристами.

Спершу рішення Окружного адміністративного суду в МОЗі назвали "безпрецедентно безвідповідальним та зробленим нашвидкуруч", а також таким, що "паралізує роботу Уряду України та Міністерства охорони здоров'я", проте згодом прибрали цей текст з сайту Міністерства.

Мосійчук проти Супрун?

Депутат Радикальної партії Ігор Мосійчук подав два позови до суду на Уляну Супрун у січні.

Зокрема, він звинуватив в.о. Міністра охорони здоров'я у тому, що вона некомпетентна для того, щоб обіймати свою посаду.

Цей позов пані Супрун назвала "черговою атакою на трансформацію системи охорони здоров'я. Дуже небезпечною атакою на всі зміни, які наша команда втілила за останній час".

Судове засідання Окружного адміністративного суду міста Києва призначене на 15 лютого.

Що кажуть юристи?

Як пояснив в коментарі BBC News Україна старший партнер юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Роман Марченко, Окружний адміністративний суд Києва дійсно має право забезпечити позов Ігоря Мосійчука та зупинити повноваження виконувачки обов'язків Міністра охорони здоров'я.

Ухвала є обов'язковою до виконання з моменту її оприлюднення, тобто, від сьогодні.

Ухвала діятиме до моменту її скасування, а таке може відбутися у двох випадках: якщо сам окружний суд визначить, що в ній більше немає потреби, або у разі апеляційної скарги, яку може подати Уляна Супрун, - пояснив Роман Марченко.

Невиконання рішення суду тягне за собою кримінальну відповідальність.

У разі, якщо Супрун підпише розпорядчий акт на посаді керівника міністерства проти неї можуть порушити кримінальне провадження за статтею про невиконання судового рішення.

Ухвалу суду прокоментував заступник Міністра юстиції України Сергій Петухов.

"Є судові рішення, несправедливість і упередженість яких очевидна будь-якій людині. Такі рішення суспільство не сприйме, навіть якщо їх можна обґрунтувати формальною юридичною нормою", - написав пан Петухов.

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