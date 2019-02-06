Фото: фіналісти премії Sony Photo Awards
Один з найбільших міжнародних фотоконкурсів Sony World Photography Awards назвав фіналістів у номінаціях "Молоді фотографи" і Відкрита категорія". Цього року журі розглянуло 326 тисяч заявок з 195 країн.
Переможців буде оголошено на церемонії вручення нагород у Лондоні 17 квітня.
Ребекка МакКлелланд, голова журі конкурсу в номінаціях "Молоді фотографи" і "Відкрита категорія" сказала: "Я була здивована розмаїттям представлених робіт. Цей конкурс - дуже демократична оцінка фотографії - від традиційних до нових тенденцій. У всіх жанрах: від природи до моди".
Всі фотографії люб'язно надані фотоконкурсом Sony World Awards 2019.