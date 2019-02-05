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У вівторок Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.

Рішення ухвалили у рамках розгляду позову депутата від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука.

Це активно обговорюють у соціальних мережах. Багато хто говорить про підтримку пані Супрун, навіть створили відповідну рамку для профілю, а також цікавиться історією суду, який виніс рішення щодо неї. Інші вважають це шансом призначити не в. о., а повноцінного міністра.

"Хто завтра?"

Журналістка та експерт з комунікацій Зоя Казанжи написала у Facebook: "Я абсолютно і безумовно на боці Уляни Супрун в цій ситуації абсурду і підлості".

"Я знаю, як від неї ковбасить чиновників від медицини. Я знаю, як фармакологічні компанії корумпують уряди країн. Я знаю, як продажні суди стають на бік звільнених ректорів медичних вишів", - зазначила пані Казанжи.

Керівниця піар-агенції "Гресь Тодорчук" Ярослава Гресь написала, що "відсторонення Уляни Супрун - це перемога минулого над майбутнім і мовчати не можна".

За її словами, "до команди міністра охорони здоров'я є питання". Але це нормально, тому що "суспільство повинно критикувати й контролювати владу".

"У той же час, неможливо ігнорувати досягнення Супрун, її здоровий підхід і головне - кількість корупційних схем, які вона зруйнувала", - написала пані Гресь.

Журналістка Катерина П'єшко взагалі запитує, чи вплине ця ситуація на рейтинг Петра Порошенка.

Андрій Яніцький проводить паралель між рішення щодо пані Супрун та звільненням Зураба Аласанії й запитує: "Хто завтра? Нефьодов?"

Сам заступник міністра економіки Максим Нефьодов, який раніше публічно підтримав пані Супрун, у коментарях написав, що стосовно нього "скоро буде припис".

Міністр фінансів Оксана Маркарова на це відповіла: "Якщо припис від НАЗК, то ти не один)".

Експерт з комунікацій Роксолана Авраменко наводить приклад змін у сфері охорони здоров'я та відзначає: "я не уявляю, хто замість неї може ще лупати цю скалу".

Також у Facebook чотири громадські організації організували подію під назвою "25 млн українців викликають до суду разом з Уляною Супрун".

Це такі організації як: "100% життя - Мережа ЛЖВ", "Платформа здоров'я", "Пацієнти України" та "Батьки за вакцинацію".

Організатори вважають, що позов щодо Уляни Супрун стосується кожного з 25 мільйонів українців, які підписали декларацію із сімейним лікарем і підтримали реформу медицини.

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Міністр закордонних справ Павло Клімкін висловив підтримку Уляні Супрун і додав, що рішення "відкриває скриню Пандори".

"Уявіть, що зараз почнеться, якщо ми будемо аналізувати кроки та рішення всіх в.о.? Так можна далеко зайти", - написав він.

Антон Ходза прокоментував ситуацію так.

Судова реформа?

Спільнота Prosud у Facebook написала, що ухвалу про відсторонення пані Супрун ухвалив той самий суддя Окружного адмінсуду, який раніше "визнавав незаконним призначення директора НАБУ Артема Ситника".

За їх словами, саме цей суддя "не побачив нічого страшного в "соціальній рекламі" генерального прокурора Юрія Луценка, яка минулого року звучала з усіх радіоканалів", відмовивши у визнанні її незаконною.

Голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін написав, що цей же "реформований" суд свого часу "повернув на посаду Насірова".

Він також допустив, що 15 лютого суд може взагалі зняти пані Супрун з посади.

Пан Шабунін додав: "Петре Олексійовичу, не стримуйте себе. Давайте вже з тою Супрун, як з Саакашвілі: мішок на голову і в літак. Те, що ви зараз робити руками ОАСК (Окружного адмінсуду) по-суті - те саме".

Журналістка Тетяна Ніколаєнко вважає, що тепер Петро Порошенко "може героїчно ліквідувати суд, який давно пора ліквідувати".

"Шанс призначити міністра"

Лікар та екс-ректор НМУ Катерина Амосова у дописі "Тест "на Супрун" для Парламенту" відзначає, що рішення суду "є нагодою припинити лукавство і спекуляції та виконати норми Конституції, а саме - до кінця нинішнього сесійного тижня поставити кандидатуру Супрун чи не Супрун на голосування в залі ВР".

За її словами, це останній шанс для українського народу отримати справжнього міністра до наступних парламентських виборів.

А ось політтехнолог Олег Постернак написав, що підтримує відсторонення пані Супрун.

Користувач Юрій Андрєєв прокоментував подію так: "День хороших новин)))".