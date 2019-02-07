Чому зростає гривня і скільки це триватиме

Копирайт изображения УНІАН

Вже кілька днів позиції гривні зміцнюються.

Напередодні курс Національного банку був 27,21 грн за 1 долар США, та 31,08 грн за 1 євро. А 7 лютого курс щодо долара посилився на 25 копійок до 26,96 грн за долар США, а щодо євро на 36 копійок - до 30,72 грн за євро.

Скільки триватиме посилення гривні, а також чи є тут фактор виборів? Відповідають українські економісти та фінансисти.

Монетарна політика

Голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський в коментарі BBC News Україна сказав, що ключовими факторами зростання національної валюти стала монетарна та макроекономічна політика уряду та Нацбанку.

"Україна повільно, але невпинно нагромаджує золотовалютні резерви, це дає можливість стабілізувати національну валюту. Друге - ми зараз спостерігаємо приплив валюти від МВФ та інших організацій. І нарешті, ситуація в українській економіці поліпшується вже 12-13 кварталів, що сприяє посиленню національної валюти, яка є частиною національної економіки", - пояснює науковець.

"Нинішня ситуація показує, що зважену макроекономічну та монетарну політику в цій країні можна проводити", - додає він.

Водночас пан Бураковський зазначає, що важко давати прогнози про тривалість тенденції через те, що український валютний ринок - невеликий за обсягами в порівнянні з ринками розвинених країн.

"Дії обмеженої кількості учасників ринку можуть сильно збурити ситуацію", - вважає науковець.

Певний вплив на стан української економіки та курс валюти у майбутньому, на його думку, можуть мати торгові війни США з Китаєм.

"Якщо світова економіка просідає в силу якихось причин, наприклад, торгових війн США та Китаю, зрозуміло, що це відбивається на всіх країнах, і в цьому сенсі ми залежимо від політики цих країн, але з іншого боку цей вплив не варто переоцінювати, враховуючи проблеми, які вже маємо в Україні", - пояснює він.

Вибори впливають

Олександр Крамаренко, головний редактор журналу "Гроші", пояснює зростання національної валюти трьома факторами.

"По-перше, маємо великі обсяги аграрного експорту і зараз повертається валютна виручка в Україну. Друге - це купівля нерезидентами облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), вони заводять в Україну валюту, аби купити за гривню ці цінні папери. Збільшується пропозиція валюти на ринку. І третє - феномен, пов'язаний з виборами - кандидати та їх штаби заводять в країну тими чи іншими шляхами ресурси, які були накопичені за кордоном, аби фінансувати виборчі кампанії, й робиться це тіньовим шляхом", - сказав він в коментарі BBC News Україна.

На думку пана Крамаренка, зростання гривні може тривати до квітня-травня.

"Наприкінці квітня має бути відплив коштів нерезидентів, які заводили валюту для купівлі ОВДП, вичерпається потенціал надходжень від аграрного експорту", - зазначає він.

Посівна, ОВДП, сезонність

Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса вважає, що укріплення гривні зумовлене лише економічними факторами. Ключову роль грає підготовка аграріїв до посівної і купівля іноземцями українських ОВДП (облігацій внутрішньої державної позики).

"Гривня - валюта сезонна. А сезонність така, що до кінця року, до січня-грудня, гривня падає. Багато грошей в системі, тому що уряд багато витрачає саме в цей період. Після настає пора вже сезонного зміцнення. І до традиційного початку весни, коли аграрії діставали свої торби з кешевими доларами і йшли готуватися до посівної, додався фактор заходу іноземців на наш ринок. Високі ставки за ОВДП самі по собі виглядають привабливими", - пояснює на своїй сторінці в Facebook пан Фурса.

Він нагадує, що іноземні інвестори купують ОВДП на сотні мільйонів доларів саме в кінці січня та на початку лютого вже два роки поспіль.

"Можна шукати кішку в чорній кімнаті, говорити про міфічні мільярди на вибори або майбутню монетизацію субсидії (як це впливає - взагалі уявити важко), але факт залишається фактом. Працюють стандартні економічні закони", - каже фінансист.

Сергій Фурса прогнозує, що укріплення гривні триватиме до травня-червня, якщо не буде "форс-мажорів" через результати виборів або економічну ситуацію у світі. А вже влітку почнеться послаблення національної валюти.

Хочете отримувати головні статті в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram.