UFW: шкіра, клітинка на інші тренди осені 2019

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В Києві завершився Український тиждень моди, який відкриває світовий фешн-марафон. З 1 по 5 лютого свої колекції показали 50 брендів, провівши 40 показів та 10 презентацій. Дизайнери надихалися брутальними 90-ми, стилем принцеси Діани та традиційними костюмами гуцулів.

Ми виділили шість модних трендів, які будуть популярні найближчої осені та зими.

Клітинка

Картаті принти стануть основним трендом осені. Дрібна чи велика клітинка - не важливо, головне, щоб була природних нейтральних кольорів — від бежевого до темно-синього.

Бренди Poustovit, Flow The Label та Przhonskaya роблять ставку на принтовані тренчі, пальта та сукні.

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Шкіра

Дизайнери не перестають використовувати у своїх колекціях шкіру, як натуральну, так і штучну. Для осінньо-зимового сезону цей матеріал дуже доречний. Лакована чи матова шкіра - обирати вам, але насамперед варто звернути увагу на сукні з цього матеріалу.

Моделі вільного крою є у Poustovit, а варіанти в стилістиці 90-х - у марки Sanna One.

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Неонові кольори

Прийдешня осінь не буде повністю сірою та нейтральною. Українські дизайнери додали у колекції неонові кольори. Вони можуть бути основою образу, наприклад, сукні бренду A/Raise чи лише одним яскравим елементом - як дуті жилетки Yana Chervinska.

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Костюми з чоловічого плеча

Жакети з об'ємними плечима, широкі штани з високою талією, сорочки вільного крою - якщо плануєте покупку брючного костюма, то обирайте модель в стилі power dressing.

Дизайнери брендів Flow The Label, Dafna May та A. M. G. впевнені, що в них жінки виглядають не менш жіночно.

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Паєтки

Додати блиску своєму гардеробу вітчизняні дизайнери пропонують за допомогою паєток та різноманітних кристалів. Найсміливіші можуть обрати сукні повністю вкриті паєтками у Dafna May та Jean Gritsfeld або ж зупинити свій вибір на речах, які лише частково декоровані.

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Вишивка

Традиційна для України вишивка - спосіб додати речам вишуканості. В цьому сезоні шиття гладдю використали бренди Lake Studio та Artemklimchuk, а молодий бренд Arutiunova прикрасив пальта, сукні та блузи вишивкою бісером.

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