Зеленський: "Я не іграшка і не "план Б" Коломойського"

Копирайт изображения Фейсбук Володимира Зеленського

Володимир Зеленський подав документи до ЦВК 25 січня й відтоді офіційно почав свій похід у політику.

Саме того дня з лідером 95-го кварталу та вже кандидатом у президенти України поспілкувався кореспондент ВВС Джона Фішер.

Що ж розповів Володимир Зеленський про свої враження від політики "в кіно" і реальному житті, "план Б" Коломойського та мирні переговори по Донбасу.

Про "боса Коломойського"

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Володимир Зеленський сказав ВВС, що його похід в політику є його незалежним рішенням.

Він не мій бос, а власник каналу "1+1".

У нас в країні є п'ять олігархічних груп. І всі групи каналів належать великим бізнес-компаніям...

Всі великі підприємства належать олігархічним групам.

Виходить, що ми всі - 40 млн людей в Україні - без принципів, бо працюємо на цих підприємствах? Чи людина, яка працює на тому чи іншому каналі, - без принципів?

Ні, це неправда.

У нас є продакшн, ми виробляємо телевізійну касету. Раніше ми працювали на телеканалі "Інтер". До речі, багато продукту ми виробляємо і для "Нового каналу".

Тобто працюємо для кількох каналів.

Про "Зеленського-іграшку"

Копирайт изображения УНІАН

Я ніяка не іграшка в руках Коломойського, і не був іграшкою в руках жодного олігарха. Коли говорять, що я чиясь іграшка, це неправда. Це роблять ЗМІ, які належать іншим групам.

Вийдіть на вулицю і запитайте у людей, чи вважають вони мене іграшкою в руках Коломойського. Немає такої суспільної думки!

Про те, чи зупинятиме розслідування проти олігархів, зокрема проти Коломойського

Звичайно ні. Всі ми рівні перед законом - чи то звичайна людина, чи то олігарх.

Якщо хтось щось вкрав і це доведено правоохоронними органами, він змушений це повернути. Ніхто ніякі розслідування закривати не буде...

Народ України може бути впевнений, що жодному корупціонеру в Україні нічого не пробачать. Лояльних умов ні для кого не буде…

Про "план Б" для Коломойського

Копирайт изображения УНІАН Image caption Зеленський подавав документи разом з колегами-акторами з "Кварталу"

Я нічий не план. Точніше, Володимир Зеленський - це план Володимира Зеленського і його команди.

Ні Юлії Тимошенко, ні Петра Порошенка - а пишуть вже, що я "кандидат від Порошенка".

Я не хочу когось у чомусь звинувачувати, але я не хочу, щоб моє ім'я стояло поруч з усіма цими прізвищами. Адже виходить, що моє прізвище обливають брудом. А це нечесно.

Бо всі знають, як і де я заробив гроші. Всі знають, що я чесна людина. І для мене сьогодні морально неприємно і принизливо чути все це. Ось і все.

Про зміни за президента Зеленського

Перше, що я запропоную - президент на один строк. Тому що всі наші президенти, приходячи на перший строк, одразу займалися рекламною кампанією другого строку.

Наступне - в одному законі я запропоную зняти недоторканність з президента, депутатів і суддів.

Примітка ВВС:

Всі ці пропозиції потребують змін до конституції, які Верховна Рада має ухвалити 300 голосами. Президент Петро Порошенко вже пропонував зняти недоторканність з депутатів і суддів, зокрема передбачити, щоб депутатський імунітет перестав діяти з 2020 року, тобто для наступного складу парламенту. Ті пропозиції так і не були у сесійній залі парламенту - літом 2018 року Конституційний суд визнав їх конституційними, але з вересня вони перебувають на доопрацюванні у профільному комітеті Ради.

Про "великі Мінські угоди"

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Щодо Росії, яка захопила і окупувала частину України, не можна працювати одними лише Мінськими угодами.

Ми бачимо, що Мінські угоди не працюють, їх треба розширювати, підтягувати більше країн, західних партнерів.

Сідати за великий круглий стіл - мають бути великі Мінські домовленості.

Примітка ВВС:

Окрім тристоронніх переговорів за участі України, Росії та ОБСЄ вже існує і ширший формат Нормандських переговорів, за участі дипломатів і лідерів України, Росії, Франції та Німеччини. Так само існує механізм двосторонніх зустрічей за участі спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера - ідеї про залучення США до "нормандського формату" вже тривалий час озвучуються Києвом.

А відмінність [моєї] політики (від політики Порошенка. - Ред.) у тому, що я вважаю, що всередині країни треба жорстко карати за корупцію, піднімати економіку.

Треба показати всім захопленим територіям, що їх не забули: подивіться, як у нашій частині України ми зростаємо, виходимо на європейський рівень, які західні інвестиції - час вам повертатися додому.

Тобто це комплекс кроків, а не лише Мінські угоди.

І ще один етап - максимально завести сюди західних інвесторів. Чим більше західних гравців сюди зайде, тим важче Росії буде продовжувати ескалацію.

Нарешті, своєю політичною риторикою ми в жодному разі не повинні говорити людям, які перебувають на окупованих територіях: "Ви не українці".

Про Голобородька і реальне життя

Це зовсім різні речі: бути президентом в кіно і у житті.

З моїм персонажем Голобородьком (Головний герой серіалу "Слуга Народу". - Ред.) ми, звичайно ж, різні люди.

Копирайт изображения Фейсбук Володимира Зеленського

Адже у нас і різні професії - там був звичайний вчитель історії, який став президентом випадково. А я - телевізійний менеджер, і я роблю це не випадково, це мій впевнений вибір. Але моральні цінності у мене з цим персонажем співпадають...

Примітка ВВС:

В одному з недавніх інтерв'ю Володимир Зеленський розповідав, що всерйоз задумався про похіду політику десь "рік тому". А серіал "Слуга народу", де вчитель історії Василь Голобородько випадково стає президентом і починає змінювати стару політичну систему, студія "Квартал-95" почала знімати ще у 2015 році.

Про те, чи вдалий час для актора у політиці

Ми ніколи не зрозуміємо, коли нормальний час піти від Середньовіччя і перейти до нормальної моделі європейської демократичної країни. Але чим раніше ми запустимо цю модель, тим краще.

Тоді є шанси в наших людей, які катастрофічно полишають країну... Коли вони їдуть, це ніяк не пов'язано з війною.

Війна - проблема номер один, але нас полишає наше інтелектуальне суспільство - люди з вищою освітою. І з середньою - вже немає рук, щоб відремонтувати крани.

Ми не знаємо, коли закінчиться війна на Донбасі, але хочемо, щоб це сталося якомога раніше.

Перший етап - треба припинити стрілянину будь-яким шляхом. Звичайно, в жодному разі не віддавати щось комусь, а захищати інтереси нашої країни.

Бо це наша країна: Донецьк, Крим. Ми маємо обов'язково повністю повернути всі наші землі.

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