Церковний перехід в Антарктиді: як каплиця на "Вернадському" йде до ПЦУ

Копирайт изображения Антон Омельченко

Хвиля переходів релігійних громад від УПЦ Московського патріархату до нової Православної церкви України дісталась і до української антарктичної станції "Академік Вернадський".

Там ще в 2011 році звели капличку - найпівденнішу культову споруду світу, - яка до цього часу офіційно підпорядковується УПЦ Московського патріархату.

Проте керівництво Національного антарктичного наукового центру вже звернулось до предстоятеля ПЦУ Епіфанія з проханням взяти під опіку антарктичну каплицю. Там вже розробляють схему, як все це процедурно оформити.

Перепоною на цьому шляху може стати навіть не звична незгода УПЦ МП з новоствореною автокефальною церквою, а й навіть позиція Вселенського патріархату. Адже у томосі та статуті церкви записано, що ПЦУ має юрисдикцію тільки в межах України.

Антарктична каплиця

Українська наукова станція "Академік Вернадський" існує з 6 лютого 1996 року.

Православну каплицю "Святого Володимира" на ній побудували у 2011 році у часи президентства Віктора Януковича.

Новозбудовану культову споруду тоді освятив архієпископ Львівський та Галицький УПЦ Московського патріархату Августин, який спеціально їздив на станцію.

Копирайт изображения http://2016.upc.lviv.ua Image caption Освячення каплиці в 2011 році

Він опікувався нею усі наступні роки.

У 2011 році прес-служба УПЦ МП повідомляла, що гроші на виготовлення та доставку каплиці на станцію надали благодійні російські православні та наукові фонди, а також директор Національного антарктичного наукового центру.

Спорудженням каплиці займався склад 15-ої антарктичної експедиції, яка тоді перебувала на станції "Академік Вернадський".

Звичайно, постійної релігійної громади на станції немає, адже учасники експедиції перебувають там у порядку ротації.

Як розповів ВВС News Україна нинішній керівник Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий, зазвичай один з учасників експедиції з 2011 року "трохи навчається на своєрідного старосту".

У цій каплиці на православні свята відбуваються служби.

Копирайт изображения http://uac.gov.ua Image caption Капличка на українській станції "Академік Вернадський"

"Присутність таких духовних речей має бути обов'язково навіть серед науковців", - заявив у розмові з ВВС News Україна один з учасників попередніх експедицій Антон Омельченко.

Він стверджує, що капличка відіграє важливе значення у житті експедиції - туди ходять на святкові служби.

"Роль священика у нас виконував лікар. Так погодили, що найближчий до Бога серед нас лікар, як не крути. Він був обізнаний з цими речами", - згадує пан Омельченко.

У нинішній експедиції, яка незабаром повернеться в Україну, капеланом експедиції є метеоролог-озонометрист Олександр Полудень.

Для різдвяного молебню, як повідомляла прес-служба антарктичного центру, експедиції довелось розчистити двометрові снігові замети до неї.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Росія має в Антарктиді цілу церкву і її в 2016 році відвідував патріарх Кирило

Українську каплицю називають найпівденнішою у світі.

На російській станції Беллінсгаузен, яка розташована північніше, з 2004 року діє ціла церква Святої Трійці, яку в 2016 році відвідував патріарх Кирило.

Проблема Константинополя?

Після створення православної церкви України та вручення томосу про автокефалію директор антарктичного центру Євген Дикий повідомив, що звернувся з листом до митрополита Епіфанія щодо опіки ПЦУ над капличкою на "Вернадському".

Проте на заваді такому кроку, окрім можливого протесту УПЦ МП, може стати і Константинополь.

У томосі та статусі ПЦУ чітко вказано, що ця церква має юрисдикцію тільки на території України.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Керівник антарктичного центру Євген Дикий просить ПЦУ взяти опіку над каплицею

Ці норми навіть стали приводом для певних непублічних суперечок між Вселенським патріархатом та новоствореною церквою. Адже в УПЦ Київського патріархату, який увійшов до складу ПЦУ, є десятки парафій за кордоном.

І всі вони, якщо слідувати букві томосу, мають перейти у підпорядкування відповідних єпископів Вселенського патріархату у цих країнах.

Українська антарктична станція не є територією України, тому, теоретично, ПЦУ не може брати над нею свою опіку, щоб не порушити томос.

Хоча Євген Дикий вказує, що станція не є територією жодної іншої держави відповідно до Договору про Антарктику.

"Тому, напевно, тут не може застосовуватись норма про іноземні парафії, які через місцеві єпископати та митрополії мають підпорядковуватись Константинополю", - вважає Євген Дикий.

Копирайт изображения http://uac.gov.ua Image caption Станція "Академік Вернадський"

Співрозмовник ВВС News Україна у Вселенському патріархаті вказує: якщо б територія станції вважалась територією України, то жодних питань би не виникало й каплиця могла б бути під покровом ПЦУ.

Але оскільки Антарктида не може бути територією жодної держави, то її навряд чи можна віднести до якогось єпископа Вселенського патріархату.

"Мудро було б отримати благословення і від митрополита Епіфанія, і від патріарха Варфоломія, адже ж він вважається "Зеленим патріархом", який опікується екологічними питаннями", - припустив співрозмовник у Вселенському патріархаті.

Від УПЦ МП до ПЦУ

Нещодавно почали діяти поправки до законодавства, які уточнюють процедуру переходу парафій до новоствореної ПЦУ - релігійна громада збирається на збори та двома третинами голосів ухвалює рішення.

Після цього реєструються зміни до статуту парафії або реєструється новий статут.

На антарктичній станції постійної релігійної громади й парафії як такої немає.

Копирайт изображения http://2016.upc.lviv.ua Image caption Владика Августин під час проводів експедиції у 2012 році

Як розповів Євген Дикий, лист з його проханням вже зареєстрували в канцелярії Епіфанія й "справа зрушила з місця". Але він визнає, що швидко це не станеться.

"Зараз мова іде про те, як це зробити, а не про те, чи вирішувати питання взагалі", - каже він. У самій церкві якраз з'ясовують спосіб "переходу" каплички, враховуючи нестандартність ситуації.

Пан Дикий стверджує, що УПЦ МП своїх коштів на будівництво каплиці не витрачала, а все зробили руками учасників експедиції.

Митрополит Августин, який освячував каплицю, до ПЦУ не перейшов і переходити не збирається. Зараз він є митрополитом Білоцерківським та Богуславським.

У розмові з ВВС News Україна він розповів, що не тільки освячував каплицю на станції, а й благословляв і проводжав кожну експедицію, за винятком кількох останніх років.

Дії директора наукового антарктичного центру пана Дикого він засуджує.

"Нормально і по-людськи треба було б їм спочатку зустрітись з тими, хто робив каплицю. Я був у тому задіяний. Могли б запросити до кабінету і сказати, що ось така справа, владико", - скаржиться митрополит Августин.

Він каже, що благословляв кожну експедицію, просив когось бути старшим, і це була його духовна опіка. В останні кілька років - просто приходив проводжати.

Копирайт изображения http://2016.upc.lviv.ua Image caption Каплиця в 2011 році

Потім і приходити перестав, щоб не ставити у незручне становище людей, які займаються наукою.

За його словами, один високий керівник з міністерства навіть казав, що не прийде на проводи, якщо буде митрополит Августин.

"Хтось зробив і збудував, а вміють забирати готове", - скаржиться митрополит Августин.

Він каже, що не дуже розуміє, як можна перевести каплицю до ПЦУ і в чому це буде виявлятись.

"Є поняття громади, якої там немає, не будуть же там робити збори з пінгвінами", - жартує митрополит.

Нове освячення?

Натомість Євген Дикий припускає, що каплицю певним чином можуть освятити. І ця процедура може відбутись під час наступної зимівлі, ротація якої незабаром відбудеться.

"Наступну зимівлю очолює відомий львів'янин, патріот України, науковець Ігор Дикий, у якого було дві зимівлі і одну сезонну експедицію", - розповідає директор антарктичного центру, особливо наголошуючи, що є просто однофамільцем науковця.

Жодних деталей, як може відбутись освячення чи переосвячення каплиці і які мають бути процедури, Євген Дикий не знає - чекає роз'яснень від предстоятеля ПЦУ Епіфанія.

Копирайт изображения Антон Омельченко Image caption 20-а українська експедиція на станції "Академік Вернадський"

"Мають дати покрокову інструкцію, щоб все було правильно", - каже Євген Дикий.

Учасник однієї з попередніх експедицій Антон Омельченко згадує, що ніколи не замислювався про приналежність каплички якомусь патріархату й дискусій на цю тему в них не виникало.

"Ми ж патріоти України, то звичайно, я підтримую ідею підпорядкування каплички автокефальній українській церкві. Думаю, так можуть вважати багато колег", - додав він.

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