Китайський Новий рік: як зустрічає світ - у фото

  • 5 лютого 2019
Люди й костюмах Копирайт изображения China News Service

Більше мільярда людей у всьому світі почали святкування Нового року за місячним календарем, зустрічаючи початок року Свині.

У Китаї це означає, що мільйони людей поїхали до своїх рідних міст у рамках найбільшої щорічної міграції людей.

Також відомий як Весняний фестиваль, Новий рік за місячним календарем з пишнотою відзначають в азійських країнах.

Феєрверки, святкові костюми, червоні ліхтарі та багаті застілля - ось як відзначатимуть цю подію.

Парад до святкування Копирайт изображения EPA
Image caption У Бангкоку артисти вдягалися у костюми свиней, аби відсвяткувати Новий рік за місячним календарем
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Інсталяція зі свині Копирайт изображения AFP/Getty
Image caption Образ свині стане центральним для цьогорічного святкування
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Актори у костюмах Копирайт изображения EPA
Image caption У Храмі Неба в Пекіні, артисти проводять репетицію імператорського ритуалу принесення жертви Землі
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Закупи Копирайт изображения Getty Images
Image caption Готуючись до свята, китайці масово ходять на закупи
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Переповнена станція Копирайт изображения Reuters
Image caption Щороку мільйони людей рушають у подорож задля возз'єднання з родиною
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Корки на дорозі Копирайт изображения Getty Images
Image caption Подорож може тривати годинами або навіть днями, у переповнених поїздах або перевантаженими дорогами
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Танок дракона Копирайт изображения Getty Images
Image caption Вогняні шоу є незмінним атрибутом святкувань, як і танці
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Сіднейська опера Копирайт изображения EPA
Image caption До свята багато відомих будівель, таких як Сіднейський оперний театр, освітлять червоними вогнями, аби відзначити прихід нового року
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Діти у Манілі Копирайт изображения AFP/Getty
Image caption Тим часом у Манілі діти виконують ліонг, також відомий як танок дракона, використовуючи саморобні реквізити
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Танцівники Копирайт изображения EPA
Image caption А ось група вже професійних артистів виконує танок дракона у храмі на індонезійському острові Балі
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Свиней зараз багато і у Хошиміні, В'єтнам Копирайт изображения AFP
Image caption Свиней зараз багато й у Хошиміні, В'єтнам
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Інсталяція Золотий рік Копирайт изображения AFP/Getty
Image caption Цю інсталяцію під назвою "Золотий рік" створили американські майстри у торговому центрі Гонконгу
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Віряни у Бангкоку Копирайт изображения EPA
Image caption У рамках святкувань, віряни збираються у храмах, як, наприклад, у китайському кварталі Бангкока
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Храм у Пекіні Копирайт изображения Getty Images
Image caption У деяких пекінських храмах не вистачає місця, аби розмістити усіх відвідувачів
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Діснейленд Копирайт изображения Getty Images
Image caption Готуються до свята й у Діснейленді у Шанхаї

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