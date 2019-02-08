Євробачення 2019: чим дивуватимуть учасники українського відбору

Перший півфінал національного відбору на конкурс Євробачення-2019 відбудеться в суботу. У ньому візьмуть участь вісім учасників. BBC News Україна зібрала історії гуртів та музикантів і розпитала, чого чекати від їхніх виступів.

Цього року пісенний конкурс пройде в Ізраїлі. Аби потрапити на шоу-майданчик, українським музикантам треба пройти півфінал та фінал національного відбору, перший з яких відбудеться вже 9 лютого.

Brunettes Shoot Blondes

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"Г'юстон, у нас проблема" - такими словами починається пісня "Houston", з якою Brunettes Shoot Blondes планують їхати на Євробачення.

Інді-рок-група заснована в Кривому Розі ще на початку 2010-го, але популярною стала в 2014-му, після виходу кліпу "Knock Knock".

У нацвідборі беруть участь вдруге. В 2016-му Brunettes Shoot Blondes пройшли до фіналу конкурсу, але перемогу тоді здобула Джамала.

Зірки YouTube прославилися своїми оригінальними відео, та для виступу на нацвідборі на Євробачення підготували сюрприз.

Музиканти перетворили рояль 19 сторіччя на мульти-інструмент, який хочуть взяти з собою на сцену: у корпусі розмістили скрипку, віолончель та перкусію, загалом 20 різних інструментів.

"Наша пісня не така активна, як інші в цьому відборі. Вона буде відрізнятися", - вважає фронтмен гурту Андрій Ковальов.

Вокаліст розповів BBC News Україна, що під час підготовки Brunettes Shoot Blondes створили кілька варіантів пісні, аби вона найкраще звучала саме на великій сцені конкурсу.

Все літо музиканти провели у виступах на європейських фестивалях, тому і вирішили позмагатися за право їхати до Ізраїлю.

"Ми любимо експериментувати", - каже Андрій Ковальов.

YUKO

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Історія гурту розпочалася у 2016 році, коли Юля Юріна зустріла Стаса Корольова на шоу "Голос Країни". Творити музику разом їм порадив їхній тренер Іван Дорн.

Це синтез фольку і електроніки. У своїй творчості музиканти використовують тексти українських народних пісень, які по всій Україні збирають фольклористи.

На конкурсі вони представлять пісню GALYNA GULIALA.

В коментарі BBC News Україна Юля та Стас розповіли, що у нацвідборі вирішили виступати з піснею з альбому "DURA?", в якому розповідають історію про свавільну дівчину, яка бореться з тиском суспільства. До середини альбому героїня звільняється від соціального натиску та відчуває себе вільною і відкритою до всього нового.

"Наші живі виступи - це наша фішка. Ось побачите, нудно не буде", - пообіцяли YUKO та пояснили, що не потребують особливих декорацій, щоб додати сенсу до власного виступу.

LETAY

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LETAY - це сольний проект харківського музиканта Іллі Резнікова.

Раніше Ілля був лідером гурту "We Are!!", проте відчув потяг до нових ідей, та створив персональний проект.

LETAY братиме участь в нацвідборі вже вдруге. Цьогоріч - музикант випробовуватиме долю з піснею "Мила моя".

В розмові з BBC News Україна Ілля Резніков розповів, що присвятив її дружині.

"Хочеться нарешті навчитись цінувати моменти, які ми проводимо разом, і не боятись майбутнього, не боятись мріяти", - пояснив співак.

Ілля вважає, що Євробачення важко чимось здивувати, тому, перш за все, спробує "запалити" аудиторію.

"Я хочу здивувати насамперед себе новими враженнями, а людям показати щирість та запалити їх своїм меседжем. Не питай, що буде завтра!"

MARUV

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Українська співачка, авторка та продюсерка MARUV - вона ж Анна Корсун - сама про себе каже, що "точно знає, як зробити пісню, що змусить танцювати та плакати мільйони, та що таке сучасна музика, як виглядає яскраве шоу".

Для Анни Корсун це вже не перша спроба потрапити на Євробачення.

Три роки тому в складі гурту The Pringlez вона брала участь у півфіналі відбору.

Минулого року, вже як MARUV, спробувала знову, але не зуміла пройти кастинг. Цьогоріч її відібрали до півфіналу замість TAYANNA, яка відмовилася від участі в конкурсі, зазначають організатори відбору.

У суботу виступатиме з піснею "For you" та обіцяє "зухвалий та яскравий" виступ.

VERA KEKELIA

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VERA KEKELIA перші кроки на сцені почала робити ще в шкільні роки, і до участі у нацвідборі встигла взяти участь у кількох музичних конкурсах та заспівати у кількох гуртах.

Протягом п'яти років вона співала у складі групи "А. Р. М. І. Я.".

У 2017 році VERA KEKELIA взяла участь у вокальному проекті "Голос країни-7", де разом з тренером Сергієм Бабкіним дійшла до суперфіналу.

У нацвідборі Євробачення артистка братиме участь з піснею "Wow", яку написала разом зі своїм чоловіком.

The Hypnotunez

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Вінницький гурт The Hypnotunez зародився у 2013 році. Саме тоді його лідер Гера Луїдзе, який співає та грає на контрабасі, почав шукати компанію для реалізації творчих задумів.

П'ятеро музикантів грають у стилі, який називають "джаз-панк" та "свінгкор", і самі себе називають "брудними джазовими щурами".

Свою пісню для нацвідбору "Hey" артисти вважають "альтернативою українському шоу-бізу".

ЦеШо

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Музично-театральний гурт "ЦеШо" з'явився на світ у 2017 році - після того як п'ятеро одногрупників театрального університету познайомилися із Владом Троїцьким - режисером, засновником фестивалю ГогольFest і художнім керівником колективів Дахабраха і Dakh Daughters. Саме він допоміг у створенні проекту "ЦеШо".

Участь в діяльності гурту його учасники поєднують з роботою в театрі "Дах".

Для нацвідбору Євробачення "ЦеШо" підготував пісню "Hate". В розмові з BBC учасники гурту розповіли, що ця композиція багато кого здивує: "Наша пісня є доволі провокативною, тож сама собою вже є певною "несподіванкою" для формату Євробачення".

"З приводу реакції журі - передбачити бодай щось неможливо, тому віримо, що в нас вийде влучно і цікаво поділитись думками і викликами, про які ми говоримо у нашому мистецтві", - додають в "ЦеШо".

Bahroma

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Bahroma - київський музичний гурт, заснований у 2009 році.

У нацвідборі хлопці братимуть участь вже вдруге: у 2011 вони пройшли до фіналу конкурсу, але перемогу тоді зрештою здобула Міка Ньютон.

Для цьогорічного Євробачення гурт підготував пісню "Назавжди-Навсегда", в основу якої лягла особиста історія фронтмена Романа Бахарєва.

Своє звучання учасники Bahroma називають поєднанням гітарної музики з електронною.

Вже відомо, що режисером-постановником номеру гурту стане засновник танцювального об'єднання Apache Crew Анатолій Сачівко. Саме він був постановником кліпу Джамали на пісню "1944", з якою співачка у 2016 році виграла на Євробаченні.

А що таке це Євробачення взагалі

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"Євробачення" - це міжнародний проект, який проводять мовники, що мають статус членів Європейської мовної спілки (ЄМС). Усі учасники конкурсу обираються мовниками, які належать до ЄМС.

Конкурс складається із трьох концертів, двох півфіналів і фіналу.

Кожна країна окремо обирає власного представника, який згодом змагається з конкурентами у півфіналі.

Які країни виступатимуть у яких півфіналах - визначає жеребкування. До фіналу вийдуть ті конкурсанти, які у своєму півфіналі зайняли місця з першого по десяте.

Представники країн "Великої п'ятірки" - так називають засновників конкурсу - Велика Британія, Італія, Іспанія, Франція, Німеччина, а також країна, що приймає "Євробачення", проходять до фіналу автоматично.

Максимальна тривалість пісні на "Євробаченні"- три хвилини, на сцені при цьому не повинно бути більше шести людей. Брати з собою тварин не дозволяють.

Ведучі проводять конкурс англійською та французькою мовами. Коментарі державною мовою додаються для трансляції у своїй країні.

Де буде Євробачення

Цього року Євробачення відбудеться в Тель-Авіві. Гаслом конкурсу обрали заклик "Dare to Dream (Дозволь собі мріяти)". У шоу братимуть участь 42 країни.

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Минулого року конкурс приймала Португалія, а з нагородою звідти поїхала ізраїльська співачка Netta, яка вразила глядачів піснею "Toy".

До речі, взимку Netta відвідала Київ, де зняла кліп на пісню "Bassa Sababa".

Цьогорічні півфінали Євробачення заплановано на 14 та 16 травня, а фінал відбудеться 18-го травня.

Учасник, який цього року представлятиме Україну, виступить у першому півфіналі 14 травня 2019 року.

Національний відбір українського учасника можна буде побачити 9, 16 (півфінали) і 23 лютого (фінал) одночасно на телеканалах UA: ПЕРШИЙ та СТБ. Судитимуть музикантів Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов. Паралельно з ним також голосуватимуть глядачі.

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