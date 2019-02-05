Як вчасно виявити рак? Перші тривожні ознаки
Строго кажучи, такої хвороби як "рак" не існує. Цим терміном описується понад 200 різних захворювань, при яких звичайні клітини починають ненормально розмножуватися, формують швидко зростаючу пухлину і можуть заражати сусідні органи.
Незважаючи на те, що рівень смертності від раку падає вже чверть століття, онкологічні захворювання залишаються однією з головних причин смерті в усьому світі.
Поки ви читали цей текст, рак вже встиг забрати кілька життів.
Жертви раку у 2018 році
19,6 млн
померлих у світі
1/6
усіх зареєстрованих смертей
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26300 життів забирає рак щодня
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1095 щогодини
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18 щохвилини
У 2018 року рак діагностовали майже у 18 млн осіб. З них майже в 5 млн випадків хворобу можна було виявити на більш ранній стадії - тобто, раніше почати лікування і зробити його ефективнішим.
"Ми хочемо, щоб люди знали: багато видів раку піддаються лікуванню і навіть повністю виліковні, особливо якщо якомога раніше виявити хворобу і почати терапію", - підкреслює голова Союзу за міжнародний контроль над раком Кері Адамс.
Наприклад, якщо рак шийки матки діагностований на пізній стадії, шанси пацієнтки прожити ще п'ять років не перевищують 15%. Проте якщо хворобу виявити вчасно, цей показник підвищується до 93%.
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Саме тому важливо регулярно проходити обстеження. Хоча в Британії, наприклад, судячи з опитувань, кожен четвертий пацієнт не хоче йти до лікаря лише тому, що боїться почути страшний діагноз.
Осередок захворювання може розташовуватися в будь-якому органі й набувати різних форм. Однак є деякі симптоми і тривожні ознаки, помітивши які, варто якомога швидше звернутися до лікаря.
Приводи для занепокоєння:
Незвичайні вузлики тканини, здуття та припухлості. Треба пам'ятати, що ракові пухлини часто бувають безболісними, особливо на ранніх етапах захворювання. Особливу увагу потрібно звертати на шию, яєчка у чоловіків і молочні залози у жінок і також на пахвові западини.
Затяжний кашель, задишка або труднощі при ковтанні.
Зміни в звичній роботі кишківника. Раптово почалися запори або, навпаки, часті напади діареї - особливо якщо у випорожненні можна помітити сліди крові.
Несподівані кровотечі - включаючи невеликі виділення крові з піхви, прямої кишки, включення крові в сечі або мокроті при кашлі.
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Безпричинна втрата ваги. Якщо ви несподівано для себе помітно схудли за відносно невеликий період часу (близько пари місяців), - це привід для занепокоєння і походу до лікаря. Крім раку, різка втрата ваги може сигналізувати про серйозне порушення роботи щитоподібної залози або розвитку діабету.
Хронічна втома і катастрофічна нестача енергії на звичні речі - попри нормальний здоровий сон. Зазвичай, якщо причина хронічної втоми в початку ракового захворювання, то у пацієнта проявляються й інші симптоми.
Незрозумілий біль - будь-якого характеру і періодичності: як гострі напади, так і тупий; як хронічний, так і періодичний.
Поява нових родимок або трансформація вже існуючих: зміни розміру, форми або кольору; затвердіння поверхні родимої плями або будь-які виділення.
Проблеми при сечовипусканні, в тому числі частіші або гостріші позиви, а також труднощі або біль в процесі.
Незвичайні зміни грудей. Приводом для занепокоєння може бути несподівана зміна розміру або форми грудних залоз, а також зміни відчуттів при дотику, в тому числі до шкіри грудей, або болю.
Втрата апетиту. Якщо у вас надовго притупилося почуття голоду, і ви стали їсти менше, ніж зазвичай, це теж тривожний сигнал, навіть якщо у вас відсутні інші симптоми.
Незагойна виразка або інша рана - особливо в роті.
Хронічна печія або інші регулярні розлади травлення - нудота, блювота, здуття живота та інші.
Рясне потовиділення в нічний час.
Як знизити ризик раку
Поява раку може бути спровокована як генетичною схильністю, так і зовнішніми чинниками - в тому числі іонізуючим випромінюванням, речовинами-канцерогенами (наприклад, азбестом або миш'яком) або хвороботворними організмами.
Повністю захиститися від раку неможливо, проте можна суттєво знизити ризик онкологічних захворювань. Для цього експерти ВООЗ дають п'ять порад.
Уникайте куріння і тютюнового диму. Попередження, написані великими літерами на сигаретних пачках, з'явилися там не просто так. Паління або жування тютюну може стати причиною не тільки раку легенів, але і раку гортані, простати, підшлункової залози, нирок, сечового міхура та інших органів.
Безпечний секс і медичні процедури. Віруси, які можуть збільшувати ризик розвитку деяких видів раку, передаються статевим шляхом, а також через кров - наприклад, при використанні загальних голок або медичних інструментів багаторазового використання.
Регулярно проходьте перевірку. В ідеалі повний профілактичний огляд у лікаря потрібно проходити кожні півроку.
Вакцинуйтеся. За невелику плату або навіть безкоштовно можна зробити щеплення від гепатиту, вірусу папіломи людини й інших захворювань, що також суттєво знизить ризик виникнення деяких видів раку.
Здорова дієта і активний спосіб життя. Збалансований раціон з великою кількістю овочів і фруктів, хороший режим сну і хоча б невеликі регулярні фізичні навантаження допоможуть вам підвищити імунітет і уникнути безлічі хвороб - в тому числі й раку.
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