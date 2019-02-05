Чи хочуть ЗМІ чесно висвітлювати вибори?

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Рух "Медіа за усвідомлений вибір", який презентували у Києві, має на меті об'єднати засоби масової інформації, які прагнуть подавати якісну, збалансовану та об'єктивну інформацію, відмовляються від чорного піару і поважають право людей на отримання такої інформації.

Однак не всі українські ЗМІ поспішають приєднатися до цього руху, який ініціювали громадські організації "Детектор медіа" та Інститут масової інформації. Чому - розбиралася BBC News Україна.

Для кого це актуально?

Одна із авторів меморандуму, керівник громадської організації "Детектор медіа" Наталія Лигачова закликає підписувати меморандум тих, хто поділяє ті ж самі цінності, що й організатори руху.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Наталія Лигачова закликає підписувати меморандум тих, хто поділяє ті ж самі цінності, що й організатори руху

"Нас запитують, а навіщо підписуватися під документом, який закликає дотримуватися стандартів, якщо ми і так їх дотримуємося. Суть нашої ініціативи в тому, щоб об'єднатися. Ми хочемо об'єднати тих, хто прагне працювати якісно. І в цьому немає нічого нового, це світовий тренд - ЗМІ об'єднуються задля того, щоби давати якісну, перевірену, об'єктивну інформацію і задля того, аби люди мали право отримувати таку інформацію", - сказала вона.

Це особливо важливо під час виборів, наголосила Наталія Лигачова, коли проти якісних ЗМІ працюють нові технології.

Голова ГО "Детектор медіа" сподівається, що рух поширюватиметься серед багатьох ЗМІ, однак визнає, що не все так просто.

"Ми вели перемовини з двома інформаційними каналами та однією великою телегрупою. Хтось з них відмовився з цілком зрозумілих причин: вони почали розміщувати, наприклад, чорний піар. Хтось поки що вирішив не поспішати, проконсультуватися з юристами тощо. І це зрозуміло: адже за телеканалами стежить регулятор, вони охоплюють велику аудиторію, й кожен іхній крок має бути ретельно виважений", - каже Наталія Лигачова у коментарі ВВС News Україна.

Водночас, співрозмовники ВВС News Україна висловлюють сумніви стосовно ефективності Руху.

На думку керівника телеканалу "Громадське" Наталки Гуменюк, цей меморандум актуальний передусім для медіа, які "мають якісь проблеми", однак саме ці проблеми і можуть завадити виконувати умови меморандуму.

Ще є власник...

"Я не розумію, як олігархічні ЗМІ це виконуватимуть, адже у них є власник і своя редакційна політика. Якщо вони приєднаються до меморандуму і не змінять свою редакційну політику - це буде фікцією", - каже вона.

"Я вважаю, що підписання будь-якого документа не втримає від тих чи інших дій будь-якого керівника, будь-якого медіа", - говорить керівник холдингу "24" Роман Андрейко.

"Ми ніколи не "джинсували", у нас немає чорного піару. Це - наша основа, гігієна професії, це наша історія - робити якісну журналістику", - каже Наталка Гуменюк.

"Я - за чесні вибори. Журналісти в моїй редакції кажуть, що жодної цензури у нас немає. Ми і так дотримуємося всіх стандартів для чесного висвітлення виборів", - говорить керівник "24 каналу" Роман Андрейко.

"Ми вітаємо цю ініціативу. Однак ми і без неї намагаємося бути акуратними, віримо в демократію, підтримуємо якісну дискусію. Ми - за кампанію зі змістом, що ми і проілюстрували в нашому проекті "Нові лідери", яким ми пишаємося. Я в принципі вітав би дебати", - заявив BBC News Україна керівник телеканалу ICTV Олександр Богуцький.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Олександр Богуцький каже, що вітає ініціативу щодо руху, однак намагається "бути акуратним"

Відоме онлайн-видання "Українська правда" приєднуватися до меморандуму не має наміру.

"Ми 19 років не публікуємо "чорнуху" і "джинсу" і не збираємося змінювати свої плани. Не бачу сенсу окремо підписувати документ про це. Ми в УП не орієнтуємося на рекомендації так званих "вотчдогів". Особисто я, як редактор, не вважаю, що такі організації можуть ініціювати будь-які об'єднання ЗМІ", - каже керівник інтернет-видання "Українська правда" Олена Притула.

"Досвід спілкування з ними показав, що вони не розуміють щоденну практику ЗМІ і займаються освоєнням грантів. Остання ситуація довкола Зураба Аласанії також показала, що адміністрація теперішнього президента використовує "Детектор медіа" як кишеньковий ресурс. Останніми роками "вотчдоги" міцно стоять на позиціях влади. Ми, журналісти, не можемо розраховувати на їхню підтримку. Тому я не бачу УП в одному списку з ІМІ і "Детектором", - додала вона у коментарі ВВС News Україна.

На ці слова пані Притули Наталія Лигачова відповіла так: "На жаль, інколи навіть дуже авторитетні і відомі люди говорять дурниці. Я не вважаю за потрібне ці дурниці коментувати".

В прес-службі адміністрації президента, відповідаючи на запит ВВС News Україна, спростували заяви про "кишенькові ресурси", наголосивши на рівному ставленні до усіх медіа. "Адміністрація президента оперативно відповідає на усі інформаційні запити і днями надала відповідь на запит "Української правди" на їхній запит про фінансування передвиборчої кампанії", - зазначили у прес-службі.

Презентуючи рух "Медіа за усвідомлений вибір", Наталія Лигачова наголосила, що він не фінансуватиметься грантами, у той же час повідомила, що дослідження і моніторинг проводитимуться за грантові кошти, але так відбувалося і раніше, оскільки це один із видів діяльності "Детектора медіа".

А судді хто?

Хто визначатиме, наскільки сумлінно ЗМІ, що підписали меморандум, дотримуються його умов - ще одне питання, яке цікавить медіа-менеджерів перед тим, як до нього долучатися.

"Чи приєднаємося ми - буде залежати від того, хто оцінюватиме ЗМІ. Важливо, щоб в складі експертної групи були люди, рівно віддалені від кампанії", - заявив BBC News Україна пан Богуцький. Також він зазначив, що це - перші вибори, коли Верховна Рада не заборонила перевірки ЗМІ під час виборів.

Як оцінюватимуть діяльність медіа, цікавить і Наталку Гуменюк. "Якою буде якісна оцінка діяльності медіа?", - питає вона.

На думку пана Андрейка з "24 каналу", не дуже зрозуміло, як можна дотримуватися умов меморандуму в нинішній політичній ситуації.

"Чи всі кандидати у президенти є реальними політиками? З кількох десятків кандидатів у президенти реальних політиків набереться від сили 5-10. Всі інші - технічні кандидати, створені олігархами чи політтехнологами", - вважає він.

За таких умов, вважає пан Андрейко, давати всім кандидатам однаковий обсяг ефірного часу - нереально.

"Коли в Україні буде політична система, здатна відфільтрувати справжніх кандидатів від гоблінів і тролів, тоді можна буде говорити про рівне представлення кандидатів у ЗМІ, міряти кількість часу в ефірах тощо. Зараз давати однакову кількість часу реальному політику і технічному кандидату - тролю, чиє завдання - підігравати своєму кандидату, - це маячня", - каже він.

Втім, за словами пані Лигачової, положення про членство в Русі та механізм контролю за тим, як учасники будуть виконувати його положення, будуть розроблені незабаром. Також вона обіцяє учасникам руху не лише "батіг", а й "пряник".

"В наших планах - перемовини з Google, щоб він допоміг нашим членам - якісним ЗМІ - підійматися вище у пошукових налаштуваннях, багато хто з нас в контакті з представниками Facebook, тож далі буде... Ми хочемо запропонувати членам МедіаРуху не лише якісь попереджувальні, каральні механізми, а й інструменти заохочення. Щоби всі медіа в Україні побачили: давати якісну інформацію може бути не лише престижно та чесно, а й вигідно", - каже вона.

На момент презентації Руху "Медіа за усвідомлений вибір" до меморандуму приєдналися два телеканали - НТКУ і "5 канал", три загальнонаціональні тижневики ("Дзеркало тижня", "Новое время" і "Український тиждень") та три загальнонаціональні інформагенції (Укрінформ, Інтерфакс і Liga.net). Решта "підписантів" - локальні ЗМІ та громадські організації, а також окремі журналісти.

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