UFW: шкіра, клітинка на інші тренди осені 2019

Наталія Чуловська для BBC News Україна
  • 6 лютого 2019
Український тиждень моди Копирайт изображения fashionweek.ua

В Києві завершився Український тиждень моди, який відкриває світовий фешн-марафон. З 1 по 5 лютого свої колекції показали 50 брендів, провівши 40 показів та 10 презентацій. Дизайнери надихалися брутальними 90-ми, стилем принцеси Діани та традиційними костюмами гуцулів.

Ми виділили шість модних трендів, які будуть популярні найближчої осені та зими.

Клітинка

Картаті принти стануть основним трендом осені. Дрібна чи велика клітинка - не важливо, головне, щоб була природних нейтральних кольорів — від бежевого до темно-синього.

Бренди Poustovit, Flow The Label та Przhonskaya роблять ставку на принтовані тренчі, пальта та сукні.

Український тиждень моди Копирайт изображения fashionweek.ua

Шкіра

Дизайнери не перестають використовувати у своїх колекціях шкіру, як натуральну, так і штучну. Для осінньо-зимового сезону цей матеріал дуже доречний. Лакована чи матова шкіра - обирати вам, але насамперед варто звернути увагу на сукні з цього матеріалу.

Моделі вільного крою є у Poustovit, а варіанти в стилістиці 90-х - у марки Sanna One.

Український тиждень моди Копирайт изображения fashionweek.ua

Неонові кольори

Прийдешня осінь не буде повністю сірою та нейтральною. Українські дизайнери додали у колекції неонові кольори. Вони можуть бути основою образу, наприклад, сукні бренду A/Raise чи лише одним яскравим елементом - як дуті жилетки Yana Chervinska.

Український тиждень моди Копирайт изображения fashionweek.ua

Костюми з чоловічого плеча

Жакети з об'ємними плечима, широкі штани з високою талією, сорочки вільного крою - якщо плануєте покупку брючного костюма, то обирайте модель в стилі power dressing.

Дизайнери брендів Flow The Label, Dafna May та A. M. G. впевнені, що в них жінки виглядають не менш жіночно.

Український тиждень моди Копирайт изображения fashionweek.ua

Паєтки

Додати блиску своєму гардеробу вітчизняні дизайнери пропонують за допомогою паєток та різноманітних кристалів. Найсміливіші можуть обрати сукні повністю вкриті паєтками у Dafna May та Jean Gritsfeld або ж зупинити свій вибір на речах, які лише частково декоровані.

Український тиждень моди Копирайт изображения fashionweek.ua

Вишивка

Традиційна для України вишивка - спосіб додати речам вишуканості. В цьому сезоні шиття гладдю використали бренди Lake Studio та Artemklimchuk, а молодий бренд Arutiunova прикрасив пальта, сукні та блузи вишивкою бісером.

Український тиждень моди Копирайт изображения fashionweek.ua

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