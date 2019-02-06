Фото: фіналісти премії Sony Photo Awards

Один з найбільших міжнародних фотоконкурсів Sony World Photography Awards назвав фіналістів у номінаціях "Молоді фотографи" і Відкрита категорія". Цього року журі розглянуло 326 тисяч заявок з 195 країн.

Переможців буде оголошено на церемонії вручення нагород у Лондоні 17 квітня.

Ребекка МакКлелланд, голова журі конкурсу в номінаціях "Молоді фотографи" і "Відкрита категорія" сказала: "Я була здивована розмаїттям представлених робіт. Цей конкурс - дуже демократична оцінка фотографії - від традиційних до нових тенденцій. У всіх жанрах: від природи до моди".

Копирайт изображения Miranda Alam Image caption На фото Міранди Алам в категорії "Відкрита вулична фотографія" - нічне життя на курорті Encore у Лас-Вегасі. Реакція дівчат на раптовий подув вітру під час фотосесії

Копирайт изображения Richard Ansett Image caption Річард Ансетт зобразив відомого художника Грейсона Перрі в образі жінки з немовлям. У своїй роботі "Народження" Ансетт розглядає відносини фотографа і натурника

Копирайт изображения Nadia Aly Image caption Маленькі пінгвіни горнуться одне до одного. Це фото Наді Алі представлене у категорії "Дика природа"

Копирайт изображения Billie-Maree Ward Image caption Зображення подрібненої пастелі у пластикових ложках увійшло до корткого списку в категорії "Натюрморт". Автор - Біллі-Марі Уорд

Копирайт изображения Christopher Madden Image caption Робота архітектурного фотографа Езри Столлера надихнула Крістофера Маддена на створення цього фото

Копирайт изображения Shaun Mills Image caption Шон Міллс створив чудове фото на довгій витримці. Це зображення старого вікторіанського маяка біля узбережжя Доверкорт, Ессекс - серед фіналістів у категорії "Архітектура"

Копирайт изображения Remy Whiting Image caption Нічне плавання Ремі Уайтінга увійшло до категорії "Рух". На фото - британський професійний плавець Олівер Ансон

Копирайт изображения Zelle Westfall Image caption Зель Вестфол сфотографувала свою подругу Абуот. "Важливо підкреслювати красу темношкірих жінок, яким часто говорять, що вони занадто темні", - каже пані Вестфол. Фото увійшло до короткого списку у категорії "Розмаїття"

Копирайт изображения Ilya Bugaev Image caption Фото молодого пастуха біля села Тринка у Молдові також увійшло до короткого списку. Автор - Ілля Бугаєв, категорія "Розмаїття"

Всі фотографії люб'язно надані фотоконкурсом Sony World Awards 2019.