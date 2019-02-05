Китайський Новий рік: як зустрічає світ - у фото

Копирайт изображения China News Service

Більше мільярда людей у всьому світі почали святкування Нового року за місячним календарем, зустрічаючи початок року Свині.

У Китаї це означає, що мільйони людей поїхали до своїх рідних міст у рамках найбільшої щорічної міграції людей.

Також відомий як Весняний фестиваль, Новий рік за місячним календарем з пишнотою відзначають в азійських країнах.

Феєрверки, святкові костюми, червоні ліхтарі та багаті застілля - ось як відзначатимуть цю подію.

Копирайт изображения EPA Image caption У Бангкоку артисти вдягалися у костюми свиней, аби відсвяткувати Новий рік за місячним календарем

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Образ свині стане центральним для цьогорічного святкування

Копирайт изображения EPA Image caption У Храмі Неба в Пекіні, артисти проводять репетицію імператорського ритуалу принесення жертви Землі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Готуючись до свята, китайці масово ходять на закупи

Копирайт изображения Reuters Image caption Щороку мільйони людей рушають у подорож задля возз'єднання з родиною

Копирайт изображения Getty Images Image caption Подорож може тривати годинами або навіть днями, у переповнених поїздах або перевантаженими дорогами

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вогняні шоу є незмінним атрибутом святкувань, як і танці

Копирайт изображения EPA Image caption До свята багато відомих будівель, таких як Сіднейський оперний театр, освітлять червоними вогнями, аби відзначити прихід нового року

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Тим часом у Манілі діти виконують ліонг, також відомий як танок дракона, використовуючи саморобні реквізити

Копирайт изображения EPA Image caption А ось група вже професійних артистів виконує танок дракона у храмі на індонезійському острові Балі

Копирайт изображения AFP Image caption Свиней зараз багато й у Хошиміні, В'єтнам

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Цю інсталяцію під назвою "Золотий рік" створили американські майстри у торговому центрі Гонконгу

Копирайт изображения EPA Image caption У рамках святкувань, віряни збираються у храмах, як, наприклад, у китайському кварталі Бангкока

Копирайт изображения Getty Images Image caption У деяких пекінських храмах не вистачає місця, аби розмістити усіх відвідувачів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Готуються до свята й у Діснейленді у Шанхаї

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