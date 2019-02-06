Фото: фіналісти премії Sony Photo Awards

  • 6 лютого 2019

Один з найбільших міжнародних фотоконкурсів Sony World Photography Awards назвав фіналістів у номінаціях "Молоді фотографи" і Відкрита категорія". Цього року журі розглянуло 326 тисяч заявок з 195 країн.

Переможців буде оголошено на церемонії вручення нагород у Лондоні 17 квітня.

Ребекка МакКлелланд, голова журі конкурсу в номінаціях "Молоді фотографи" і "Відкрита категорія" сказала: "Я була здивована розмаїттям представлених робіт. Цей конкурс - дуже демократична оцінка фотографії - від традиційних до нових тенденцій. У всіх жанрах: від природи до моди".

Реакція дівчат на раптовий подув вітру під час фотосесії Копирайт изображения Miranda Alam
Image caption На фото Міранди Алам в категорії "Відкрита вулична фотографія" - нічне життя на курорті Encore у Лас-Вегасі. Реакція дівчат на раптовий подув вітру під час фотосесії
Presentational white space
Grayson Perry - Birth Копирайт изображения Richard Ansett
Image caption Річард Ансетт зобразив відомого художника Грейсона Перрі в образі жінки з немовлям. У своїй роботі "Народження" Ансетт розглядає відносини фотографа і натурника
Presentational white space
Маленькі пінгвіни горнуться одне до одного Копирайт изображения Nadia Aly
Image caption Маленькі пінгвіни горнуться одне до одного. Це фото Наді Алі представлене у категорії "Дика природа"
Presentational white space
Зображення подрібненої пастелі у пластикових ложках Копирайт изображения Billie-Maree Ward
Image caption Зображення подрібненої пастелі у пластикових ложках увійшло до корткого списку в категорії "Натюрморт". Автор - Біллі-Марі Уорд
Presentational white space
Крістофера Мадден. ФОТО Копирайт изображения Christopher Madden
Image caption Робота архітектурного фотографа Езри Столлера надихнула Крістофера Маддена на створення цього фото
Presentational white space
Зображення старого вікторіанського маяка біля узбережжя Доверкорт, Ессекс Копирайт изображения Shaun Mills
Image caption Шон Міллс створив чудове фото на довгій витримці. Це зображення старого вікторіанського маяка біля узбережжя Доверкорт, Ессекс - серед фіналістів у категорії "Архітектура"
Presentational white space
Олівер Ансон Копирайт изображения Remy Whiting
Image caption Нічне плавання Ремі Уайтінга увійшло до категорії "Рух". На фото - британський професійний плавець Олівер Ансон
Presentational white space
Портрет жінки Копирайт изображения Zelle Westfall
Image caption Зель Вестфол сфотографувала свою подругу Абуот. "Важливо підкреслювати красу темношкірих жінок, яким часто говорять, що вони занадто темні", - каже пані Вестфол. Фото увійшло до короткого списку у категорії "Розмаїття"
Presentational white space
Фото молодого пастуха біля села Тринка, Молдова Копирайт изображения Ilya Bugaev
Image caption Фото молодого пастуха біля села Тринка у Молдові також увійшло до короткого списку. Автор - Ілля Бугаєв, категорія "Розмаїття"
Presentational white space

Всі фотографії люб'язно надані фотоконкурсом Sony World Awards 2019.

Також на цю тему

Новини на цю ж тему