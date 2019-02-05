Як вчасно виявити рак? Перші тривожні ознаки

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Строго кажучи, такої хвороби як "рак" не існує. Цим терміном описується понад 200 різних захворювань, при яких звичайні клітини починають ненормально розмножуватися, формують швидко зростаючу пухлину і можуть заражати сусідні органи.

Незважаючи на те, що рівень смертності від раку падає вже чверть століття, онкологічні захворювання залишаються однією з головних причин смерті в усьому світі.

Поки ви читали цей текст, рак вже встиг забрати кілька життів.

Жертви раку у 2018 році 19,6 млн померлих у світі 1/6 усіх зареєстрованих смертей 26300 життів забирає рак щодня

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У 2018 року рак діагностовали майже у 18 млн осіб. З них майже в 5 млн випадків хворобу можна було виявити на більш ранній стадії - тобто, раніше почати лікування і зробити його ефективнішим.

"Ми хочемо, щоб люди знали: багато видів раку піддаються лікуванню і навіть повністю виліковні, особливо якщо якомога раніше виявити хворобу і почати терапію", - підкреслює голова Союзу за міжнародний контроль над раком Кері Адамс.

Наприклад, якщо рак шийки матки діагностований на пізній стадії, шанси пацієнтки прожити ще п'ять років не перевищують 15%. Проте якщо хворобу виявити вчасно, цей показник підвищується до 93%.

Саме тому важливо регулярно проходити обстеження. Хоча в Британії, наприклад, судячи з опитувань, кожен четвертий пацієнт не хоче йти до лікаря лише тому, що боїться почути страшний діагноз.

Осередок захворювання може розташовуватися в будь-якому органі й набувати різних форм. Однак є деякі симптоми і тривожні ознаки, помітивши які, варто якомога швидше звернутися до лікаря.

Приводи для занепокоєння:

Незвичайні вузлики тканини, здуття та припухлості. Треба пам'ятати, що ракові пухлини часто бувають безболісними, особливо на ранніх етапах захворювання. Особливу увагу потрібно звертати на шию, яєчка у чоловіків і молочні залози у жінок і також на пахвові западини.

Затяжний кашель, задишка або труднощі при ковтанні.

Зміни в звичній роботі кишківника. Раптово почалися запори або, навпаки, часті напади діареї - особливо якщо у випорожненні можна помітити сліди крові.

Несподівані кровотечі - включаючи невеликі виділення крові з піхви, прямої кишки, включення крові в сечі або мокроті при кашлі.

Безпричинна втрата ваги. Якщо ви несподівано для себе помітно схудли за відносно невеликий період часу (близько пари місяців), - це привід для занепокоєння і походу до лікаря. Крім раку, різка втрата ваги може сигналізувати про серйозне порушення роботи щитоподібної залози або розвитку діабету.

Хронічна втома і катастрофічна нестача енергії на звичні речі - попри нормальний здоровий сон. Зазвичай, якщо причина хронічної втоми в початку ракового захворювання, то у пацієнта проявляються й інші симптоми.

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Незрозумілий біль - будь-якого характеру і періодичності: як гострі напади, так і тупий; як хронічний, так і періодичний.

Поява нових родимок або трансформація вже існуючих: зміни розміру, форми або кольору; затвердіння поверхні родимої плями або будь-які виділення.

Проблеми при сечовипусканні, в тому числі частіші або гостріші позиви, а також труднощі або біль в процесі.

Незвичайні зміни грудей. Приводом для занепокоєння може бути несподівана зміна розміру або форми грудних залоз, а також зміни відчуттів при дотику, в тому числі до шкіри грудей, або болю.

Втрата апетиту. Якщо у вас надовго притупилося почуття голоду, і ви стали їсти менше, ніж зазвичай, це теж тривожний сигнал, навіть якщо у вас відсутні інші симптоми.

Незагойна виразка або інша рана - особливо в роті.

Хронічна печія або інші регулярні розлади травлення - нудота, блювота, здуття живота та інші.

Рясне потовиділення в нічний час.

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Як знизити ризик раку

Поява раку може бути спровокована як генетичною схильністю, так і зовнішніми чинниками - в тому числі іонізуючим випромінюванням, речовинами-канцерогенами (наприклад, азбестом або миш'яком) або хвороботворними організмами.

Повністю захиститися від раку неможливо, проте можна суттєво знизити ризик онкологічних захворювань. Для цього експерти ВООЗ дають п'ять порад.

Уникайте куріння і тютюнового диму. Попередження, написані великими літерами на сигаретних пачках, з'явилися там не просто так. Паління або жування тютюну може стати причиною не тільки раку легенів, але і раку гортані, простати, підшлункової залози, нирок, сечового міхура та інших органів.

Безпечний секс і медичні процедури. Віруси, які можуть збільшувати ризик розвитку деяких видів раку, передаються статевим шляхом, а також через кров - наприклад, при використанні загальних голок або медичних інструментів багаторазового використання.

Регулярно проходьте перевірку. В ідеалі повний профілактичний огляд у лікаря потрібно проходити кожні півроку.

Вакцинуйтеся. За невелику плату або навіть безкоштовно можна зробити щеплення від гепатиту, вірусу папіломи людини й інших захворювань, що також суттєво знизить ризик виникнення деяких видів раку.

Здорова дієта і активний спосіб життя. Збалансований раціон з великою кількістю овочів і фруктів, хороший режим сну і хоча б невеликі регулярні фізичні навантаження допоможуть вам підвищити імунітет і уникнути безлічі хвороб - в тому числі й раку.

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