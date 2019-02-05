Китайський Новий рік: як зустрічає світ - у фото

Більше мільярда людей у всьому світі почали святкування Нового року за місячним календарем, зустрічаючи початок року Свині.
У Китаї це означає, що мільйони людей поїхали до своїх рідних міст у рамках найбільшої щорічної міграції людей.
Також відомий як Весняний фестиваль, Новий рік за місячним календарем з пишнотою відзначають в азійських країнах.
Феєрверки, святкові костюми, червоні ліхтарі та багаті застілля - ось як відзначатимуть цю подію.
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